Les trois « filles secrètes » de Poutine – un médecin, une danseuse et un DJ – émergent de l’ombre alors qu’il nie ENCORE qu’elles existent

LES trois « filles secrètes » de POUTINE ; un médecin, un danseur et un DJ sont sortis de l’ombre alors qu’il nie ENCORE qu’ils existent.

Le Dr Maria Vorontsova, 36 ans, généticienne, et le Dr Katerina Tikhonova, 34 ans, une danseuse de rock’n’roll devenue mathématicienne, ont récemment été présentés à la télévision d’État en tant que participants à des événements à l’Assemblée économique internationale de Saint-Pétersbourg. Forum, où leur père présumé était le principal orateur.

Bien qu’aucune n’ait été identifiée comme étant la fille du chef du Kremlin, on pense que c’est un « secret de polichinelle ».

Pendant ce temps, sa troisième fille présumée issue d’une prétendue relation extraconjugale, Luiza Rozova, 18 ans, créatrice de mode et DJ, faisait sensation sur Instagram.

Tous les trois sont considérés comme ayant des ressemblances frappantes avec Poutine.

Maria, qui serait une experte en nanisme, a été interviewée sur la chaîne Rossiya 24, sur les efforts russes pour lutter contre les maladies génétiques rares chez les enfants.

Elle a expliqué que « rien n’est une panacée » mais que « les tests génétiques peuvent aider, par exemple, au stade de la préconception » à « déterminer si les parents sont porteurs d’un gène indésirable ».

Elle a déclaré : « Les tests génétiques peuvent aider au stade du diagnostic préimplantatoire avec la FIV et peuvent aider les parents à choisir un embryon sain.

« C’est pertinent pour les parents qui ont déjà eu un enfant atteint d’une maladie rare, héréditaire.

Elle serait mariée à un homme d’affaires néerlandais avec qui elle a une famille, faisant de Poutine un grand-père.

Katerina, directrice adjointe de l’Institut de recherche mathématique des systèmes complexes de l’Université d’État de Moscou, est également la fille du mariage de Poutine avec l’ancienne première dame du Kremlin, Lyudmila.

Tous deux sont nés alors qu’il était espion du KGB.

Katerina est une ancienne danseuse étoile et ex-femme du plus jeune milliardaire russe Kirill Shamalov, 39 ans.

Lors d’une session de forum, elle n’a pas été identifiée comme la fille de Poutine, mais un indice a été donné lorsqu’elle a été désignée par son prénom et son patronyme Katerina Vladimirovna, ce qui signifie que son père s’appelle Vladimir.

Elle a exigé un investissement plus important pour les « technologies de pointe » et est connue pour être une figure clé du Fonds Innopraktika, qui vise à monétiser les principales avancées scientifiques.

Elle a évoqué la « tâche énorme » consistant à créer un « ordinateur quantique pour l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle » et a préconisé une action conjointe des pays non occidentaux sympathiques à la Russie.

« Il nous manque un mécanisme pour soutenir et développer ces investissements », a-t-elle déclaré.

Poutine a parlé de Maria et Katerina, mais n’a donné aucun détail sur leur travail ou leur vie.

« Ils font les premiers pas de leur carrière, mais progressent bien. Ils ne sont pas impliqués dans les affaires ou la politique », a-t-il déclaré.

« Ils n’ont jamais été des enfants ‘stars’, ils n’ont jamais eu de plaisir à être braqués sur eux. Ils vivent juste leur propre vie.

« Ils vivent en Russie… Ils n’ont jamais été éduqués ailleurs qu’en Russie.

« Je suis fier d’eux, ils continuent d’étudier et de travailler. Mes filles parlent couramment trois langues européennes.

Il n’a pas parlé de Luiza Rozova, également connue sous le nom d’Elizaveta Krivonogikh, née de Svetlana Krivonogikh, 45 ans, qui serait l’ex-amante de Poutine.

Depuis qu’elle a été « démasquée » par les médias d’opposition l’année dernière, l’étudiante Luiza est devenue une star des réseaux sociaux avec près de 100 000 abonnés avec sa propre ligne de mode.

Elle est également demandée en tant que DJ.

Récemment, elle a surmonté les obstacles de Covid-19 pour partir en voyage à Paris et a également partagé des photos avec des sacs d’Agent Provocateur et d’Hermès.

Elle n’a pas évoqué le forum de Saint-Pétersbourg, sa ville natale.

Luiza a admis à GQ russe qu’elle ressemblait « probablement » à un jeune Poutine, mais n’a pas confirmé la relation.

La relation de Poutine avec Svetlana aurait pris fin au moment où il était pour la première fois lié de manière romantique à la gymnaste médaillée d’or olympique Alina Kabaeva, 38 ans, à la tête d’une grande entreprise de médias pro-Kremlin.

Lorsque l’histoire a éclaté à l’origine, le porte-parole de Poutine a déclaré que les allégations d’enfants amoureux n’étaient « pas très convaincantes » et « de facto infondées ».

Cependant, cela n’a pas empêché la spéculation généralisée.

Maria est chercheuse principale au Centre national de recherche médicale, pour l’endocrinologie du ministère de la Santé de la Russie.

Lors du forum, elle a assisté à un panel sur l’avenir des soins de santé.

Poutine s’est fait dire une fois par un journaliste de la BBC Russie que c’était un « secret de polichinelle » que Maria et Katerina étaient ses enfants, mais a refusé de les confirmer comme ses filles.

Les spéculations selon lesquelles il aurait une famille avec Kabaeva se sont heurtées à des démentis officiels, mais les rumeurs persistent.





Poutine a déjà déclaré : « J’ai une vie privée dans laquelle je ne permets pas d’ingérence. Il faut le respecter. »

Il déplore « ceux qui avec leur nez morveux et leurs fantasmes érotiques rôdent dans la vie des autres ».

Kabaeva aurait déclaré avoir rencontré un homme qu’elle aime « beaucoup ».