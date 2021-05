Les trois exigences des médias sociaux pour réussir en entreprise

Alors qu’une plus grande partie du pays est vaccinée et que les magasins continuent de rouvrir et de fonctionner sous moins de restrictions Covid, les propriétaires de petites entreprises sont sur le point de voir des gains de revenus cet été. Mais au milieu de l’intensification de la concurrence pour les dollars des consommateurs, la part du lion des dépenses ira aux entrepreneurs qui savent comment créer efficacement du contenu sur les médias sociaux, selon l’entrepreneur en série et magnat des médias Gary Vaynerchuk. Selon Gary Vee, la clé d’une stratégie publicitaire intelligente sur les réseaux sociaux est de penser plus comme un éditeur et moins comme un vendeur.

« La raison pour laquelle tant d’entreprises luttent avec les médias sociaux est parce qu’elles diffusent du contenu qui est dans leur meilleur intérêt, au lieu de la personne de l’autre côté », a déclaré Vaynerchuk lors de l’événement virtuel CNBC Small Business Playbook mardi. « Essayez de diffuser du contenu qui éduque au lieu de vendre. Vous commencez à devenir plus un éditeur [who’s focused on] éditorial, que vous faites un vendeur. Cette règle simple est probablement la meilleure que j’ai vu des gens utiliser pour réussir », a déclaré le PDG de VaynerMedia à Seema Mody de CNBC.

Plus précisément, il cite Facebook, Instagram et TikTok comme une «exigence» pour les petites entreprises qui cherchent à couvrir leurs dépenses publicitaires. « Il ne s’agit pas seulement de produits organiques, il s’agit de publicités. Vous devez diffuser des médias sur ces trois plates-formes dans une démo qui vient dans votre boutique ou utilise votre service », a déclaré Vaynerchuk, ajoutant que les petites entreprises devraient dépenser « autant que possible « sur ces plates-formes.

« Vous devez tester et apprendre, tester et apprendre … puis vous trouvez une annonce qui fonctionne pour votre entreprise, c’est le ROI [return on investment] positif, et vous versez un liquide plus léger dessus. C’est comme comment vous améliorez votre santé. Vous vous entraînez et vous mangez sainement. Vous mangez sainement et vous vous entraînez. Et vous le faites tous les jours. La formule est simple – l’exécution est difficile. «