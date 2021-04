Les trois enfants du PRINCE William et de Kate Middleton ne devraient pas assister aux funérailles de leur arrière-grand-père, le prince Philip, selon un rapport.

La cérémonie au château de Windsor samedi a été réduite à 30 personnes en deuil en raison des restrictions de Covid et comprendra une procession de huit minutes dans le parc.

Les enfants de Kate et William n’assisteront pas aux funérailles du prince Philip samedi car ils sont jugés trop jeunes, selon un rapport. Crédit: PA: Press Association

Seuls 30 personnes en deuil assisteront aux funérailles samedi en raison des restrictions de Covid Crédit: Alamy

Selon le Telegraph, les enfants – le futur monarque Prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans et le prince Louis, deux ans – sont également considérés comme trop jeunes pour rejoindre le cortège à pied avant les funérailles du duc.

Le rapport indique que leur absence libérera trois places pour des parents plus âgés qui connaissaient le mari de la reine depuis des décennies.

Joe Little, du magazine Majesty, a déclaré: «Même en temps normal, les enfants de Cambridge auraient probablement été jugés trop jeunes pour y assister.»

Un porte-parole du palais a précédemment déclaré que les enfants et petits-enfants du duc seraient présents aux côtés de Sa Majesté.

D’autres membres de la famille royale et des amis proches du duc d’Édimbourg pourront regarder le service en direct, rapporte le Telegraph.

Les invités qui auraient participé sans les restrictions de coronavirus sur les personnes se rassemblant en grands groupes recevront des informations de connexion pour regarder la cérémonie en ligne.

Cependant, on pense que le flux en direct est le même que celui utilisé par la BBC et ITV, mais sans commentaire en direct.

Selon le rapport, Meghan Markle pourra regarder le service en ligne car elle ne peut pas voyager en raison de sa grossesse.

Les médecins ont dit à Meghan de ne pas assister aux funérailles du prince Philip – car elle est fortement enceinte

Son mari, le prince Harry, est déjà revenu au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père après avoir pris l’avion depuis sa nouvelle maison en Californie.

On ne sait pas si Jack Brooksbank, qui a épousé la princesse Eugénie en 2018 et Edoardo Mapelli Mozzi, qui a épousé la princesse Béatrice en juillet dernier, assisteront au service.

Les rapports indiquent qu’il est peu probable que Sarah Ferguson, l’ex-épouse du prince Andrew, y assistera bien qu’elle continue de vivre avec le duc d’York au Royal Lodge à Windsor.

En 2002, Béatrice et Eugénie ont assisté aux funérailles de la reine mère à l’âge de 13 et 12 ans respectivement.

Cela survient alors qu’il est apparu que la reine était au chevet de Philip lorsque son mari de 73 ans est décédé vendredi.

On pense que le duc a passé ses derniers jours à lire et à écrire des lettres et à dormir au soleil des semaines avant son 100e anniversaire.

Philip, qui avait passé un mois à être traité pour une infection et une maladie cardiaque préexistante, serait décédé subitement mais pacifiquement.