Les trois enfants de June Brown, légende d’EastEnders, sont apparus secrètement à ses funérailles – les avez-vous repérés?

TROIS des enfants de la star d’EastEnders June Brown apparaissent aux funérailles télévisées de son personnage emblématique, Dot Cotton.

Le patron de l’émission, Chris Kershaw, a révélé que Sophie, Nim et Billy avaient demandé à être dans les scènes touchantes.

Alamy

Trois des enfants de la star d’EastEnders June Brown apparaissent aux funérailles télévisées de son personnage emblématique[/caption]

FOURNI

Sophie, Nim et Billy en vedette dans les scènes touchantes[/caption]

L’épisode, prolongé à 37 minutes et avec un thème retravaillé, est diffusé lundi.

June – une blanchisseuse fumeuse à la chaîne Dot de 1985 à 2020 – est décédée à la maison entourée de sa famille en avril à l’âge de 95 ans.

Dans son dernier épisode sur le feuilleton de la BBC, elle a laissé un message vocal pour dire qu’elle partait en Irlande pour rendre visite à son petit-fils Charlie.

Le producteur exécutif Chris a déclaré que, de son vivant, June ne voulait pas que Dot soit tué.

Il a déclaré: «Elle savait bien sûr que lorsqu’elle nous a quittés, c’était la bonne chose à faire.

« Au bout d’un certain temps, nous ne pouvions plus le remettre beaucoup plus longtemps. Nous avons parlé à la famille de June qui savait que c’était ce qu’elle aurait voulu.

Dans l’émission, Dot est décédé la semaine dernière.

Chris a ajouté: “Les enfants de June, Nim, Sophie et Billy, savaient ce que EastEnders signifiait pour leur mère, à tel point qu’ils ont demandé à assister aux funérailles de Dot pour faire leurs adieux.”

Ils font partie des cinq enfants de son mariage avec Robert Arnold.

Chris a ajouté: “C’était charmant pour toutes les personnes impliquées.”