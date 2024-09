Les trois derniers militants anti-avortement ont été condamnés lors du blocus d’une clinique du Tennessee

NASHVILLE, Tennessee — Les trois derniers militants anti-avortement reconnus coupables du blocus d’une clinique du Tennessee en 2021 ont été condamnés cette semaine, y compris la personne considérée comme le principal organisateur de l’action.

Chester Gallagher a été condamné jeudi à 16 mois de prison, de loin la peine la plus longue parmi 11 personnes reconnues coupables de divers délits. En plus d’avoir organisé le blocus le 5 mars 2021 d’une clinique Carafem à Mount Juliet, dans le Tennesse, une ville située à 27,36 kilomètres à l’est de Nashville, les procureurs ont déclaré que Gallgher « a exploité ses connaissances spécialisées glanées grâce à son expérience en matière d’application de la loi pour prolonger la période de confinement ». blocus le plus longtemps possible. »

Gallagher et un coaccusé ont bloqué la police avec de fausses négociations, ont déclaré les procureurs. Leurs actions ont perturbé non seulement la clinique Carafem, mais aussi d’autres cabinets médicaux partageant le même bâtiment.

Heather Idoni, qui purge actuellement une peine de 2 ans pour un Blocage des cliniques en 2020 à Washington, DCa été condamné vendredi à 8 mois de prison. Cependant, la juge de district américaine Aleta Trauger a autorisé que la peine soit purgée concurremment avec la peine de Washington.

Elle a dit qu’elle était indulgente, en partie à cause des nombreuses bonnes œuvres d’Idoni. Il s’agit notamment de l’adoption d’orphelins ukrainiens. Mais Idoni a un angle mort en ce qui concerne l’avortement, a déclaré Trauger.

« Elle a laissé ses opinions personnelles infliger des dommages émotionnels à d’autres personnes avec des opinions avec lesquelles elle n’est pas d’accord », a déclaré Trauger.

Idoni et Gallagher ont été reconnus coupables d’avoir entravé l’accès à la clinique ainsi que d’un grave accusation fédérale de complot. En plus de l’incarcération, ils ont été condamnés à trois ans de liberté surveillée.

Quatre autres personnes, également reconnues coupables de complot, ont été condamnées en juillet à des peines allant de De 6 mois de prison à trois ans de liberté surveilléeet trois personnes reconnues coupables de délits ont été chacune condamné à trois ans de probation.

Gallagher, Idoni et Eva Edl n’ont pas été condamnés avec leurs coaccusés en juillet parce qu’ils se préparaient à un procès dans le Michigan portant sur des accusations similaires. Dans cette affaire, tous les trois ont été reconnus coupables d’entrave à l’accès à la clinique de planification familiale Northland à Sterling Heights et de complot criminel. Edl et Idoni ont également été reconnus coupables d’avoir bloqué la clinique de santé des femmes de Saginaw. Ils n’ont pas été condamnés lors des blocus du Michigan.

Jeudi, Edl a été condamné à 3 ans de probation dans le cadre du blocus de la clinique du Tennessee.

Caroline Davis, une accusée du Tennessee, qui a plaidé coupable en octobre à des accusations de délit et a coopéré avec les procureurs, a été condamnée à trois ans de probation en avril.

Le blocus de 2021 a eu lieu près d’un an avant que la Cour suprême des États-Unis n’annule Roe v. Wade. Les organisateurs ont utilisé les médias sociaux pour promouvoir et diffuser en direct des actions qui, espéraient-ils, empêcheraient la clinique de pratiquer des avortements, selon des témoignages. Ils ont également conçu la vidéo comme un outil de formation pour d’autres militants, a découvert Trauger.