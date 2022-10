Les trois derniers de Strictly “révélé” par les fans qui repèrent un indice révélateur

Les fans de STRICTLY Come Dancing disent qu’ils savent qui atteindra la finale après avoir repéré un gros indice.

Le trio populaire a jusqu’à présent évité d’atterrir dans les deux derniers de l’émission de la BBC grâce aux téléspectateurs qui ont voté pour les garder.

Pennsylvanie

Tony Adams est l’une des célébrités Strictly les plus regardées sur YouTube[/caption]

De plus, les fans de la série affluent pour regarder leurs performances hebdomadaires sur YouTube.

Et plus de 100 000 personnes ont visionné leurs vidéos sur le site.

Les stars attirant le plus de vues sont les célébrités Tony Adams, Tyler West et Will Mellor.

Pendant ce temps, Hamza Yassin, James Bye, Fleur East et Molly Rainford ont moins de 55 000.

Les 14 célébrités du spectacle de danse se sont rendues sur la piste de danse pour la troisième fois samedi pour l’édition traditionnelle sur le thème du cinéma.

Et Richie Anderson a été la deuxième célébrité à quitter la piste de danse Strictly samedi soir.

Après le deuxième vote du public, la personnalité de la télévision et de la radio de 34 ans s’est retrouvée face à Fleur East dans le dance-off.

Il a dansé une samba qui fait tourner les têtes sur Hakuna Matata du film Disney très apprécié Le Roi Lion.





Lors des commentaires des juges samedi, la juge en chef Shirley Ballas a plaisanté: “Je ne pense pas que je regarderai Giovanni de la même manière”, après que le couple ait enfilé des costumes de Roi Lion pour leur performance.

Anderson déguisé en suricate espiègle Timon, tandis que Pernice, 32 ans, était déguisé en phacochère Pumbaa.

Face à Richie lors de la danse, l’ancienne candidate de The X Factor Fleur, 34 ans, a interprété la douceur américaine de Part Of Your World de La Petite Sirène avec son partenaire de danse Vito Coppola.

Après avoir reçu trois votes, leur donnant une majorité, Fleur et Vito étaient en sécurité, mais Shirley, 62 ans, a déclaré qu’elle aurait choisi de sauver Anderson.

L’émission de résultats de dimanche a également vu une danse animée des professionnels de Strictly, inspirée du film Elvis de 2022, ainsi qu’une performance d’Adam Lambert chantant Mad About The Boy.