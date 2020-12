Google est à nouveau sous les projecteurs. | Fabrice Coffrini / AFP via Getty Images

Le géant de la recherche fait face à des poursuites judiciaires de la part des procureurs généraux dans la plupart des États américains.

Deux poursuites antitrust ont été déposées contre Google en deux jours. Cela fait un total de trois affaires antitrust contre le géant de la recherche, dont une déposée en octobre par le ministère de la Justice.

Cette dernière action en justice déposée jeudi par les procureurs généraux de 35 États accuse Google d’avoir utilisé un comportement anticoncurrentiel pour maintenir ses monopoles de recherche et de publicité de recherche. La vague de poursuites fait suite à des années de critiques de la part de concurrents, de législateurs et d’activistes à propos de Google et d’autres grandes entreprises technologiques comme Facebook, accusées depuis des années de pratiques anticoncurrentielles.

Chaque cas a un angle légèrement différent et est porté par un groupe différent d’États et d’organes directeurs.

Le cas de manipulation de recherche

Le dernier cas, comme celui du DOJ, se concentre sur la recherche Google. Elle allègue que Google a utilisé trois formes de comportement anticoncurrentiel pour maintenir ses monopoles de recherche et de recherche d’annonces. Ceux-ci incluent des accords avec des concurrents comme Apple pour le conserver comme moteur de recherche par défaut, l’utilisation de son outil de marketing publicitaire de recherche pour contrecarrer les concurrents sur son marché et des résultats de recherche désavantageux pour les concurrents qui exploitent des plates-formes de recherche plus spécialisées comme celles pour les voyages ou les restaurants.

« Google profite de la dépendance de certains fournisseurs verticaux spécialisés vis-à-vis de Google, en les traitant différemment des participants d’autres segments commerciaux et en limitant davantage leur capacité à acquérir des clients », indique le rapport.

Bien que cette affaire et l’affaire du ministère de la Justice se concentrent sur les monopoles de recherche et de publicité, le procès des procureurs généraux des États s’appuie sur et est plus large que l’affaire du DOJ. « [T]sa plainte allègue des faits supplémentaires démontrant un modèle plus large de comportement anticoncurrentiel de Google, nuisant aux consommateurs, aux annonceurs et au processus concurrentiel », indique la plainte.

Il bénéficie également du soutien d’un groupe bipartite de procureurs généraux, contrairement à l’affaire du DOJ qui n’avait que le soutien des AG républicains.

« Google se trouve au carrefour de tant de domaines de notre économie numérique et a utilisé sa domination pour écraser illégalement ses concurrents, surveiller presque tous les aspects de notre vie numérique et profiter à hauteur de milliards », a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James, un démocrate, qui a aidé à mener l’affaire.

Le costume ad tech dirigé par le Texas

La dernière poursuite diffère de celle déposée hier par un groupe de 10 procureurs généraux républicains alléguant des pratiques anticoncurrentielles liées à sa technologie publicitaire. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, un républicain, a mené l’enquête sur Google et a annoncé le procès dans une vidéo publiée sur Twitter quelques heures avant le dépôt du procès.

« Google a utilisé à plusieurs reprises son pouvoir monopolistique pour contrôler les prix, s’engager dans des collusions sur le marché pour truquer les enchères dans une énorme violation de la justice », a déclaré Paxton dans la vidéo.

Le procès allègue que Google s’est engagé dans une grande variété de comportements anticoncurrentiels pour créer et maintenir son pouvoir de monopole sur les marchés publicitaires numériques et empêcher les concurrents d’entrer. Il allègue également que Google et Facebook ont ​​illégalement convenu de ne pas se concurrencer. Cela pourrait être un chef d’accusation particulièrement préjudiciable contre les deux sociétés, car la section 1 du Sherman Antitrust Act interdit à deux sociétés de s’entendre de cette manière, et de tels cas ont tendance à être plus faciles à prouver devant les tribunaux.

« En plus de représenter à la fois les acheteurs et les vendeurs de publicité display en ligne, Google gère également le plus grand échange AdX », lit-on dans le procès, qui a été intenté par les procureurs généraux républicains de l’Arkansas, de l’Idaho, de l’Indiana, du Mississippi, du Missouri, du Dakota du Nord, Dakota du Sud, Utah et Kentucky, ainsi que Texas. « Sur ce marché négocié électroniquement, Google est à la fois lanceur, batteur et arbitre. »

Cela s’apparente au New York Stock Exchange contrôlant également l’achat et la vente d’actions, selon Sally Hubbard, directrice de la stratégie d’application de l’Open Markets Institute et auteur de Monopoles sucent.

«Ils reçoivent des informations qu’ils ne devraient pas avoir si le marché est censé fonctionner correctement», a déclaré Hubbard à Recode. «Nous ne tolérons pas cela dans d’autres secteurs.»

La porte-parole de Google, Julie McAlister, a déclaré au New York Times que «les affirmations du procureur général Paxton en matière de technologie publicitaire sont sans fondement» et que la société «se défendra fermement de ses allégations sans fondement devant les tribunaux».

Ce procès est le premier à se concentrer sur la domination de Google dans la technologie publicitaire. Plus précisément, il affirme que Google utilise son pouvoir de marché pour «extraire une taxe très élevée de [redacted] pourcentage des dollars publicitaires versés par ailleurs aux innombrables éditeurs en ligne et producteurs de contenu comme les journaux en ligne, les sites Web de cuisine et les blogs qui survivent en vendant des publicités sur leurs sites Web et leurs applications. » À leur tour, ces entreprises répercutent les coûts sur les consommateurs, leur causant du tort, selon le procès.

L’année dernière, Google a généré près de 162 milliards de dollars de revenus, dont la grande majorité provenait de la publicité. Google contrôle près d’un tiers de toutes les dépenses publicitaires numériques aux États-Unis, selon eMarketer. Étant donné que ses outils dominent toutes les parties du processus publicitaire, Google aurait une visibilité injuste qui lui permet de maintenir sa domination, selon Keach Hagey et Vivien Ngo du Wall Street Journal, qui ont expliqué l’année dernière comment la technologie publicitaire de Google fonctionne et pourquoi les éditeurs et les rivaux s’en plaignent depuis longtemps.

Pendant ce temps, Paxton, le procureur général du Texas, a récemment fait des nouvelles pour avoir déposé une plainte spécieuse contre les États du swing dans le but d’annuler les résultats de l’élection présidentielle. Il a perdu le procès mais, selon l’Atlantic, a gagné dans le but de renforcer sa carrière politique et de détourner l’attention de ses propres problèmes juridiques, y compris la fraude en valeurs mobilières et les chefs d’accusation auxquels il est confronté pour avoir prétendument tenté d’amener les investisseurs à acheter des actions d’une entreprise sans leur dire. il a obtenu une commission pour cela.

Les affaires fédérales

Les deux affaires lancées par les procureurs généraux des États font suite à une volée similaire de poursuites judiciaires au niveau fédéral. En octobre, le ministère de la Justice et 11 États ont intenté une action en justice contre Google, alléguant que la société avait utilisé sa position dominante en matière de recherche pour préserver ses autres monopoles, y compris la publicité. La poursuite a également affirmé que Google payait certaines entreprises et en bloquait d’autres pour conserver son avance sur ses concurrents. Google paie à Apple des milliards de dollars par an, par exemple, pour faire de son moteur de recherche le moteur de recherche par défaut dans le navigateur Web Safari.

Le DOJ affirme que Google a le monopole de la recherche aux États-Unis, où Google contrôle 90% du marché. Et comme il est gratuit d’utiliser la recherche Google – les consommateurs paient pour le service en donnant à l’entreprise leurs données personnelles – le dossier antitrust du gouvernement repose sur l’idée que la domination de Google entraîne moins de concurrence, ce qui pourrait conduire à des produits de qualité inférieure.

«Si le gouvernement n’applique pas les lois antitrust pour permettre la concurrence, nous pourrions perdre la prochaine vague d’innovation», a déclaré le porte-parole du ministère de la Justice, Marc Raimondi, lors d’un point de presse. « Si cela se produit, les Américains ne verront peut-être jamais le prochain Google. »

Google n’est pas la seule grande entreprise technologique soumise à un examen minutieux de la part des régulateurs gouvernementaux. Plus tôt ce mois-ci, la Federal Trade Commission et 48 États ont déposé une plainte contre Facebook, affirmant que ses acquisitions d’Instagram et de WhatsApp équivalaient à des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent aux consommateurs. Et avant cette affaire, Amazon, Apple, Facebook et Google ont fait l’objet d’un rapport de 400 pages des démocrates sur le sous-comité judiciaire de la Chambre sur l’antitrust. Le rapport a fait valoir que ces quatre plus grandes entreprises de technologie au monde ont abusé de leur pouvoir de gardiens de l’industrie et que de nouvelles réglementations devraient les contenir.

«Pour le dire simplement, les entreprises qui étaient autrefois des startups rebelles et négligées qui remettaient en question le statu quo sont devenues les types de monopoles que nous avons vus pour la dernière fois à l’ère des barons du pétrole et des magnats des chemins de fer», déclare l’introduction du rapport.

Reste à voir si l’une de ces poursuites entraînera un changement significatif. Les affaires antitrust sont notoirement difficiles à gagner, et certains affirment qu’il pourrait être difficile de prouver que la domination de ces entreprises technologiques massives nuit en fait aux consommateurs. Google fournit un outil de recherche puissant et rationalise le marché de la publicité numérique, par exemple, profite à de nombreux utilisateurs. Mais le grand nombre d’affaires antitrust contre Big Tech qui ont été lancées au cours des derniers mois de cette année suggère que le gouvernement pense au moins qu’il y a une chance de changement.

Résoudre ces cas ne sera pas une affaire rapide, d’ailleurs. Le procès du gouvernement contre Microsoft, qui a débuté en 1998, a duré des années. Il est également difficile de comparer maintenant à l’époque. Compte tenu du rôle énorme et en constante expansion que jouent les grandes entreprises technologiques dans nos vies aujourd’hui, les cas présentés cette année sont encore plus vastes et complexes.