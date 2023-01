Les “Trois Amigos” se réunissent cette semaine à Mexico pour parler de l’excellence nord-américaine

Les irritants nord-américains familiers – protectionnisme américain, intransigeance sur le commerce continental, migration irrégulière – reviennent sur le devant de la scène cette semaine alors que les soi-disant «Trois Amigos» se réunissent pour un sommet trilatéral à Mexico.

Le Canada avait une hache automobile à broyer avec les États-Unis la dernière fois que le premier ministre Justin Trudeau, le président Joe Biden et le mexicain Andrés Manuel López Obrador se sont tous réunis à la Maison Blanche en novembre 2021.

Lors de ce sommet des dirigeants nord-américains, cependant, la menace d’une approche « l’Amérique d’abord » pour dynamiser l’industrie des véhicules électriques s’est atténuée, contrairement à l’aggravation de la crise migratoire à laquelle Biden est confronté à la frontière américano-mexicaine.

Cela signifie probablement que Trudeau devra élever un peu la voix pour attirer l’attention de Biden sur des questions d’intérêt spécifique pour le Canada, a déclaré Scotty Greenwood, directeur général du Canadian American Business Council.

“Je pense que le Canada doit faire de son mieux pour être aussi pertinent qu’il le souhaite dans une conversation avec les États-Unis – il n’y a pas de raison automatique pour laquelle le Canada est en première ligne comme il l’est avec le Mexique”, a déclaré Greenwood.

« La récitation diplomatique normale des enjeux dont nous aimerions discuter ensemble, combinée à la proximité et à l’histoire, ne suffit pas dans le contexte actuel pour que le Canada soit là où il veut être, à mon avis.

Le Canada, bien sûr, a un intérêt direct dans bon nombre des questions susceptibles de dominer l’ordre du jour du sommet, qui commence sérieusement mardi.

Comme les États-Unis, c’est aussi un pays de destination pour les migrants illégaux d’Amérique latine, et est tout aussi désireux d’endiguer le flux de fentanyl mortel vers le nord. Et le gouvernement libéral de Trudeau partage clairement les ambitions de l’administration Biden en matière de lutte contre les changements climatiques.

Mais lorsqu’il s’agit de favoriser la croissance de l’industrie des minéraux critiques, pierre angulaire du marché florissant des véhicules électriques, les États-Unis s’attendent à ce que le Canada en fasse encore plus qu’il ne le fait déjà, a déclaré Greenwood.

« La rhétorique est bonne, mais les progrès réels — l’engagement réel envers des politiques démontrées qui accélèrent le développement de minéraux critiques — le Canada doit faire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement afin de faire bonne impression aux États-Unis.

Gary Doer, l’ancien premier ministre du Manitoba qui a été ambassadeur du Canada aux États-Unis de 2009 à 2016, a déclaré qu’il s’attend à ce que la question des chaînes d’approvisionnement résilientes et fiables soit plus largement un thème dominant du sommet.

“Avec tous les problèmes de chaîne d’approvisionnement en cours dans le monde et la possibilité pour l’Amérique du Nord d’améliorer les chaînes d’approvisionnement de quartier nord-américaines, ce sera un élément assez important”, a déclaré Doer.

“Plus nous pouvons avoir de certitude sur la chaîne d’approvisionnement, plus nous pouvons avoir de certitude sur l’économie. C’est un aspect très important de la lutte contre l’inflation : lorsqu’il y a de l’incertitude, les coûts sont plus élevés. »

Biden et Trudeau tiendront leur propre réunion bilatérale mardi avant le début de l’ordre du jour officiel du sommet, a confirmé vendredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

Biden, qui voyage vers le sud ce week-end pour visiter la frontière mexico-américaine avant le sommet, tiendra une réunion individuelle similaire avec López Obrador lundi, a déclaré Kirby.

“Notre partenariat avec le Canada et le Mexique est crucial pour notre sécurité économique, notre prospérité, notre stabilité démocratique et bien sûr la gestion des migrations”, a déclaré Kirby lors d’un point de presse à la Maison Blanche.

« Ce Sommet des leaders nord-américains nous donnera à tous l’occasion de renforcer ces partenariats et de faire avancer les priorités communes pour l’Amérique du Nord.

Biden peut également s’attendre à une oreille attentive des deux voisins sur son message politique sans vergogne sur Buy American – la doctrine de longue date consistant à préférer les fournisseurs nationaux à ceux des alliés les plus voisins.

Le Canada a peut-être évité la catastrophe lorsque les crédits d’impôt pour véhicules électriques de Biden ont été modifiés pour inclure les fabricants nord-américains, mais les incitations actuellement en place posent toujours des problèmes, a déclaré Louise Blais, une diplomate canadienne à la retraite qui a été ambassadrice auprès de l’ONU et consule générale à Atlanta. .

“Je m’attends à ce que le président mexicain et le premier ministre canadien soulèvent cette question avec le président pour dire:” Écoutez, nous devons avoir une approche plus continentale de certaines de ces politiques “”, a déclaré Blais à un groupe d’experts organisé vendredi. par la Société des Amériques et le Conseil des Amériques.

“Il est dans l’intérêt des États-Unis, en fin de compte, de mettre en place ces lois afin qu’elles stimulent vraiment la prospérité à travers les États-Unis.”

Kirby a énoncé un programme ambitieux de l’administration Biden pour le sommet qui a clairement indiqué que les questions spécifiques à la dynamique américano-mexicaine, y compris la migration irrégulière et le flux de drogues illégales, domineraient les réunions.

La visite de Biden dimanche à la frontière sud est sa première en tant que président, ce que ses détracteurs politiques réclament depuis son investiture en 2021.

Cela fait suite à une nouvelle répression contre les migrants illégaux de Cuba, d’Haïti et du Nicaragua, en plus des restrictions existantes contre les migrants vénézuéliens, qui vise à prévenir l’impact d’une éventuelle décision de la Cour suprême de mettre fin au titre 42, une mesure de santé publique de l’ère Trump qui permet aux États-Unis de refuser des demandeurs d’asile.

Dans le même temps, les États-Unis accueilleront 30 000 nouveaux immigrants par mois des quatre pays au cours des deux prochaines années, à condition qu’ils soient éligibles pour travailler et entrer légalement dans le pays.

Les trois pays voudront également parler de l’accord États-Unis-Mexique-Canada et des multiples différends qui ont surgi à son sujet depuis qu’il est devenu loi en 2020.

Les États-Unis ont des problèmes avec la façon dont le marché canadien des produits laitiers soumis à la gestion de l’offre continue de priver les producteurs américains d’un accès équitable aux clients au nord de la frontière. Les États-Unis affirment également que le Mexique favorise injustement les fournisseurs d’énergie nationaux. Et le Mexique et le Canada affirment que les États-Unis ne jouent pas équitablement en ce qui concerne la définition du contenu étranger dans leurs chaînes d’approvisionnement automobiles.

Mais les différends commerciaux ont leurs propres canaux aux termes de l’accord, connu au Canada sous le nom de CUSMA, a déclaré Brian Nichols, secrétaire d’État adjoint aux affaires de l’hémisphère occidental.

Lors d’une séance d’information vendredi au Wilson Center à Washington, DC, Nichols a également exprimé son optimisme quant à un différend en cours entre le Canada et les États-Unis au sujet du programme de voyageurs de confiance connu sous le nom de Nexus.

Les centres d’inscription au Canada restent fermés parce que les douaniers américains qui les emploient veulent les mêmes protections juridiques que celles accordées aux collègues à la frontière canado-américaine ou dans les aéroports canadiens.

“Le problème avec Nexus en est un que nous espérons pouvoir résoudre, et je pense que nous faisons des progrès importants”, a-t-il déclaré. “C’est important pour nos deux pays, et je suis optimiste que cela sera résolu.”

Biden n’a pas encore visité le Canada en personne depuis son entrée en fonction – une tradition bilatérale de longue date qui survient généralement peu de temps après une investiture présidentielle, mais qui a été court-circuitée en 2021 par la pandémie de COVID-19.

Les réunions de cette semaine pourraient fournir une nouvelle clarté sur le moment où le voyage promis depuis longtemps par Biden dans le nord – confirmé au cours de l’été, mais interrompu à nouveau lorsque le président lui-même a été testé positif – pourrait enfin avoir lieu.

James McCarten, La Presse Canadienne

