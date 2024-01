Les Trocks sont prêts à pirouetter jusqu’à San Diego pour la tournée du 50e anniversaire

Au cours des trois dernières années, les drag queens sont devenues une cible privilégiée des militants et des hommes politiques de droite. Depuis 2021, des politiciens ont rédigé des projets de loi pour interdire les spectacles de drag queens et les manifestants ont soit perturbé, protesté contre ou travaillé pour annuler des centaines d’événements de l’heure du conte drag queen dans tout le pays, selon le groupe de surveillance des médias LGBTQ GLAAD.

Pourtant, si la montée de l’indignation du public à l’égard de cette population d’artistes est un phénomène récent, l’art du drag n’a rien de nouveau. Depuis l’époque de la Grèce antique jusqu’au milieu des années 1600, les hommes jouaient tous les rôles féminins sur scène. Puis, dans les années 1880, la première drag queen officielle est arrivée. William Dorsey Swann, un esclave affranchi du Maryland, s’est présenté comme « la reine du drag » et a organisé des bals de drag pour d’autres anciens esclaves à Washington, DC.

Un autre pionnier dans l’art du drag est Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, qui célèbrent cette année leur 50e anniversaire avec une tournée nationale qui arrive le week-end prochain au Balboa Theatre de San Diego. Leur programme de tournée comprendra des scènes de « Le Lac des Cygnes » et « Paquita » ainsi qu’un ballet au piano.

La compagnie a été fondée en 1974 à New York par 10 danseurs masculins qui portaient des tutus et se produisaient devant un public au centre social de Manhattan. L’objectif de la compagnie était de parodier des œuvres de ballet classique traditionnel et des rôles célèbres de danseuses étoiles avec des danseurs de ballet professionnels masculins costumés en travesti, jouant tous les rôles masculins et féminins et dansant sur pointes.

La scène « Paquita » lors de la tournée du 50e anniversaire des Ballets Trockadero de Monte Carlo, qui se déroulera le 2 février à San Diego. (Zoran Jelenic)

Les Trocks, comme on les surnomme affectueusement, ont commencé comme un spectacle sur scène à New York, puis se sont étendus à une tournée aux États-Unis et au Canada. Aujourd’hui, la troupe s’est produite dans 43 pays et plus de 660 villes à travers le monde.

Bien qu’il y ait beaucoup de camps, de jeux et de chutes dans les spectacles de Trocks, les membres de la compagnie prennent leur travail très au sérieux. Leur formation est rigoureuse, incluant l’apprentissage de la danse sur la pointe des pieds (sur pointes), une compétence douloureuse habituellement réservée aux danseuses.

La compagnie Trocks compte 15 danseurs internationaux. Chaque danseur a deux alter-ego drag, un homme et une femme, et tous avec des biographies hilarantes.

Par exemple, le danseur espagnol Kevin Garcia a rejoint la compagnie en 2017. Ses deux personnages scéniques sont Elvira Khababgallina et Sergey Legupski. Shohei Isahama, originaire de Tokyo, a rejoint les Trocks en mars 2022. Ses identifiants de drag sur scène sont Anya Marx et Chip Pididouda. Et le nouveau venu Matias Dominguez Escrig, originaire du Chili qui a rejoint la compagnie en octobre dernier, danse sur scène sous le nom de Gerd Törd et Pavel Törd.

Jake Speakman, originaire de Philadelphie qui a rejoint la compagnie en novembre 2021, n’a pas commencé avec l’objectif de devenir danseur de ballet dans les Trocks.

Au collège, il a auditionné pour une comédie musicale sur un coup de tête. Cela lui a tellement plu qu’il a décidé de commencer des cours de danse.

«J’ai juste fait du ballet, du jazz et des claquettes, détestant le ballet au début. Et finalement, j’ai vraiment adoré ça », a déclaré Speakman, 24 ans.

Au cours de son adolescence, Speakman a étudié à l’Academy of International Ballet in Media, ajoutant quelques cours à la Rock School for Dance Education de Philadelphie. Il est allé au lycée au Center for Performing and Fine Arts de la Pennsylvania Leadership Charter School à West Chester et a déménagé à New York pour sa dernière année pour étudier le ballet.

Une scène du « Lac des Cygnes » lors de la tournée du 50e anniversaire des Ballets Trockadero de Monte Carlo, qui se déroulera le 2 février à San Diego. (Sascha Vaughan)

Mais s’il était suffisamment talentueux pour rejoindre une compagnie de ballet traditionnelle, mesurant 5 pieds 4 pouces, il aurait eu du mal à s’associer à une ballerine qui mesurait peut-être 6 pieds sur pointes. Alors à la place, il est allé à l’université pour danser.

Au cours de sa dernière année au Marymount Manhattan College, il a demandé à suivre un cours avancé de pointes. Il serait débutant dans une classe avec des femmes qui étudiaient depuis environ une décennie. S’il était sérieux, a déclaré le chef du département, il devrait expliquer ses raisons dans un court essai.

Dans cet essai, il parlait de son désir de rejoindre les Trocks, comme on appelle les membres de la compagnie de ballet.

Cela dit, il pensait toujours avoir une chance dans une compagnie de ballet traditionnelle et il a organisé des auditions. Mais c’était au printemps 2020, lorsque les entreprises fermaient leurs portes en raison de la pandémie de COVID-19 et que personne n’embauchait. Lorsqu’il a eu sa prochaine occasion, il a visé directement les Trocks et est entré.

Les nouveaux membres de la société Trock se voient attribuer leurs noms d’alter ego. Les porte-parole sont Colette Adae et Timur Legupski.

“Je suis apparemment, je pense, une fille française”, a déclaré Speakman à propos de son personnage féminin, “qui a grandi dans les sous-sols de l’Opéra de Paris et a appris le ballet grâce aux rats pour devenir une star. Très Cendrillon.

Les Ballets Trockadero de Monte-Carlo

Quand: 19h30 le 2 février

Où: Théâtre Balboa, 868 Fourth Ave., San Diego

Des billets: 63 $ et plus

En ligne: theconrad.org/events/les-ballets-trockadero

Ellen Dunkel du Philadelphia Inquirer a contribué à ce rapport.