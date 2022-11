Les trick-or-treaters de DeKalb profitent du “meilleur temps pour Halloween” depuis des années – Shaw Local

DeKALB – Alors que le soleil se couchait à DeKalb lundi, des trick-or-treaters ont hanté les rues pour des bonbons pendant ce que beaucoup ont décrit comme le meilleur temps pour Halloween depuis des années.

“Il fait en fait assez beau temps pour Halloween”, a déclaré Jason Bolles, résident de DeKalb. “C’est généralement un peu pluvieux ou humide ou neigeux, même si nous sommes heureux d’avoir ce temps cette année.”

Bolles, déguisé en Jake dans les publicités télévisées d’assurance populaires de State Farm, s’est assis chez lui à DeKalb avec Michelle Crayton pendant les heures d’Halloween et a parlé de l’impact de la neige sur Halloween au cours des dernières années. Le National Weather Service a signalé des températures au milieu des années 50 tout au long de la soirée claire de lundi.

Jason Bolles distribue des bonbons le 31 octobre 2022 alors qu’il était habillé en Jake de State Farm. (Camden Lazenby)

“Nous pensions juste à voir des petits enfants tomber sur la glace lorsqu’ils se sont enfuis, alors ce beau temps est de jour comme de nuit”, a déclaré Michelle Crayton.

Crayton, qui portait une tenue informatique avant de l’enlever parce qu’elle disait qu’elle avait trop chaud dans le costume, s’est assise avec Bolles et a profité des vacances depuis leur cour avant pendant que leur enfant partait en groupe.

“Nous avons un jeune de 12 ans qui terrorise le quartier pour des bonbons”, a déclaré Bolles.

“C’est un quartier agréable, nous lui faisons confiance”, a déclaré Crayton.

Sophia Ryder, 11 ans, de DeKalb, emmène son whisky corgi de 5 mois avec elle pour le tour d’Halloween le lundi 31 octobre 2022 à DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Cate Cardella, 48 ans, de DeKalb, avec son mari Fred Cardella, a également dit à l’extérieur de distribuer des bonbons parce que le temps, a-t-elle dit, était “parfait”.

“Oh, le temps a été le meilleur”, a déclaré Fred Cardella, 49 ans.

Cate Cardella, qui enseigne en première année à la Lincoln Elementary School, a déclaré que la maison Cardella avait des tours de passe-passe dès 16 heures. À 17 h 30, elle et son mari ont convenu que le trafic de tours de passe-passe avait été assez élevé pour eux cette an.

“Nous avons eu beaucoup d’enfants, c’est vraiment bien”, a déclaré Cate Cardella.

Clayton Cardella, neuf ans, a rejoint ses parents sur le porche pour distribuer des bonbons alors qu’il était habillé en Mandalorien, un populaire de l’émission télévisée Star Wars Disney +.

La famille Cardella est assise devant leur maison le 31 octobre 2022 en attendant de donner des bonbons aux trompeurs. (Camden Lazenby)

“Je ne l’avais jamais porté auparavant et j’étais à Spirit Halloween et je l’ai vu et je me suis dit” je le veux “, a déclaré Clayton Cardella.

Alors que Clayton Cardella est indéniablement un fan d’Halloween, il a déclaré que Pâques et Noël étaient en fait en tête de sa liste de vacances préférées.

“J’aime Pâques parce que c’est comme une chasse au trésor, en quelque sorte, il suffit de trouver des œufs autour de votre maison”, a-t-il déclaré. “Et j’aime Noël parce que, comme, tout le monde l’aime.”

Valerie Sawyer et Jay Burnstein, non loin du Ellood House Museum, ont déclaré que leur maison n’avait pas vraiment vu beaucoup de trick-or-treaters. Leur première occasion de donner des bonbons ne s’est présentée que vers 18 heures.

“La maison est un peu séparée du quartier mais, vous savez, nous en avons eu plus dans le passé – cela dépend aussi du nombre d’enfants qui vivent dans le quartier”, a déclaré Sawyer.

Burnstein a déclaré qu’il pensait que sa maison avait besoin d’un panneau pour faire savoir aux tricheurs qu’ils étaient ouverts aux affaires.

“Nous n’avons pas de trottoir, donc tout le monde est de l’autre côté et ils ne veulent pas monter jusqu’au bout”, a déclaré Burnstein. “Je pense que si les barres chocolatées étaient plus grosses, comme les classiques, nous aurions plus de trafic.”

Cela n’a pas empêché le couple de stocker des bonbons à l’avance.

“J’adore avoir des trick-or-treaters donc je suis toujours, vous savez, triste quand je n’en reçois pas beaucoup”, a déclaré Sawyer. Nous devons donc prendre soin de ces bonbons restants », a déclaré Sawyer.

Les restes font partie du plan, a déclaré Burnstein.

“Oh, nous achetons toujours beaucoup parce que cela signifie qu’il vous en reste plus”, a déclaré Burnstein.

Bien que les tricheurs soient rares, Augie, un teckel brun à poil long, a attiré l’attention d’au moins deux groupes de tricheurs qui se sont rendus chez Burnstein et Sawyer.

Sawyer a dit qu’Augie est “un garçon de Chicago”, ils gardent le chien du cousin de Burnstein.

“Le chien de la ville qui vient ici avec toutes les nouvelles odeurs et plus de saleté, plus de feuilles – il est au paradis”, a déclaré Burnstein.

Bill Lamb, un autre résident de DeKalb qui vit près de la maison Elwood, a déclaré que son quartier recevait souvent beaucoup d’enfants.

“C’est un quartier agréable, beaucoup de circulation piétonne, donc tout le monde est plutôt cool à ce sujet”, a déclaré Lamb.

Bill Lamb tient son chien devant sa maison pendant les heures de friandises le 31 octobre 2022. (Camden Lazenby)

Lamb a dit qu’il était heureux d’avoir du beau temps pour l’une de ses vacances préférées. Il avait même son chien, déguisé en taco, traîner sur son porche alors qu’il donnait des bonbons aux trick-or-treaters.

“J’aime Hallows Eve”, a déclaré Lamb. “C’est traditionnellement la période de l’année où les vivants peuvent entrer en contact avec ceux qui sont passés, vous savez, parce que le voile est le plus fin pour ainsi dire entre les saisons, donc il y a une mystique assez soignée, vous savez, historiquement . J’apprécie.”