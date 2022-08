Les tricheurs de dopage doivent être poursuivis dès que possible PT Usha

L’athlète légendaire PT Usha a battu mercredi pour avoir placé toutes les compétitions sous l’Agence nationale antidopage (NADA) et a cherché à se concentrer davantage sur le domaine de la médecine et de la science du sport pour aider les joueurs à se remettre de leurs blessures.

Dans son premier discours à Rajya Sabha, Usha, qui participait à la discussion sur le projet de loi national antidopage, a déclaré que le pays se classe au troisième rang pour le nombre de personnes testées positives aux stéroïdes et punies pour dopage.

«Nous n’avons pas encore ouvert les yeux sur le dopage dans notre pays, qui était auparavant limité au niveau national senior, mais qui a maintenant atteint les niveaux junior, collégial et de district. C’est une préoccupation sérieuse à laquelle il faut répondre », a-t-elle noté.



Usha, qui a été nommée à la Chambre haute le mois dernier, a déclaré que la médecine sportive et les sciences du sport devaient être davantage ciblées dans le pays. Les principales nations sportives disposaient d’un soutien adéquat dans le système de médecine sportive qui faisait défaut en Inde, a-t-elle déclaré.

“Les sportifs de la nouvelle génération ont maintenant de meilleurs entraîneurs, régimes et installations de repos, mais il y a un département qui a besoin de plus d’attention et ce sera le domaine de la médecine sportive et des sciences du sport”, a déclaré Pilavullakandi Thekkeraparambil Usha. Elle a noté que les blessures faisaient partie intégrante du sport et que le département des sciences et de la médecine du sport avait un rôle important à jouer pour aider à se rétablir des blessures.

“Malheureusement dans notre pays, cette branche n’en est encore qu’à ses balbutiements. Nous devons accorder une attention immédiate et particulière à ce secteur », a déclaré Usha. « C’est le moment de devenir autonome et je suggère fortement que tout cela relève de l’initiative Atma Nirbhar Bharat », a-t-elle ajouté.

Parlant du dopage, elle a déclaré que la situation alarmante pourrait être contrôlée dans une certaine mesure par des affaires législatives et que des mesures plus efficaces sont nécessaires pour sensibiliser le public au problème.

“Il est nécessaire de sensibiliser à l’abus de drogues améliorant la performance et il ne devrait y avoir aucun retard dans l’action en temps opportun et une interdiction appropriée contre ceux qui sont testés positifs pour les stéroïdes et les substances améliorant la performance”, a déclaré Usha.

Dans le même temps, l’activité de l’Agence nationale antidopage (NADA) devrait être accélérée et elle devrait avoir la liberté de fonctionner sans aucun obstacle, a-t-elle déclaré. La NADA et le National Dope Testing Laboratory (NDTL) basé à Delhi devraient obtenir la liberté financière nécessaire, a déclaré le député. Usha a également appelé à placer toutes les compétitions sous les yeux vigilants de la NADA.

Selon les experts, la NADA recueille des échantillons d’athlètes dans la plupart des championnats nationaux ainsi que des camps nationaux qui se tiennent dans les centres de l’Autorité des sports de l’Inde (SAI) à travers le pays. Il est autorisé à prélever des échantillons auprès de tous les athlètes faisant partie de leur groupe de test enregistré.

Prélever des échantillons et les envoyer aux laboratoires pour les tester nécessite des ressources, donc les tests à toutes les compétitions nécessiteraient une augmentation du budget, ont-ils déclaré. En 2019-2020, la NADA a testé environ 4000 athlètes indiens. Environ quatre pour cent ont été testés positifs. S’exprimant à la Chambre haute, Usha a déclaré que si le pays suivait tous les processus scientifiques, au cours des dix prochaines années, l’Inde deviendrait l’une des meilleures nations sportives au monde.

Participant à la discussion, Ayodhya Rami Reddy Alla (YSRCP) a noté qu’une infrastructure de test adéquate était nécessaire dans le pays pour contrôler le dopage.

John Brittas CPI (M) et Sanjay Singh (AAP) ont demandé une allocation budgétaire accrue pour le sport. Soutenant le projet de loi, Amar Patnaik (BJD) a déclaré que des pays comme l’Italie sont en tête de liste pour le dopage et que l’Inde se dirige vers cela.

“Cette (législation) est une structure qui est venue nous rendre plus crédibles sur la scène sportive internationale”, a-t-il déclaré. Dhananjay Bhimrao Mahadik (BJP) a déclaré que les médicaments utilisés pour le dopage sont désormais facilement disponibles dans tout le pays et sont vendus comme médicaments biologiques. “Souvent, un athlète n’est même pas conscient des effets négatifs de ce médicament”, a-t-il déclaré.

Fauzia Khan (NCP), Abdul Wahab (IUML), GK Vasan TMC (M), K Ravindra Kumar (TDP), M Thambidurai (AIADMK), Anil Agrawal (BJP), Binoy Visvam (CPI), Ramji (BSP), S Phangnon Konyak (BJP), Mausam Noor (AITC) et Birendra Prasad Baishya (AGP) ont également participé à la discussion.

Le projet de loi, qui avait été approuvé plus tôt par Lok Sabha, a été adopté par vote vocal à Rajya Sabha mercredi.

