Tandis que Monica Harvey regardait, les foules ont afflué vers un Sam’s Club dans le nord de l’Arizona où elle travaille, ramassant des étagères propres de papier toilette et de conserves. Les aînés amérindiens ne pouvaient pas bouger assez vite et Harvey a vu leurs visages tomber lorsqu’ils ont atteint les étagères vides.

La femme Navajo voulait aider les aînés des tribus à se procurer des produits de base sans quitter leur domicile et risquer d’être exposés au COVID-19, alors elle a lancé Defend Our Community, un groupe qui fournit des fournitures.

Les tribus à travers le pays travaillent pour protéger les membres âgés qui servent de liens honorables avec les coutumes transmises d’une génération à l’autre. Les efforts pour fournir des équipements de protection, des repas et des vaccins ne se limitent pas à sauver des vies. Les anciens tribaux possèdent souvent une connaissance unique de la langue et de l’histoire qui est d’autant plus précieuse que les tribus transmettent généralement leurs traditions oralement. Cela signifie que perdre des anciens à cause du virus pourrait anéantir des morceaux de culture irremplaçables.

«Lorsque vous perdez un aîné, vous perdez une partie de vous-même», a déclaré Harvey, qui vit à Leupp, en Arizona, à l’est de Flagstaff. « Vous perdez un lien avec l’histoire, nos histoires, notre culture, nos traditions. »

Harvey se souvient de son propre grand-père expliquant les histoires derrière les chansons Navajo et lui enseignant les paroles Navajo des chansons. Elle écoutait souvent ses grands-parents parler Navajo tout en pratiquant les mots dans sa barbe.

Dans l’Oklahoma, la nation Cherokee a augmenté les distributions de nourriture aux aînés et a offert une aide financière à ceux qui avaient du mal à payer le loyer ou les services publics. L’inquiétude pour les aînés est également évidente dans les plans de distribution du vaccin COVID-19 de la tribu. Les participants et les travailleurs du programme des aînés de la tribu sont les premiers en ligne pour les coups de feu, avec les employés de l’hôpital et les premiers intervenants. Viennent ensuite ceux dont la langue maternelle est le cherokee et d’autres considérés comme des «trésors tribaux», un honneur donné aux membres qui font vivre l’art, la langue et les autres cultures cherokee à travers leur travail.

Un effort parmi les Pieds-Noirs du Montana aide les 600 membres de la tribu et plus à se connecter avec les anciens qui ont besoin de soutien. La nation Mashantucket Pequot du Connecticut fournit à ses citoyens des masques et de la télémédecine, leur livre des repas à leur porte et organise des visites à domicile pour se faire vacciner contre la grippe.

«Les aînés sont comme des bibliothèques. En perdre une, c’est comme une bibliothèque qui brûle », a déclaré Loren Racine, créatrice d’une page Facebook offrant de l’aide à la communauté Blackfeet.

Roy Boney Jr., qui gère un programme de langue cherokee, a déclaré que la grande majorité des locuteurs cherokee sont des aînés. Ils constituent un petit groupe de personnes sur lesquelles s’appuie le programme pour enseigner la langue qu’il appelle le «cœur battant» de l’identité cherokee.

«Pendant des décennies, notre langue nous a été enlevée par assimilation forcée», a déclaré Boney. «Les aînés détiennent notre histoire et notre culture, mais aussi notre langue. … Nos aînés sont précieux.

Près de la moitié des Cherokee qui ont reçu des soins des services de santé de la tribu mais sont décédés du coronavirus étaient des haut-parleurs cherokee couramment. Perdre ne serait-ce qu’une poignée de locuteurs peut être dévastateur pour la préservation de la langue et d’autres pratiques culturelles, a déclaré Boney.

«Avec eux, beaucoup d’informations en termes de connaissance de la langue, de dialecte, de connaissances spécialisées de la médecine et des pratiques traditionnelles», a-t-il déclaré. «Toutes ces choses que nous essayons de revitaliser et de sauver, elles sont au cœur de tout cela.»

Les anciens de Mashantucket Pequot sont passés à un format virtuel pour les rassemblements intergénérationnels où ils racontent des histoires traditionnelles. Un conseil des anciens aide également à organiser des soirées de bingo en langue pequot et Schemitzun, le festival annuel du maïs vert.

«Quand nous avons entendu comment le COVID-19 se propageait, nous étions immédiatement inquiets pour nos aînés et comment leur perte affecterait la tribu, alors nous avons immédiatement commencé à travailler pour les protéger», a déclaré le médecin en chef de la tribu, Setu Vora.

La tribu n’a pas connu de décès COVID-19.

Les anciens pequot jouent un rôle important dans les efforts visant à faire revivre la langue de la tribu, qui n’est plus largement parlée. Les aînés se souviennent encore des parents qui parlaient la langue et peuvent vérifier les définitions et le contexte de certains mots. Une poignée des 2000 membres de la tribu deviennent quelque peu compétents en Pequot alors qu’ils recherchent et récupèrent de nouveaux mots, a déclaré Vora.

Karen Ketcher faisait partie des 28 anciens de la nation Cherokee décédés du coronavirus. Elle avait des semaines avant son 71e anniversaire et avait des décennies d’expérience de travail pour la tribu et le Bureau américain des affaires indiennes. Ses connaissances étaient inégalées et inestimables, a déclaré sa petite-fille, Taryn King.

«L’enjeu est tellement important lorsque ce virus frappe nos communautés», a déclaré King, 31 ans, de Stilwell, Oklahoma. Elle a décrit les aînés comme «le ciment qui unit nos communautés».

Au travail, Ketcher s’appelait affectueusement «Granny». Elle était la personne de référence pour les questions sur les politiques Cherokee, la gouvernance tribale et comment demander des subventions. Elle a également été le premier arrêt pour des collations, aider à réparer les trous dans les chandails ou poser des questions sur les relations communautaires.

Un collègue, Kamisha Hair, est entré dans le bureau de Ketcher peu de temps avant que la tribu ne le ferme temporairement en mars à cause de la pandémie. Elle a assuré que tout irait bien à Ketcher et l’a implorée de prier.

Les deux se sont étreints et ont dit qu’ils s’aimaient. Ketcher est décédé en avril.

Des proches ont organisé un petit service en plein air pour elle. À leur retour en ville, d’autres Cherokees s’étaient alignés dans les rues pour leur rendre hommage.

«Perdre un aîné comme Granny, c’est comme perdre une partie de votre identité», a déclaré Hair. «Il meurt avec eux et vous ne pourrez jamais le récupérer.»

