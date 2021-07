Les tribus jordaniennes, socle de la monarchie, à bout de nerfs en tant que réservoirs de l’économie

L’acte d’accusation suggérait également que les accusés recherchaient une aide étrangère, une version renforcée par Momani. Bin Zaid aurait interrogé des responsables d’une ambassade étrangère non identifiée sur leur soutien potentiel, tandis que l’acte d’accusation jouait sur les liens saoudiens d’Awadallah. Awadallah détient la citoyenneté jordanienne, américaine et saoudienne, a des intérêts commerciaux dans le Golfe et a été lié au puissant prince héritier d’Arabie saoudite. Pourtant, la Jordanie n’a pas accusé l’Arabie saoudite, un important bailleur de fonds, d’être impliquée dans le complot présumé.