Les tribus indigènes amazoniennes pourraient nous montrer la voie à suivre pour lutter contre les effets du vieillissement

L’étude du groupe sur 746 membres des 16 000 habitants de la tribu indigène a révélé que, malgré un accès limité ou inexistant aux soins de santé, leur mode de vie et leur régime psychiquement actifs, comprenant des légumes, du poisson et de la viande maigre, ont fait vieillir leur cerveau 70 % plus lentement que Occidentaux’.

En comparant les scintigraphies cérébrales de la tribu Tsimane avec trois populations occidentales aux États-Unis et en Europe, les chercheurs ont découvert que l’atrophie cérébrale des groupes autochtones, qui est liée au risque de troubles cognitifs, était nettement inférieure à celle des groupes occidentaux. Les résultats suggèrent que suivre le mode de vie de la tribu pourrait réduire le risque de déclin fonctionnel et de démence.

« Les Tsimane nous ont fourni une expérience naturelle étonnante sur les effets potentiellement néfastes des modes de vie modernes sur notre santé », l’auteur de l’étude, Andrei Irimia, a déclaré dans un communiqué.

Ces résultats suggèrent que l’atrophie cérébrale peut être considérablement ralentie par les mêmes facteurs de style de vie associés à un très faible risque de maladie cardiaque.

Adressant un avertissement aux individus dans les pays occidentaux, l’auteur de l’étude a souligné comment leur « mode de vie sédentaire et alimentation riche en sucres et en graisses » est « nous rendant plus vulnérables à des maladies telles que la maladie d’Alzheimer ».

Alors que les hommes et les femmes de Tsimane peuvent présenter des niveaux élevés d’inflammation qui pourraient avoir un impact dommageable sur le cerveau, le faible risque cardiovasculaire des membres de la tribu en raison de leur mode de vie actif l’emporte sur la menace pour leur cerveau.

Il s’agit de la deuxième étude menée avec la tribu Tsimane, concluant que leur mode de vie actif les maintient en bonne santé dans leurs vieilles années, les premières découvertes se concentrant sur l’effet de leur mode de vie sur leur cœur. Maintenant, les scientifiques ont montré que leur vie active montre qu’il existe un moyen d’intervenir plus tôt et de lutter contre le risque de déclin fonctionnel, permettant à tous d’améliorer la santé du cerveau.

