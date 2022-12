Les tribus des plaines du nord ramènent leurs “parents” sauvages

AGENCE DE FORT BELKNAP, Mont. (AP) – Des espèces indigènes telles que les renards véloces et les furets à pieds noirs ont disparu de la réserve indienne de Fort Belknap il y a des générations, anéanties par des campagnes d’empoisonnement, des maladies et des charrues agricoles qui ont transformé des prairies ouvertes où les tribus nomades parcouraient autrefois les terres cultivées et les pâturages de bétail.

Maintenant, avec les conseils d’anciens et de groupes extérieurs à la faune, les étudiants et les stagiaires du collège tribal aident à réintroduire les petits prédateurs dans la réserve du nord du Montana qui s’étend sur plus de 1 000 milles carrés (2 600 kilomètres carrés) près de la frontière canado-américaine.

Sakura Main, une femme Aaniiih de 24 ans qui entre au Aaniiih Nakoda College de Fort Belknap en janvier, aide à localiser, piéger et vacciner les furets gravement menacés contre la peste mortelle dans le cadre d’un programme supervisé par le département tribal du poisson et du gibier.

Les animaux nocturnes vivent parmi les terriers monticuleux des colonies de chiens de prairie, où les furets traquent les rongeurs presque aussi gros qu’eux, s’enroulant autour de leur proie pour l’étrangler et la tuer.

Par une nuit claire récente, le site sacré de Nakoda Snake Butte se profilant à l’horizon, Main a braqué une lampe de poche sur un long piège filaire au sommet d’un terrier de chien de prairie. À l’intérieur se trouvait le deuxième furet qu’elle avait attrapé cette nuit-là avec son collègue travailleur de la faune CJ Werk, fille de l’ancien président de la tribu.

“Nous en avons un là-dedans !” s’exclama doucement Main.

“Wow, vraiment un autre?” répondit Werk, qui se livrait à une compétition amicale avec un autre ouvrier, son cousin, pour attraper le plus de furets. “Je vais le frotter.”

Ramené précipitamment à la “roulotte de l’hôpital”, l’animal a été mis sous sédation et vacciné contre la peste sylvatique portée par sa proie préférée, un travail réalisé en partenariat avec le World Wildlife Fund. Il avait une puce électronique insérée sous sa peau pour un suivi futur, avant d’être relâché dans la colonie de chiens de prairie sous les acclamations douces de Main et Werk.

Alors que les extinctions d’animaux et de plantes s’accélèrent dans le monde entier, des tribus amérindiennes avec un financement limité tentent de rétablir des espèces en péril et de restaurer leur habitat – des mesures parallèles aux appels croissants vers des lieux «réensauvagés» en ravivant des systèmes naturels dégradés.

Mais la relation directe que les Amérindiens perçoivent entre les gens et la faune différencie leur approche des défenseurs de l’environnement occidentaux, qui mettent souvent l’accent sur la «gestion» de l’habitat et de la faune sur lesquels les humains ont la domination, a déclaré Julie Thorstenson, directrice exécutive de la Native American Fish & Wildlife Society.

“La science occidentale considère les humains comme une sorte de gestionnaires externes de la terre et de l’écosystème”, a-t-elle déclaré. “Les peuples autochtones se considèrent comme faisant partie de cela.”

Les peuples Nakoda et Aaniiih ont lutté pour restaurer leur terre dans un état plus sauvage. La peste anéantit périodiquement les populations de furets, et la moitié des renards relâchés jusqu’à présent sont peut-être morts ou ont fui.

Mais les membres de la tribu disent qu’ils sont déterminés à reconstruire des espèces indigènes ayant une signification culturelle profonde pour rétablir l’équilibre entre les humains et le monde naturel. Les anciens de la tribu parlent avec nostalgie de la société du renard rapide, disparue depuis longtemps, qui appréciait les animaux secrets et rarement vus et utilisait leurs peaux et leurs queues pour orner les tresses de cheveux et les costumes. Ils appellent les renards et les furets leurs “parents”.

“C’est comme si vous aviez retrouvé votre famille”, a déclaré Mike Fox, ancien directeur du programme de la faune de Fort Belknap. “Nous avons un très bon endroit dans les plaines du nord pour ramener ces animaux et à peu près compléter le cercle des animaux qui étaient à l’origine ici.”

Avant la colonisation européenne, jusqu’à un million de furets occupaient environ 156 000 miles carrés (400 000 kilomètres carrés) du Canada au Mexique – partout où des chiens de prairie ont été trouvés. Dans les années 1960, la conversion des prairies en cultures, les campagnes de peste et d’empoisonnement ont réduit les chiens de prairie à 2 200 milles carrés (5 700 kilomètres carrés). Les furets ont été présumés éteints puis redécouverts en 1981 dans un ranch à Meeteetse, Wyoming.

Ils sont l’un des mammifères les plus menacés d’Amérique du Nord, avec seulement environ 300 à l’état sauvage, dont moins de 40 à Fort Belknap. Les populations sont soutenues par un programme d’élevage en captivité pour contrer les décimations périodiques par la peste.

Les chiens de prairie sont toujours considérés comme une nuisance parmi les éleveurs, y compris à Fort Belknap, car ils mangent de l’herbe. Des tournois de tir de chiens de prairie étaient autrefois organisés chaque année pour collecter des fonds pour le département tribal du poisson et du gibier, a déclaré Fox. Les tournois ont disparu à Fort Belknap et les chiens de prairie – des rongeurs de la taille d’un écureuil communs dans les plaines américaines – sont désormais reconnus comme vitaux pour les furets.

Certaines parties de Fort Belknap sont également repeuplées de bisons, une espèce qui a soutenu les Amérindiens pendant des siècles avant que les colons blancs ne les tuent. Les bisons sont restaurés par des dizaines de tribus à travers les États-Unis, ce qui est similaire aux efforts déployés dans le nord-ouest du Pacifique pour maintenir les populations de saumon sauvage, une autre espèce clé qui fournit de la nourriture aux tribus.

Le travail de rétablissement du putois d’Amérique et du renard véloce est différent. Contrairement au bison et au saumon, les renards et les furets ne sont pas des sources de nourriture. Ils vivent dans l’ombre, chassant principalement la nuit et sont rarement vus.

Les furets ont été réintroduits dans sept réserves des plaines du nord et deux sites tribaux dans le sud-ouest, tandis que les renards véloces ont été renvoyés dans quatre réserves, a déclaré Shaun Grassel, ancien biologiste de la tribu Lower Brule Sioux dans le Dakota du Sud.

À moins de 100 mètres (91 mètres) d’un petit enclos contenant trois renards véloces sur le point d’être relâchés à Fort Belknap, les anciens de la tribu Buster Moore et John Allen se sont assis parmi des cactus et des herbes broussailleuses et ont passé une pipe autour d’un cercle d’hommes, tandis que les femmes étaient assises à proximité, regarder et écouter.

Après la cérémonie, Moore – dont le nom Nakoda est Buffalo Bull Horn – s’est frotté les mains sur la terre dure, expliquant qu’ils priaient pour les renards, les tribus, la terre elle-même.

“Il se soutient, il aide la Terre Mère, tout maintient l’équilibre”, a déclaré Moore à propos des travaux de restauration célébrés ce jour-là. “Chiens des prairies, loups, renard véloce, renard roux, furets à pieds noirs.”

Autrefois abondants dans les plaines, les renards véloces occupent maintenant environ 40 % de leur habitat d’origine. Depuis 2020, les tribus et le collège ont travaillé avec des scientifiques du zoo national du Smithsonian pour capturer environ 100 renards issus de populations saines du Wyoming et du Colorado et les déplacer à Fort Belknap.

Pendant que Moore parlait, le biologiste des poissons et de la faune de la réserve, Tim Vosburgh, et deux assistants se sont prudemment approchés de quelques renards dans un enclos. Ils ont utilisé des pinces coupantes pour couper le maillon de la chaîne et l’ont ouvert.

Lorsqu’ils se sont éloignés d’environ 50 mètres (46 mètres), un renard a sorti la tête d’un terrier de chien de prairie à l’intérieur de l’enclos. Il s’élança bientôt par l’ouverture, suivi quelques minutes plus tard par deux autres.

Ils ont disparu à travers le paysage vallonné et dans le soleil éblouissant derrière les montagnes Bearpaw à l’ouest.

“Ce dont ils ont besoin, c’est d’un peu de chance”, a déclaré Allen l’aîné. « Ils doivent survivre à l’hiver et ils n’auront plus à s’en soucier, vous savez, parce qu’ils ont toutes les compétences. Nous appelons donc nos proches à les protéger.

