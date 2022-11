Les tribus de la jungle de I’m A Celebrity ont été révélées – “assassin de terrain de jeu” à “chef rebelle” et star “recherchant désespérément le pouvoir”

Cela fait à peine une semaine et on voit déjà des cliques se former sur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here.

Au cours des premiers jours, Boy George s’est affronté avec Charlene White à propos de la cuisine, la chanteuse qualifiant la star de Loose Women de « contrôlant ».

TVI

Des cliques et des équipes se sont déjà formées dans la jungle I’m A Celeb[/caption]

L’experte en langage corporel Judi James pense que le couple est membre de “tribus” opposées dans la jungle et prédit que nous aurons plus de querelles.

S’adressant au Sun, elle a déclaré: «Ils jouent peut-être bien en ce moment, mais les comportements machiavéliques ont commencé presque au moment où ils sont entrés dans le camp.

“Les circonstances de “survie du groupe” de I’m A Celebrity créent des structures et des comportements tribaux animaux – et ce groupe est entré directement dans la phase de “prise d’assaut” des batailles pour le pouvoir.”

Ici, Judi donne son verdict sur les tribus du camp de cette année – des rebelles aux dirigeants.

Agneaux à l’abattoir

Rex

Judi pense que l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock, 44 ans, et le comédien Seann Walsh, 36 ans, doivent tous deux être “arrogants” s’ils pensent qu’ils peuvent “manipuler” les téléspectateurs pour leur donner une seconde chance après leurs scandales de tricherie respectifs.

Le Sun a révélé à la fois la liaison de Matt avec son assistante Gina Coladangelo l’année dernière, et le câlin secret de Seann avec la star mariée de Strictly Katya Jones, alors qu’il avait lui aussi une petite amie à l’époque.

Judi ajoute: “Rien ne dit” agneaux à l’abattoir “aussi fort que la phrase” Je veux que les gens voient le vrai moi “de toute célébrité suffisamment arrogante pour penser qu’elle peut manipuler un public de réalité.

“Matt dit qu’il veut que les gens voient le ‘gars derrière le podium’. Il oublie clairement que nous l’avons fait, et c’est pourquoi il a perdu son emploi.





“Son ‘sourire’ à pleines dents ressemble à quelque chose d’un programme de David Attenborough.

“C’est plus une démonstration des dents qu’un sourire de plaisir, suggérant que nous pourrions voir beaucoup de faux humour effacé de sa part dans la jungle.

« Lorsqu’il se présente devant la caméra, son visage ressemble presque à un film en 3D.

“Il se profile vers la caméra avec un sourire aux yeux écarquillés et à la bouche grande ouverte qui suggère qu’il est désespéré d’être aimé et désespéré d’être notre ami.”

Judi ajoute que la “demande de pardon” de Seann est plus “soumise”, évidente dans sa tête inclinée lorsqu’il a parlé pour la première fois à la caméra.

Mais quand nous avons vu son visage, il arborait un « sourire coquin, comme s’il saluait un vieil ami qu’il n’avait pas vu depuis longtemps ».

Alphas naturels

Rex

En tant que leader naturel, Judi pense que Mike Tindall, 44 ans – le premier membre de la famille royale à participer à l’émission de téléréalité ITV – était mécontent quand Owen Warner a pris le contrôle du bateau avant d’entrer dans la jungle.

Pendant ce temps, Jill Scott, 35 ans, a été élue joueuse de l’année des FA Players en 2008 et a joué un rôle clé dans la victoire des Lionnes d’Angleterre à l’Euro 2022.

Judi déclare : « Mike et Jill sont à la fois forts, courageux et apparemment justes et motivants.

“Ils ne poussent pas leurs références pour se battre pour le pouvoir, ils soutiennent et protègent – comme lorsque Mike s’est débarrassé de cette araignée.”

Aspirant alpha

TVI

Owen est un alpha en herbe et forme le trio parfait avec Mike et Jill[/caption]

Judi pense que l’acteur de Hollyoaks Owen, le plus jeune camarade de camp, a le potentiel d’être un alpha à part entière.

Elle dit: «Il serait un aspirant alpha typique dans n’importe quelle tribu animale, mais il a clairement eu le sens d’utiliser des rituels de soumission à la fois à Mike et à Jill.

“Maintenant, il a montré qu’il les admirait, formant un trio parfait au sommet de la tribu.”

Alpha nourricier

TVI

Charlene White est une alpha nourricière et s’est chargée de la cuisine[/caption]

Alors que d’autres peuvent viser une position d’alpha physique, Judi estime que Charlene, 42 ans, vise un niveau plus élevé de “pouvoir et de statut”.

Elle déclare : « Les alphas physiques sont peut-être courageux, mais lorsque la faim prend le dessus, c’est celui qui s’occupe de la cuisine qui détient le plus de pouvoir.

« Les techniques de délégation de Charlene manquent d’empathie. Elle remonte son col dans un rituel de pouvoir qui la fait ressembler à Gordon Ramsay dans sa cuisine et donne des commandes en utilisant des rituels ponctuels et sans contact visuel.

“Dans la hutte, elle a dit” il n’y a pas de chef “, haussant les épaules pour faire valoir son point de vue, mais ses yeux se sont rapidement et fréquemment tournés vers la droite, montrant qu’elle pourrait ne pas le croire.”

Assassin du terrain de jeu

TVI

Judi pense que Chris Moyles choisit ses cibles dans la jungle[/caption]

En ce qui concerne l’ex-star de Radio 1 Chris Moyles, 48 ​​ans, Judi dit que même s’il joue “l’oncle préféré de tout le monde”, il “choisit également ses cibles”.

“Sa victime actuelle est Owen”, dit-elle. «Cela peut sembler un jeu amusant de lui mentir sur le fait d’être un danseur de salon pour le liquider, mais c’est cruel dans une petite tribu nouvellement liée.

“Cela donne à Owen l’air stupide devant les autres et au lieu de faire savoir à Owen qu’il plaisantait tout de suite, Chris s’amuse à voir combien de temps il peut le tromper.

“Owen est le chiot heureux du camp et il ne mérite pas ce retrait d’un homme plus âgé qui le connaît à peine.”

Alpha potentiel

TVI

Babatunde Aléshé pourrait intervenir en tant qu’alpha si nécessaire[/caption]

La star de Gogglebox, Babatunde Aléshé, 34 ans, est un camarade de camp amusant et décontracté, mais Judi pense qu’il ne devrait pas être exclu du pack alpha.

Elle nous dit : « Babatunde a utilisé des rituels de langage corporel pour montrer qu’il pouvait faire un leader alpha si nécessaire.

“Il y a eu une pose dramatique après avoir remporté neuf étoiles où il a rugi comme un lion et a dénudé et évasé sa poitrine.

“Avec l’arrivée de Matt, lui et Mike semblent être devenus étroitement liés. Ça pourrait être la bromance du camp.

Chef de la rébellion

TVI

Boy George est un rebelle qui affrontera le groupe de Mike, dit Judi[/caption]

Le chanteur du Culture Club, 61 ans, rassemble sa propre équipe de rebelles pour affronter le groupe de Mike, selon Judi.

Elle dit: «Boy George utilise le retrait personnel pour faire valoir ses arguments avec force, soit en se taisant, soit en s’asseyant à l’écart.

«Dans sa dispute avec Charlene, il a placé une main sur son visage dans un rituel de frustration avant de se tapoter les lèvres avec un doigt.

“Cela peut être une technique d’auto-apaisement, mais extérieurement, cela ressemble à un geste métronomique d’impatience, comme s’il attendait son heure.”

Judi pense qu’il a tenté de recruter Chris dans son “armée rebelle”, mais qu’il a décroché l’or avec Scarlette Douglas, devenue “chef adjoint de la rébellion”.

Alpha nourricier redondant

TVI

Sue pourrait potentiellement finir par aller à l’encontre de Charlene pour son rôle d’alpha nourricière[/caption]

Selon Judi, la star de Coronation Street, Sue Cleaver, 59 ans, risque de passer à l’arrière-plan car le rôle de maman qu’elle voulait assumer a été arraché par Charlene.

Elle explique: «Elle est assise tranquillement mais pourrait être mûre pour la cueillette en termes de campagne de recrutement du groupe rebelle de George, prenant le relais en tant que mère protectrice des rebelles et emmenant Charlene au coude à coude.

“Elle s’est assise en regardant Charlene les bras croisés comme si elle attendait son heure dans un épisode précédent cette semaine.”