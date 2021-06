Dans ce district de Chhattisgarh connu pour ses forêts denses, les villageois tribaux adoptent une technique innovante et rentable pour brûler moins de bois de chauffage pendant la cuisson. À Bijapur, un district gravement touché par Naxal dans la division Bastar du Chhattisgarh, une révolution silencieuse est en cours, entièrement menée par les villageois. Les habitants de la région ont décidé de passer des chulhas (poêles) traditionnels à des poêles sans fumée dans le but de sauver leur couvert végétal.

Le mouvement, lancé par un seul villageois, a obtenu l’approbation des habitants dans une douzaine de villages, et aujourd’hui, plus de 1 980 chulhas sans fumée (poêles en argile) ont été installés avec succès dans les ménages, et 166 chulhas sans fumée fonctionnent dans les écoles et les anganwadis (enfants ruraux centres de soins).

L’initiative réduit non seulement le besoin de bois de chauffage, mais réduit également la pollution de l’air intérieur, améliorant ainsi la santé des femmes utilisant ces poêles.

Le début d’une transition

Le district de Bijapur du Chhattisgarh s’étend sur plus de 6 500 kilomètres carrés, dont une majorité de forêts denses ou ouvertes. Sur les 2,5 lakhs qui vivent dans le district, 85 pour cent sont des tribus indigènes, des habitants des forêts dont la survie dépend uniquement des forêts.

Les tribus gagnent leur vie en collectant et en vendant des produits forestiers mineurs comme le chironji, le tendu patta, le mahua, le tora, le tamarin, etc. « Les habitants de Bijapur coupent le bois des forêts et l’utilisent comme bois de chauffage dans les chulhas. Il est utilisé pour cuire les aliments, faire bouillir de l’eau et répondre à d’autres besoins ménagers. Mais comme de plus en plus de bois était utilisé pour le bois de chauffage, l’épuisement des arbres a commencé à inquiéter les villageois et quelques fonctionnaires.

« La quantité de bois de chauffage consommée a augmenté au fil des ans, ce qui est une tendance inquiétante », a déclaré un responsable du district qui a souhaité garder l’anonymat.

Le Premier ministre Ujjwala Yojana, qui a été créé pour distribuer des bouteilles de GPL aux familles vivant en dessous du seuil de pauvreté, a mis du temps à se développer à Bijapur. Sur les 48 000 ménages éligibles, seuls 25 pour cent sont couverts par ce régime. Cependant, le manque de routes carrossables rend difficile sur le plan logistique de faire participer le reste des ménages méritants au programme. Le ravitaillement des bouteilles est un énorme problème lorsque les gens doivent parcourir des dizaines de kilomètres sur des routes en mauvais état ou inexistantes pour atteindre les magasins de rationnement et les distributeurs de bouteilles.

Anil Kawre, un local qui a participé à plusieurs programmes du ministère de la Santé, se souvient de l’origine de l’idée des chulhas sans fumée. « Quand nous avons vu les forêts s’épuiser, nous avons pensé à commencer quelque chose pour que la charge sur les forêts soit réduite. Nous savons que les habitants dépendent fortement du bois de la forêt pour être utilisé comme bois de chauffage dans les chulhas, mais nous avons pensé que nous devions trouver un moyen de minimiser l’apport de bois de chauffage et de maximiser la production », a-t-il déclaré à 101Reporters.

Kawre a entendu parler de la chulha sans fumée il y a quelques années, grâce au programme Phulwari lancé par le département de la santé du Chhattisgarh pour lutter contre la malnutrition chez les enfants et réduire la pollution de l’air intérieur.

La fumée dégagée dans les poêles traditionnels provoquait de nombreuses maladies comme l’asthme, la pneumonie, le cancer, les maladies pulmonaires chroniques restrictives et d’autres problèmes de santé respiratoire. En fait, la pollution de l’air intérieur a été qualifiée de tueur silencieux de la cuisine rurale.

Alors que le programme Phulwari est maintenant inactif, le souvenir de la chulha sans fumée est resté avec Kawre, qui avait également fait partie du projet. Il a commencé à parler aux femmes de son village, leur parlant de la chulha sans fumée et de ses nombreux avantages. De nombreuses femmes souhaitaient abandonner les chulhas traditionnelles et acceptaient volontiers.

Des chulhas sans fumée ont été introduites dans leurs maisons et à mesure que le mot se répandait, de plus en plus de femmes se sont présentées pour faire le changement.

La chulha sans fumée et ses bienfaits

La chulha sans fumée est construite à l’aide de briques, d’une tige de fer et d’un tuyau pour l’évacuation de la fumée. Selon un rapport du Sri Sri Institute of Agricultural Sciences & Technology Trust, la chulha sans fumée utilise jusqu’à 50 % moins de bois de chauffage que la chulha traditionnelle. Il est conçu pour fournir en permanence une quantité suffisante d’oxygène, permettant ainsi une combustion efficace. Il en résulte jusqu’à 80 % de production de fumée en moins. De plus, comme la chulha sans fumée a une double bouche, vous pouvez cuisiner deux plats à la fois.

Kawre a expliqué: «Cela coûte environ 300 roupies pour mettre en place une chulha sans fumée. Il réduit le temps de cuisson de 50 pour cent. Il vous faudra 45 minutes pour cuisiner sur une chulha sans fumée tandis que sur une chulha traditionnelle (une structure en plein air de boue ou de pierres avec une seule bouche), le même repas peut prendre une heure et demie à cuisiner. »

Mais l’avantage le plus important est la réduction des besoins en bois de chauffage, estiment les villageois. « Une personne n’a pas besoin d’aller dans la forêt tous les deux jours pour ramasser du bois de chauffage. La quantité de bois nécessaire a diminué », a déclaré Surti Netam, un local.

Kawre a ajouté que l’abattage d’arbres a diminué. « Les tribaux abattaient les arbres forestiers principalement pour les utiliser comme bois de chauffage. Ils ne l’utilisent pas à des fins commerciales. Donc, cela a définitivement baissé », a-t-il déclaré.

Selon un rapport de Ramkrishna Muley, président du Sri Sri Institute of Agricultural Sciences & Technology Trust, Bengaluru, « Un ménage rural utilise jusqu’à 3 000 kg de bois de chauffage par an. Le coût moyen du bois de chauffage est de 2 Rs par kg. Étant donné que la chulha améliorée sans fumée utilise 50 % de bois de chauffage en moins, un ménage rural utilisant cette chulha économisera 1 500 kg de bois de chauffage en un an. »

Muley dans son rapport déclare en outre qu’un exercice pilote a démontré qu’économiser 1 500 kg de bois de chauffage signifiait économiser au moins trois arbres adultes.

« Si un village entier de 200 ménages utilisant du bois de chauffage adopte la chulha améliorée, alors ce village sauvera 600 arbres par an. Cela équivaut à environ 1,5 acres de superficie forestière », a-t-il écrit

Kawre et son équipe visent à installer ces chulhas sans fumée dans chaque foyer du district.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici