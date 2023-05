Les tribus Cowichan lancent un appel public après qu’un adolescent de 15 ans a été retrouvé derrière un motel Super 8

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails que certains pourraient trouver affligeants.

La GRC de North Cowichan/Duncan enquête sur la découverte d’une adolescente autochtone derrière un hôtel Super 8 local plus tôt en mai.

Dans un premier temps, la police a dit au Citoyen de la vallée de Cowichan que les enquêteurs pensaient qu’il n’y avait pas de criminalité impliquée dans la mort d’une jeune fille de 15 ans, qui a été retrouvée le matin du 15 mai.

Selon le cap. Alex Berube, la jeune fille a été retrouvée « dans un état semi-conscient dans des circonstances suspectes ».

Elle a été emmenée à l’hôpital du district de Cowichan où elle est décédée plus tard.

Le Citoyen a choisi de ne pas partager l’identité de l’adolescent, mais a contacté les membres de la famille de l’adolescent pour obtenir des commentaires.

Bien que la police ait initialement déclaré qu’elle pensait qu’il n’y avait pas de criminalité dans la mort de l’adolescente, elle a depuis confirmé qu’elle enquêtait sur les circonstances entourant les heures qui ont précédé sa mort.

Selon une source, qui Citoyen a choisi de ne pas s’identifier pour protéger l’identité de l’adolescente, elle a été retrouvée par un inconnu sous un tas de palettes en bois, de cartons et d’ordures.

« En raison de la nature de la façon dont la fille a été retrouvée, une enquête approfondie a été ouverte pour déterminer les circonstances qui ont conduit à la mort de la fille, y compris une autopsie, une analyse toxicologique et d’autres examens médicaux », a déclaré Berube.

Cowichan Tribe exhorte les membres à rester en sécurité

Dans un communiqué jeudi 25 mai, les tribus Cowichan ont déclaré qu’elles soutenaient activement les membres de sa communauté et ont réitéré leurs appels à s’exprimer.

« La sécurité et le bien-être des Quw’utsun Mustimuhw (peuple Cowichan) et des populations vulnérables de notre région sont une priorité absolue pour moi et pour l’ensemble de notre conseil », a déclaré la chef Lydia Hwitsum.

« Trop de membres de notre communauté ont vécu la perte indescriptible d’un membre de leur famille à un jeune âge. Nous devons travailler ensemble à l’échelle de la communauté pour lutter contre le crime et exiger la sécurité en signalant toute activité suspecte à la GRC.

Le chef Hwitsum a annoncé que les tribus Cowichan ont été en contact avec la GRC au sujet de la tragédie et que la bande encourage les témoins ou ceux qui ont des détails qui pourraient aider la police à appeler les enquêteurs au 250-748-5522 ou à le signaler en ligne à ocre-sielc.rcmp- grc.gc.ca/bc/fr.

« Nous demandons à toute notre communauté de se rassembler pour soutenir la justice pour cette famille », a déclaré Hwitsum. « Le signalement actif est un moyen important pour nos citoyens d’aider les forces de l’ordre dans leur travail. »

Lydia Hwitsum, chef des tribus Cowichan, a déclaré que la sécurité communautaire est une priorité absolue pour elle et son gouvernement, à la suite du décès d’une jeune fille de 15 ans liée à la Première Nation le 15 mai 2023. (Photo du gouvernement de la Colombie-Britannique) (BC photo du gouvernement)

Dans une déclaration distincte, également publiée jeudi, l’inspecteur de la GRC de North Cowichan/Duncan. Chris Bear a qualifié la mort de très émouvante et de période difficile pour les personnes touchées.

« Bien que la police ne puisse pas partager plus de détails pour préserver l’intégrité de cette enquête, les enquêteurs sont également au courant des rumeurs et des spéculations circulant en ligne sur la cause possible du décès. La police tient à rappeler au public de faire preuve de prudence pour obtenir ses informations de manière appropriée. »

La sécurité communautaire est une priorité pour les tribus Cowichan depuis un certain temps.

Le 5 mai, la Première Nation a co-organisé une marche en partenariat avec la société Tsow Tun Le Lum en l’honneur de la Journée nationale de sensibilisation aux femmes et filles autochtones assassinées et disparues. Des centaines de supporters étaient présents.

« Ce problème affecte les Premières Nations à travers le pays et plus tôt ce mois-ci, une motion a été adoptée à l’unanimité à la Chambre des communes qualifiant les décès et les disparitions de femmes autochtones d’urgence nationale et déclarant qu’un financement est nécessaire pour un système d’alerte », indique le communiqué.

Pendant ce temps, les tribus Cowichan rencontrent régulièrement la GRC locale pour discuter de la sécurité communautaire. La deuxième assemblée publique de l’année est prévue le 29 juin à la salle à manger Si’em Lelum à 18 h.

Cowichan Tribescowichan valleyCrime