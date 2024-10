Les tribus célèbrent la fin du plus grand projet de suppression de barrage de l’histoire des États-Unis

Le le plus grand projet de suppression de barrage dans l’histoire des États-Unis s’est achevée mercredi, marquant une victoire majeure pour les tribus de la région qui se sont battues pendant des décennies pour libérer des centaines de kilomètres de la rivière Klamath, près de la frontière entre la Californie et l’Oregon.

À travers des manifestations, des témoignages et des poursuites, les tribus locales ont mis en évidence la dévastation environnementale due aux quatre imposants barrages hydroélectriques, en particulier ceux destinés au saumon, qui revêtent une importance culturelle et spirituelle pour les tribus de la région. Les barrages ont coupé les saumons de leur habitat historique et ont provoqué leur mort en nombre alarmant en raison de la mauvaise qualité de l’eau.

Sans le travail des tribus « pour souligner les dégâts que ces barrages causaient, non seulement à l’environnement, mais aussi au tissu social et culturel de ces nations tribales, il n’y aurait pas de démantèlement de barrages », a déclaré Mark Bransom, directeur général de l’association. la Klamath River Renewal Corporation, l’entité à but non lucratif créée pour superviser le projet.

Création de la compagnie d’électricité PacifiCorp les barrages pour produire de l’électricité entre 1918 et 1962. Mais les structures ont interrompu le débit naturel de la voie navigable qui était autrefois connue comme la troisième plus grande rivière productrice de saumon de la côte ouest. Ils ont perturbé le cycle de vie des saumons de la région, qui passent la majeure partie de leur vie dans l’océan Pacifique mais retournent dans les ruisseaux de montagne froids pour pondre leurs œufs.

Dans le même temps, les barrages ne produisaient qu’une fraction de l’énergie de PacifiCorp à pleine capacité, soit suffisamment pour alimenter environ 70 000 foyers. Ils n’ont pas non plus assuré l’irrigation, l’eau potable ou le contrôle des inondations, selon la Klamath River Renewal Corporation.

Depuis briser les barragesle saumon a retrouvé l’accès à son habitat, la température de l’eau a diminué et sa qualité s’est améliorée, a déclaré Michael Belchik, analyste principal de la politique de l’eau pour la tribu Yurok.

Mais les défenseurs et militants des tribus considèrent que leur travail est loin d’être terminé, certains recentrant déjà leurs efforts sur la revégétalisation et d’autres travaux de restauration sur la rivière Klamath et les terres environnantes.

Voici un aperçu de quelques-uns des nombreux membres de la tribu au centre de cette lutte pour la suppression du barrage :

Lorsque Molli Myers, membre de la tribu Karuk, a fait son premier grand pas dans la lutte pour la suppression du barrage de Klamath, elle était enceinte de six mois, avait un enfant en bas âge et se trouvait pour la première fois dans un pays étranger. C’était en 2004 et elle avait organisé un groupe d’environ 25 membres de la tribu pour se rendre en Écosse pour l’assemblée générale annuelle des actionnaires de Scottish Power, la société mère de PacifiCorp à l’époque.

Pendant des heures, ils ont manifesté dehors avec des pancartes, chanté et joué du tambour. Ils cuisinaient du poisson à Calton Hill sur le feu de fûts de scotch et le distribuaient aux habitants en expliquant pourquoi ils étaient là.

« J’ai vraiment ressenti une urgence parce que j’allais avoir des bébés », a déclaré Myers, qui est née et a grandi au milieu de Klamath dans une famille de pêcheurs traditionnels. « Et donc pour moi, j’intériorisais la responsabilité de prendre soin de leur avenir. »

L’élément déclencheur qui l’a poussée à agir est survenue deux ans auparavant lorsqu’elle a vu des dizaines de milliers de saumons mourir dans la rivière à cause d’une épidémie bactérienne provoquée par le manque d’eau et les températures chaudes.

« En y repensant maintenant, je me demande où en serions-nous si cela ne s’était pas produit », a déclaré Myers, 41 ans. « En y repensant maintenant, je peux dire : ‘Était-ce l’appel à l’action de notre créateur ?' »

Elle a passé les deux décennies suivantes à protester et à inonder les réunions étatiques et fédérales de témoignages tribaux, notamment en attendant avec d’autres membres de la tribu aux portes d’une assemblée des actionnaires de Berkshire Hathaway à 4 heures du matin en 2007 pour demander à Warren Buffett ce qu’il allait faire à propos des barrages. . PacifiCorp faisait alors partie du conglomérat Berkshire Hathaway Inc. de Buffett.

Aujourd’hui, les mêmes enfants avec elle en Écosse ont 21 et 19 ans, et avec la disparition des mères, Myers a déclaré qu’elle voyait l’espoir qu’eux et ses trois autres enfants avaient pour l’avenir.

« Ils peuvent faire tout ce qui doit être fait parce qu’ils l’ont vu se produire, ils l’ont vécu, alors maintenant, il n’y a plus rien d’impossible pour eux », a-t-elle déclaré.

Pour Jacqueline Winter, aînée de Yurok, ses sentiments sur la rivière qui coule désormais librement sont plus compliqués. Le fils de l’homme de 89 ans, Troy Fletcher, a été la personne-ressource de la tribu pour la suppression des barrages pendant deux décennies, témoignant devant le Congrès américain et se présentant devant les comités de réglementation des États et du gouvernement fédéral.

Mais son véritable pouvoir réside dans sa capacité à rassembler des personnes ayant des points de vue radicalement opposés – des agriculteurs aux pêcheurs commerciaux en passant par les membres des tribus. Winter a déclaré que cela venait de sa conviction que tous ceux qui vivent le long de la rivière sont des parents et méritent d’être entendus.

« Nous sommes tous une famille. Aucun de nous ne peut souffrir et nous devons tous donner un peu », a-t-elle déclaré.

Mais à 53 ans, l’ancien directeur exécutif de la tribu Yurok est décédé subitement d’une crise cardiaque, près d’une décennie avant que cette vision d’une rivière à écoulement libre ne se réalise enfin. Winter a déclaré que lorsqu’elle avait vu les barrages se briser le mois dernier, elle avait eu l’impression que son esprit était là à travers ceux qu’il avait touchés et qu’elle pouvait enfin le laisser partir.

« Sa vision est devenue réalité et je pense qu’il n’en a jamais douté », a-t-elle déclaré. « Il n’en a jamais douté. Et ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui n’en ont jamais douté.

Le travail de l’ancien président de la tribu Klamath, Jeff Mitchell, depuis les années 1970 pour la suppression des barrages est né de la conviction que les saumons sont leurs parents.

« Ils nous ont été offerts par notre créateur et nous ont été donnés pour les préserver, les protéger et aussi nous donner la vie », a déclaré Mitchell, président du comité de la culture et du patrimoine de la tribu. « En tant que tel, le créateur nous a également demandé de nous assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger ces poissons. »

Le cours supérieur de la rivière Klamath se trouve sur les terres natales de la tribu, dans l’Oregon, et les membres dépendaient autrefois du saumon pour 25 % de leur alimentation. Mais depuis plus d’un siècle, leurs eaux n’ont abrité aucun saumon, a-t-il déclaré.

La lutte de Mitchell et d’autres membres de la tribu pour les ramener a pris plusieurs formes. Il y a eu des années de protestation, allant même jusqu’à rassembler des carcasses de poissons après la tuerie de 2002 et à les laisser aux portes des immeubles de bureaux fédéraux. Il y avait ses jours où il arpentait les couloirs de l’Assemblée législative de l’État de Salem, dans l’Oregon, rencontrant les législateurs au sujet des millions de dollars de financement nécessaires pour réaliser la suppression du barrage.

Aujourd’hui, il a déclaré qu’il avait le sentiment d’avoir réalisé l’impossible, mais qu’il restait encore du travail à faire.

« Je suis heureux que les barrages aient disparu et que nous ayons un passage », a-t-il déclaré. « Mais maintenant, je me demande pourquoi ces poissons rentrent à la maison ? Et c’est vraiment l’objectif principal maintenant : comment amener les parties à commencer à prendre des mesures de restauration et à en faire la priorité absolue dans tout cela ?