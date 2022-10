Les tribus californiennes géreront et protégeront les zones côtières de l’État

SACRAMENTO, Californie (AP) – Cinq tribus californiennes revendiqueront leur droit de gérer des terres côtières importantes pour leur histoire dans le cadre d’un programme unique dans le pays soutenu par 3,6 millions de dollars en fonds publics.

Les tribus s’appuieront sur leurs connaissances traditionnelles pour protéger plus de 200 miles de côtes dans l’État, car le changement climatique et l’activité humaine ont eu un impact sur la vaste région.

Certains des travaux des tribus comprendront la surveillance du saumon après la suppression d’un barrage centenaire dans les forêts de séquoias des montagnes de Santa Cruz et la recherche de toxines dans les coquillages, tout en éduquant les générations futures sur les pratiques traditionnelles.

Le partenariat intervient trois ans après que le gouverneur démocrate Gavin Newsom s’est excusé pour les violences et les mauvais traitements antérieurs de l’État contre les peuples autochtones. Newsom a déclaré que l’État devrait permettre une plus grande cogestion des terres ancestrales des tribus.

Megan Rocha, qui fait partie du conseil de direction du Tribal Marine Stewards Network, a déclaré que ces zones côtières revêtent une importance culturelle pour diverses tribus, ce qui rend le partenariat monumental.

“Il est axé sur la souveraineté tribale”, a-t-elle déclaré. “Alors, comment pouvons-nous construire un réseau où il permet la collaboration, mais encore une fois, il permet à chaque tribu de le faire comme bon lui semble et respecte la souveraineté de chaque tribu.”

Le réseau prévoit de créer des accords entre les tribus et avec le gouvernement de l’État pour gérer ces zones.

Rocha est également directeur exécutif de Resighini Rancheria, une tribu de Yurok qui fait partie du réseau.

Elle a travaillé avec d’autres chefs tribaux, des membres de groupes à but non lucratif et le Conseil de protection des océans de l’État, qui coordonne les activités des agences d’État liées aux océans, pour développer un programme pilote pour le réseau qui a mis des années à se développer.

En 2020, le personnel du Ocean Protection Council a recommandé à l’agence de réserver 1 million de dollars au programme pilote pour aider le réseau à mener des recherches, à contacter les tribus et à créer des plans pour l’avenir.

Le conseil a voté jeudi pour fournir 3,6 millions de dollars supplémentaires qui soutiendront les groupes dans leurs efforts continus pour surveiller les ressources côtières et océaniques, offrir des opportunités éducatives aux membres tribaux et transmettre les connaissances culturelles aux jeunes générations.

S’inspirant de partenariats similaires en Australie et au Canada, les groupes ont déclaré qu’ils espéraient que d’autres réseaux fleuriraient aux États-Unis.

Les dirigeants prévoient d’étendre le réseau pour inclure davantage de tribus dans tout l’État, a déclaré Rocha. La Californie compte 109 tribus reconnues par le gouvernement fédéral, le deuxième plus grand nombre du pays derrière l’Alaska. Mais il y a aussi de nombreuses tribus qui ne sont pas reconnues au niveau fédéral.

Plusieurs chefs tribaux ont fait référence aux excuses publiques de Newsom pour expliquer en partie pourquoi le lancement public du réseau se produit maintenant. Ces dernières années, les responsables américains se sont engagés à collaborer avec les tribus sur la gestion des terres publiques.

La création d’un réseau de tribus pour gérer les zones avec le soutien de l’argent du gouvernement de l’État et du soutien des organisations à but non lucratif ouvre de nouvelles perspectives aux États-Unis, a déclaré Kaitilin Gaffney du Resources Legacy Fund à but non lucratif.

“Je pense que nous allons regarder en arrière dans 20 ans et nous dire : ‘Oh, nous y étions. C’est là que tout a commencé. Regardez ce qui s’est passé depuis », a-t-elle déclaré.

Certaines tribus de Californie et du pays ont vu leurs droits sur leurs terres ancestrales restaurés dans le cadre du mouvement Land Back.

Environ 60 participants de groupes à but non lucratif, de nations tribales et du Conseil de protection des océans se sont réunis à Sacramento pour commémorer le lancement public du réseau la semaine dernière. Les dirigeants ont remercié les experts, les défenseurs, les chefs tribaux et les fonctionnaires qui ont rendu le lancement possible.

Valentin Lopez, président de la bande tribale Amah Mutsun, qui fait partie du réseau, a déclaré que le changement climatique a forcé les gouvernements ayant une histoire d’exploitation des terres autochtones à reconnaître les connaissances profondément enracinées des tribus en matière de protection des écosystèmes.

“Nous sommes en mode crise”, a-t-il déclaré.

Sophie Austin est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter.

Sophie Austin, Associated Press