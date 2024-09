Les tribunaux du Nebraska et du Missouri examinent les arguments pour empêcher les mesures sur l’avortement de faire l’objet d’un vote

OMAHA, Nebraska — À l’approche des dates limites de vote, les tribunaux du Nebraska et du Missouri évaluent les arguments juridiques qui pourraient faire disparaître les mesures visant à étendre le droit à l’avortement hors des mains des électeurs.

La Cour suprême du Missouri entendra cette semaine les arguments d’un appel concernant un amendement proposé visant à inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État. Et lundi, la Cour suprême du Nebraska a entendu les arguments de trois procès qui cherchent à empêcher l’une ou les deux initiatives concurrentes de l’État en matière d’avortement de se présenter au scrutin.

Une initiative vise à inscrire dans la Constitution du Nebraska le droit à l’avortement jusqu’à la viabilité de la grossesse, ou plus tard pour protéger la santé de la femme enceinte. L’autre vise à inscrire dans la Constitution l’interdiction actuelle de l’avortement à 12 semaines de grossesse, votée par le Parlement en 2023, qui prévoit des exceptions en cas de viol, d’inceste et de mise en danger de la vie de la femme enceinte.

Deux plaintes, l’une déposée par une habitante d’Omaha et l’autre par un néonatologiste du Nebraska, tous deux opposés à l’avortement, font valoir que la mesure visant à étendre le droit à l’avortement viole l’interdiction faite par l’État d’aborder plus d’un sujet dans un projet de loi ou une proposition de vote. Ils affirment que la mesure de vote porte sur le droit à l’avortement jusqu’à la viabilité, le droit à l’avortement après la viabilité pour protéger la santé de la femme et la question de savoir si l’État devrait être autorisé à réglementer l’avortement, ce qui représente trois questions distinctes.

Mais les avocats opposés à la mesure sur le droit à l’avortement ont passé une grande partie de leur temps à contester la formulation de la proposition, l’avocate Brenna Grasz insistant sur le fait que sa formulation selon laquelle « toutes les personnes » doivent avoir un droit fondamental à l’avortement étendrait le droit à l’avortement à des tiers. Un exemple serait celui des parents qui cherchent à forcer un enfant mineur à avorter.

« S’agit-il d’un argument portant sur un seul sujet ? », a demandé le juge en chef Mike Heavican.

L’avocat Matt Heffron avec le Société conservatrice à but non lucratif de Chicago Thomas More Societyqui a intenté des poursuites dans tout le pays pour contester le droit à l’avortement, a fait valoir que l’initiative Protect Our Rights regroupe des sujets concurrents dans une seule mesure. Elle obligerait les électeurs qui soutiennent l’avortement jusqu’au point de viabilité fœtale à également soutenir l’avortement après ce point pour protéger la santé de la mère, ce qu’ils ne veulent peut-être pas faire, a-t-il déclaré.

« Il s’agit d’un changement radical dans la loi actuelle du Nebraska, qui a été adoptée par le peuple par les représentants, et chacune d’entre elles devrait être soumise au vote des électeurs séparément », a déclaré Heffron.

Heavican a rétorqué que « pratiquement tous les projets de loi qui ont été adoptés par l’Assemblée législative » traitant de l’avortement ont également inclus les sujets des exceptions et de la réglementation de l’État.

Heffron a répondu que les législateurs avaient le temps et l’expertise nécessaires pour « élaborer les termes » de ces projets de loi et que les électeurs se rendraient aux urnes beaucoup moins informés. Mais les juges ont noté qu’un argument à sujet unique sur une mesure de vote sur le droit à l’avortement présentée devant la Cour suprême conservatrice de Floride plus tôt cette année échoué.

Un avocat chargé du procès contestant l’initiative d’interdiction de l’avortement pendant 12 semaines a fait valoir que si la Cour suprême estime que la mesure relative au droit à l’avortement échoue au test du sujet unique, elle doit également constater que l’initiative d’interdiction de l’avortement pendant 12 semaines y échoue également.

L’avocat David Gacioch, de Boston, a déclaré que selon la théorie avancée par les avocats opposés, la mesure d’interdiction de 12 semaines engloberait au moins six sujets distincts, notamment la réglementation de l’avortement au cours des premier, deuxième et troisième trimestres et des exceptions distinctes pour le viol, l’inceste et la vie de la mère.

Gacioch a reconnu qu’insister sur des mesures de vote distinctes pour chacune de ces questions serait aussi spécieux que d’essayer de diviser la mesure sur le droit à l’avortement en questions distinctes.

« Nous ne pensons pas que ce soit ce que la Cour ait formulé dans le cadre d’un test à sujet unique », a déclaré Gacioch. « Nous pensons que cela frustrerait les droits des électeurs à adopter des amendements constitutionnels tels que reflétés dans la Constitution. »

La Cour suprême de l’État a présenté un ensemble de décisions mitigées en matière de contestations de droit portant sur un seul sujet. En 2020, la Cour suprême du Nebraska bloqué une initiative de vote cherchant à légaliser la marijuana médicale après avoir constaté que ses dispositions permettant aux gens de consommer de la marijuana et de la produire étaient des sujets distincts qui violaient la règle du sujet unique de l’État.

Mais en juillet, la Cour suprême a statué qu’un projet de loi hybride adopté par la législature en 2023 combinant l’interdiction de l’avortement à 12 semaines avec une autre mesure visant à limiter les soins de santé affirmant le genre pour les mineurs ne viole pas la règle du sujet uniqueCela a conduit à une dissidence cinglante du juge Lindsey Miller-Lerman, qui a accusé la majorité d’appliquer des normes différentes aux projets de loi adoptés par la législature et à ceux sollicités par référendum des électeurs.

Le tribunal a accepté d’accélérer l’audience de lundi, car la loi de l’État exige que le bulletin de vote de novembre soit certifié avant vendredi.

Dans le Missouri, la Cour suprême de l’État entendra mardi les arguments de son projet d’initiative sur le droit à l’avortement, suite à la promulgation par cet État d’une interdiction quasi totale de l’avortement en 2022. La proposition avait été prévue pour le scrutin de novembre, mais un juge a statué vendredi que la campagne pour le droit à l’avortement n’avait pas correctement informé les électeurs pendant le processus de collecte de signatures sur l’éventail de lois sur l’avortement que l’amendement pourrait annuler.

Mardi est également la date limite pour apporter des modifications au bulletin de vote de novembre du Missouri, les juges auront donc plusieurs heures pour décider si l’avortement sera soumis aux électeurs cette année.

L’avortement est actuellement au programme du scrutin de novembre neuf états. De plus, un mesure à New York interdirait la discrimination fondée sur l’issue de la grossesse, mais ne mentionnerait pas spécifiquement l’avortement.

Les défenseurs du droit à l’avortement ont historiquement prévalu la plupart du temps devant les électeurs, y compris dans tous les domaines. sept mesures de référendum Depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’arrêt Roe v. Wade en 2022 et mis fin au droit à l’avortement dans tout le pays, la plupart des États contrôlés par les républicains ont mis en place des interdictions ou des restrictions – dont 14 qui interdisent désormais l’avortement à tous les stades de la grossesse.

Avec des enjeux aussi élevés, la plupart des mesures ont donné lieu à des batailles judiciaires. Cour suprême de l’Arizona Cette décision permet à l’État de faire référence à un embryon ou à un fœtus comme étant un « être humain à naître » dans une brochure ; tribunaux de l’Arkansas a constaté des problèmes administratifs avec les propositions d’initiative et a maintenu la mesure hors du scrutin. Une mesure est sur le bulletin de vote Dakota du Sudmais un groupe anti-avortement tente d’empêcher que les votes soient comptés.

——-

La journaliste Summer Ballentine de l’Associated Press a contribué à ce reportage depuis Columbia, dans le Missouri.