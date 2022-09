Les tribunaux des États américains sont devenus un champ de bataille électoral dans la lutte contre l’avortement

Entouré d’États avec des interdictions d’avortement qui sont entrées en vigueur après la chute de Roe v. Wade, l’Illinois est l’un des rares endroits où la procédure reste légale dans le Midwest – mais les partisans du droit à l’avortement craignent que cela ne dure pas.

Leur préoccupation est partagée dans au moins une demi-douzaine d’États, et cette année, il ne s’agit pas seulement des législatures des États. Dans l’Illinois, les démocrates détiennent une supermajorité et le gouverneur, un démocrate, devrait être réélu.

Au lieu de cela, les républicains pourraient être sur le point de prendre le contrôle de la Cour suprême de l’Illinois, où les démocrates détiennent actuellement une majorité de 4 contre 3. Deux sièges sont à pourvoir en novembre, incitant les groupes qui ont normalement jeté leur dévolu sur d’autres postes à concentrer leur attention et leur argent sur les campagnes judiciaires.

“Ce sont les seules choses sur lesquelles nous nous concentrons, car celui qui prendra le contrôle du tribunal décidera si l’avortement reste légal dans l’Illinois”, a déclaré Terry Cosgrove, président et chef de la direction de Personal PAC, un groupe de défense des droits à l’avortement qui a soutenu les deux démocrates. candidat au tribunal de grande instance.

La même scène se joue dans d’autres États avec des courses controversées devant la haute cour cette année. Après que la Cour suprême des États-Unis ait invalidé Roe, les courses judiciaires des États sont devenues encore plus importantes pour les groupes œuvrant pour la protection des droits à l’avortement.

“Il est de plus en plus clair que la façon dont l’accès se déroule se fait au niveau de l’État, ce qui met le rôle du tribunal en relief”, a déclaré Sarah Standiford, directrice des campagnes nationales pour le Planned Parenthood Action Fund.

Les records de dépenses pourraient être pulvérisés

Des centaines de manifestants se rassemblent et marchent contre la décision de la Cour suprême des États-Unis annulant Roe c. Wade dans le centre-ville de Raleigh, Caroline du Nord, le 24 juin 2022. Les avortements en Caroline du Nord ne sont plus légaux après 20 semaines de grossesse. (Travis Long/The News & Observer/Associated Press)

L’implication des groupes dans des États tels que l’Illinois, le Michigan et l’Ohio est un aperçu de la façon dont les courses de cour normalement somnolentes sont de plus en plus importantes.

Dans l’Illinois, la juge de la Cour d’appel Mary Kay O’Brien s’inquiète du droit à l’avortement alors qu’elle se présente contre le juge républicain Michael Burke dans un district redessiné pour un siège actuellement occupé par un juge démocrate à la retraite.

“Maintenant, avec l’annulation de Roe v. Wade, la liberté de choix des femmes dans l’Illinois est menacée”, indique une publicité récemment lancée pour O’Brien.

Brûleur avant26:27Comment la Cour suprême remodèle l’Amérique À un moment donné, une majorité d’Américains avaient confiance dans la Cour suprême des États-Unis, et beaucoup la considéraient comme un élément fondamental de la démocratie du pays, un élément qui pouvait s’élever au-dessus de la politique partisane. Aujourd’hui, les sondages indiquent que la confiance dans l’institution a atteint un niveau historiquement bas. Les décisions récentes de la Cour suprême des États-Unis – actuellement composée de six juges conservateurs et de trois juges libéraux – sont considérées comme de plus en plus politisées. Ceux-ci incluent l’annulation le mois dernier de la décision historique sur les droits à l’avortement Roe v. Wade, mais ils incluent également des cas qui pourraient avoir des impacts majeurs sur le changement climatique, la séparation de l’Église et de l’État et la démocratie américaine dans son ensemble. Aujourd’hui, nous examinons ces affaires – et dans quelle mesure les Américains considèrent désormais la Cour suprême comme légitime – avec Rhiannon Hamam, défenseur public au Texas et co-animateur du podcast 5-4.

Pendant ce temps, la course pour un siège de tribunal actuellement détenu par un républicain et couvrant les comtés du nord-ouest de Chicago oppose le républicain et ancien shérif Mark Curran à la démocrate Liz Rochford, une juge. Curran a vanté son opposition au droit à l’avortement lorsqu’il s’est présenté sans succès au Sénat il y a deux ans.

Environ 97 millions de dollars américains ont été dépensés pour les élections à la Cour suprême des États au cours du cycle électoral 2019-2020, selon le Brennan Center for Justice de la faculté de droit de l’Université de New York. Les records de dépenses pourraient être pulvérisés cette année dans les États ciblés par la droite et la gauche.

L’importance des courses a été soulignée récemment lorsque la Cour suprême du Michigan, où les personnes nommées par les démocrates détiennent une faible majorité, a annulé une décision d’un conseil de certification d’État et a autorisé un amendement constitutionnel garantissant le droit à l’avortement lors du scrutin de novembre.

Officiellement non partisan

Alors que les courses du Michigan sont officiellement non partisanes, les partis politiques de l’État nomment des candidats. Le juge soutenu par les démocrates Richard Bernstein, qui a voté pour mettre l’amendement sur le droit à l’avortement sur le bulletin de vote, est candidat à la réélection, ainsi que le juge républicain Brian Zahra, qui a voté contre.

Le Parti républicain a également nommé Paul Hudson, tandis que les démocrates ont nommé Kyra Bolden.

“Les gens ici au Michigan sont en colère contre la décision Roe. Et je pense que lorsqu’ils chercheront des endroits pour exercer leur liberté de vote, ils se tourneront vers la Cour suprême”, a déclaré la présidente du Parti démocrate, Lavora Barnes.

De gauche à droite, Calley Malloy, Cassie Woolworth et Dawn Rattan applaudissent lors d’une soirée de surveillance primaire le 2 août 2022 à Overland Park, Kan. Des groupes de défense des droits à l’avortement surveillent de près le Kansas, où six des sept juges de la Cour suprême font face à un oui à l’échelle de l’État -ou-pas de vote pour rester sur le banc pendant encore six ans. (The Kansas City Star/Associated Press)

Pourtant, les candidats insistent sur le fait qu’ils ne sont pas des politiciens et que le rôle du tribunal est d’être non partisan.

Zahra, qui est en poste depuis 2011, a décrit le rôle d’un juge comme disant “ce qu’est la loi et non ce qu’ils pensent qu’elle devrait être”.

Les groupes de défense des droits à l’avortement surveillent également de près le Kansas, où six des sept juges de la Cour suprême font face à un vote par oui ou par non dans tout l’État pour rester sur le banc pendant encore six ans.

Deux des six faisaient partie de la majorité 6-1 qui, en 2019, a déclaré l’accès à l’avortement un droit “fondamental” en vertu de la constitution de l’État, tandis que trois autres ont été nommés par la gouverneure démocrate Laura Kelly.

Le tribunal de l’Ohio sera probablement un autre champ de bataille sur l’avortement après qu’un juge de comté a temporairement bloqué une interdiction qui a pris effet après la décision de la Cour suprême des États-Unis.

Rhiannon Carnes, co-fondatrice et co-directrice exécutive du Fonds d’action de l’Alliance des femmes de l’Ohio, a déclaré que son groupe avait engagé des électeurs dans les courses au tribunal.

“On a tellement parlé de la Cour suprême fédérale”, a-t-elle déclaré. “Nous devons faire plus dans les États concernant l’influence et le pouvoir de notre Cour suprême d’État.”