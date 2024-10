Les tribunaux continuent de se prononcer sur l’avortement. Les élections du mois prochain pourraient entraîner des changements encore plus importants

Deux décisions de justice ont soutenu lundi les opposants à l’avortement, la Cour suprême des États-Unis ayant statué que Le Texas pourrait interdire les avortements d’urgence s’ils violent la loi de l’État et le plus haut tribunal de Géorgie permettant l’application de l’interdiction de l’avortement dans cet État.

Ces décisions sont les dernières d’une saga juridique qui s’est déroulée plusieurs fois à la fois aux États-Unis au cours des deux dernières années – depuis que le plus haut tribunal du pays a annulé Roe v. Wade, mis fin au droit national à l’avortement et ouvert la porte. aux interdictions et aux restrictions, ainsi qu’aux nouveaux combats juridiques qui ont suivi.

Par ailleurs, l’avortement est également une préoccupation majeure des électeurs à l’approche des élections du mois prochain, y compris dans neuf États où il figure directement sur le bulletin de vote sous la forme d’amendements constitutionnels.

Voici cinq choses clés à savoir sur les derniers développements en matière d’avortement à travers le pays.

Dans les retombées du Décision de 2022 dans Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization, l’administration du président Joe Biden a déclaré aux hôpitaux que la loi fédérale les obligeait à fournir des services d’avortement lorsque la vie de la personne enceinte était en danger.

Le Texas a intenté une action en justice contre cette politique, affirmant que le gouvernement fédéral ne pouvait pas imposer le droit à l’avortement qui violerait l’interdiction de l’État à tous les stades de la grossesse, avec des exceptions visant à protéger la santé et la vie de la femme.

Lundi, la Cour suprême des États-Unis a maintenu cette décision. Les juges n’ont pas détaillé leur raisonnement.

Quelques semaines après qu’un juge géorgien ait bloqué l’interdiction de l’avortement après les six premières semaines environ de grossesse, la Cour suprême de l’État l’a remise en place lundi – du moins pour le moment.

Le plus haut tribunal de l’État a déclaré que l’interdiction de l’avortement une fois que l’activité cardiaque peut être détectée, généralement environ six semaines après le début de la grossesse et souvent avant que les femmes ne réalisent qu’elles sont enceintes, peut être appliquée pendant qu’elle examine l’appel de l’État contre la décision de justice. Décision de septembre.

On ne sait pas exactement combien d’avortements ont été pratiqués dans l’État et qui n’auraient pas pu être interdits au cours de la semaine où les règles ont été assouplies. Certaines cliniques se sont toutefois déclarées disposées à pratiquer des avortements après six semaines.

La décision signifie que quatre États interdisent à nouveau l’avortement dans la plupart des cas après environ six semaines de grossesse.

Dans un autre développement fin septembre, un Décision du Dakota du Nord plus tôt dans le mois, l’annulation de l’interdiction de l’avortement dans cet État est devenue officielle.

Cela signifie que 13 États appliquent désormais l’interdiction de l’avortement à tous les stades de la grossesse, au lieu de 14.

Mais l’impact de la décision dans le Dakota du Nord se limite aux hôpitaux du deuxième État le moins peuplé du pays.

La seule clinique proposant des avortements dans l’État déménagé de Fargo à Moorhead, à proximitéMinnesota, après que la décision Dobbs a été rendue et que l’interdiction du Dakota du Nord est entrée en vigueur.

Les décisions de justice ne sont pas le seul lieu où les décisions politiques en matière d’avortement sont prises.

Électeurs dans neuf États sont en train de déterminer s’il convient d’ajouter le droit à l’avortement à la constitution de leur État.

Dans le Missouri et le Dakota du Sud, ces mesures annuleraient les interdictions actuelles de l’avortement à tous les stades de la grossesse. En Floride, cela lèverait une interdiction qui entre en vigueur après six semaines.

Le Nebraska a des mesures concurrentes sur le bulletin de vote. L’une d’elles créerait le droit à l’avortement jusqu’à la viabilité fœtale, généralement considérée comme étant autour de 23 ou 24 semaines de grossesse. L’autre consacrerait l’interdiction actuelle qui entre en vigueur après 12 semaines.

En Arizona, au Colorado, au Maryland et au Montana, cela consacrerait et, dans certains cas, étendrait, le droit à l’avortement. Le vote du Nevada le serait également, mais pour entrer en vigueur, la mesure devrait être adoptée une seconde fois, en 2026.

De plus, les électeurs de New York se prononceront sur un amendement qui interdirait la discrimination fondée sur le statut de grossesse, bien qu’il ne mentionne pas nommément l’avortement.

L’avortement est également un problème majeur lors des élections, y compris lors de la course à la présidentielle.

La vice-présidente Kamala Harris s’est concentrée sur le droit à l’avortement lors de sa campagne présidentielle. Elle dit qu’elle veut « rétablir les protections de Roe ». Elle en a parlé sur Podcast «Appelle-lui papa» cette semaine et dans un discours le mois dernier en Géorgie.

L’ancien président Donald Trump, candidat du GOP, s’est attribué le mérite d’avoir nommé les juges de la Cour suprême qui ont renversé Roe. Il dit que la question devrait être du ressort des États et, récemment, il opposer son veto à une interdiction nationale de l’avortement si le Congrès en adoptait un. Il a également déclaré qu’il votez contre la mesure de vote en Floridebien qu’il l’ait également critiqué comme étant trop restrictif.