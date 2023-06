Les triathlètes se précipitent à la course annuelle des Vernon Kal Rats

Le départ d’un triathlon est toujours mouvementé, avec de nombreux concurrents qui se débattent dans l’eau, cherchant à s’emparer de la meilleure position lors du triathlon annuel Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) Lexi Bentley de Kelowna, la femme la mieux classée, met ses chaussettes avant de commencer la partie vélo du triathlon annuel Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) Stephen Whiting de West Kelowna court pendant la période de transition entre la natation et le vélo au triathlon annuel de Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) Rana Sunder de Kamloops passe de la natation au vélo lors du triathlon annuel Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) Aaron Stark, de West Kelowna, sort de l’eau au triathlon annuel Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. Stark terminerait troisième au classement général et premier dans sa catégorie des 30-34 ans. (Photo Bowen Assman) Les membres de la famille et les amis encouragent leurs concurrents dans la partie natation du triathlon annuel Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) Don Milner de West Kelowna monte sur son vélo lors du triathlon annuel Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) Un concurrent sort de la natation lors du triathlon annuel Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) Melissa Dymond, de Prince George, enfourche son vélo pour commencer la partie vélo de 18,5 km du triathlon annuel de Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) Un partisan d’Ariel Taylor de Victoria l’encourage lors du triathlon annuel Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) Les concurrents sortent de l’eau lors du triathlon annuel Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) le triathlon annuel Kal Rat a eu lieu au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) Luke Warkentin de Kelowna met sa montre de rythme, avant la section vélo du triathlon annuel de Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) Les concurrents doivent retirer leur combinaison et mettre leur équipement de cyclisme avant de commencer la section vélo du triathlon annuel Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) Un concurrent, montre en bouche, émerge de Kal Lake après la section de natation du triathlon annuel de Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) Un athlète court avec son vélo, avant la section vélo du triathlon annuel Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) au triathlon annuel Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo) au triathlon annuel Kal Rat, organisé au lac Kalamalka le dimanche 25 juin. (Bowen Assman Photo)

La plage de Kalamalka était en effervescence le dimanche 25 juin matin, alors que plus de 70 athlètes ont enfilé leurs combinaisons humides pour participer à un triathlon de sprint.

Le triathlon sprint annuel Kalamalka Running and Triathlon Sports (Kal Rats) est un incontournable de la communauté de Vernon depuis des décennies.

La pandémie de COVID a mis fin à la course en 2020 et 2021, et l’année dernière (2022), la partie natation a été fermée car la ville a dû restreindre la natation en raison de la mauvaise qualité de l’eau.

Cette année, le gagnant était Cory Krist de Kelowna. Si le nom vous semble familier, c’est parce que Krist a remporté l’événement en 2022.

L’athlète de Kelowna de la catégorie masculine 40-44 a été le seul concurrent à terminer le parcours avant la fin de l’heure de jeu, avec un temps de 59:27.

Chaque athlète devait terminer 750 mètres de natation, 18,5 kilomètres de vélo et 5 km de course. La majorité de l’événement s’est déroulé autour de Kal Beach, avec une boucle aller-retour prévue dans les trois disciplines.

Patrick Long de Kelowna (mâle 55-59) a terminé deuxième et a devancé Aaron Stark de West Kelowna (mâle 30-34) par quatre secondes, avec un temps de 01:06:56.

Lexi Bentley de Kelowna a ouvert la voie chez les femmes, puisqu’elle a affiché un temps de 01:12:25, en tête dans le groupe d’âge 30-34.

La course a également vu deux concurrents de plus de 70 ans, Jack Wessel d’Oliver et Charlie Bruce de Kamloops.

Les Kal Rats sont un club pour tous ceux qui s’intéressent à la natation, au cyclisme, à la course à pied ou aux événements multisports. Ils accueillent plusieurs événements tout au long de l’année, y compris une course sur route et une course de trail. En juillet, une ascension Silver Star Hill est prévue, tandis qu’en août, une baignade Rattlesnake Point.

