Les trésors les plus précieux au monde jamais découverts, passant de 22 milliards de dollars d’or perdu à des gemmes royales inestimables

Les trésors les plus précieux du monde sont progressivement découverts, transport par transport, des butins d’or perdu d’une valeur de 15 milliards de livres sterling aux gemmes royales inestimables.

Au fil des ans, à mesure que la technologie s’améliorait, un nombre croissant de découvertes ont été faites au fond de l’océan, des pièces d’argent de l’ère viking aux pierres précieuses royales perdues.

Les frères Pavel, Petko et Michail Keikov ont d’abord pensé que le trésor de Panagyurishte était un étrange sifflet lorsqu’ils l’ont déterré en 1949 Crédit : AP : Presse associée

Une partie des plus grands trésors du monde se trouve dans des épaves

SAN JOSÉ

Le dernier trésor à avoir été découvert est une épave contenant plus de 22 milliards de dollars d’or, découverte au fond des Caraïbes.

L’énorme découverte a été faite en 2015, bien que les détails de la découverte aient été gardés secrets jusqu’en 2018.

Selon les rapports de Nine News, le navire a marqué le transport de trésors en haute mer le plus précieux à ce jour et a donc été surnommé le «Saint Graal» des épaves.

Le San José voyageait du Panama à la Colombie lorsqu’il a coulé le 8 juin 1708, lors d’une bataille avec des navires britanniques lors de la guerre de Succession d’Espagne.

Comme les Britanniques n’ont pas réussi à prendre le trésor avant qu’il ne coule, il a été perdu dans le vide pendant plus de 300 ans jusqu’à ce qu’il soit localisé par un drone véhicule sous-marin appelé REMUS 6000.

Une épave contenant plus de 22 milliards de dollars d’or, découverte au fond des Caraïbes en 2015 (image de fichier)

PROJET CYGNE NOIR

Le projet Black Swan était une opération de récupération de 2007 qui a vu la découverte de plus de 500 millions de dollars, soit 3,6 millions de livres sterling de lingots.

À l’époque, c’était le trésor le plus précieux jamais trouvé.

Le gouvernement espagnol a affirmé que le trésor provenait d’un navire espagnol – le Nuestra Señora de las Mercedes – qui a été coulé par des navires de la marine britannique en 1804.

Cependant, l’identité et l’emplacement du navire n’ont curieusement jamais été divulgués.

Le projet Black Swan était une opération de récupération de 2007 qui a vu la découverte de plus de 3,6 millions de livres sterling de lingots Crédit : Document à distribuer

LE TRÉSOR DU STAFFORDSHIRE

Terry Herbert utilisait son détecteur de métaux sur un champ récemment labouré près de Hammerwich, dans le Staffordshire, en 2009 lorsqu’il est tombé sur le plus grand trésor anglo-saxon jamais trouvé.

Selon Mental Floss, le trésor comprenait plusieurs artefacts religieux et de nombreux objets décoratifs.

Considéré comme valant environ 4,1 millions de dollars, soit près de 3 millions de livres sterling, le butin aurait influencé la façon dont les historiens envisagent cette période de l’histoire anglaise.

Terry Herbert utilisait son détecteur de métaux sur un champ récemment labouré près de Hammerwich dans le Staffordshire, lorsqu’il est tombé sur le « Staffordshire Hoard » Crédit : Reuters

LE TRÉSOR DE PANAGYURISHTE

Le trésor de Panagyurishte a été déterré par les frères Pavel, Petko et Michail Keikov, alors qu’ils creusaient pour trouver de l’argile dans une usine de tuiles en Bulgarie.

Leur découverte remonte à 1949.

Ce qu’ils pensaient d’abord être un étrange sifflet, ils découvrirent plus tard qu’il s’agissait d’une corne à boire cérémonielle, fabriquée à partir de golf.

La pièce, qui remontait au 4ème siècle avant notre ère, était considérée comme inestimable.

TITANESQUE

Le Titantic transportait plus de 1500 passagers et membres d’équipage lorsqu’il a coulé dans l’océan Atlantique Nord en 1912, après être entré en collision avec un iceberg.

Il contenait également un trésor d’artefacts coûteux, notamment de l’or, des diamants, de l’argent et plus encore, bien que la valeur exacte du transport ne soit pas connue.

La plupart d’entre eux n’ont été découverts qu’en 1985.

À mesure que la technologie s’améliore, un nombre croissant de découvertes ont été faites au fond de l’océan Crédit : AP

TRÉSOR DU LINCOLNSHIRE

Dans une autre découverte proche de chez nous, un trésor de pièces de monnaie romaines du début du IVe siècle a été découvert par deux passionnés de détection de métaux en 2017, dans le Lincolnshire.

L’archéologue du conseil du comté de Lincolnshire, le Dr Adam Daubney, a déclaré à Sky News que les pièces pourraient avoir été enterrées dans le cadre d’un rituel cérémonial.

« Les pièces ont été trouvées dans un pot en céramique, qui a été enterré au centre d’une grande fosse ovale – bordée de calcaire extrait », a-t-il déclaré.

« Ce que nous avons trouvé lors des fouilles me suggère que le trésor n’a pas été mis en terre en secret, mais plutôt une offrande cérémonielle ou votive », a-t-il déclaré.