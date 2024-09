Les trésors de la Route de la soie, les espoirs de Turner et la sagesse de Jeremy Deller – la semaine de l’art | Art et design

Exposition de la semaine

Les routes de la soie

Cette enquête épique sur les liens culturels entre l’Asie et l’Europe il y a plus d’un millénaire devrait être époustouflante.

British Museum, Londres, du 26 septembre au 23 février

Prix ​​Turner

Le prix, autrefois provocateur, revient à la Tate Britain avec les artistes présélectionnés Claudette Johnson, Delaine Le Bas, Pio Abad et Jasleen Kaur qui montrent leur talent.

Tate Britain, Londres, du 25 septembre au 16 février

Alison Wilding : tester les objets d’affection

Sculptures subtiles de cet artiste abstrait fin et sensible.

Alison Jacques Gallery, Londres, du 20 septembre au 26 octobre

Jérémy Deller

Affiches, banderoles et autres objets pleins d’humour d’un artiste dont le médium de prédilection est la société elle-même.

Institut moderne Aird’s Lane, Glasgow, jusqu’au 21 décembre

Michael Craig-Martin

Ses premières œuvres conceptuelles, dont An Oak Tree, sont les meilleures raisons de voir cette rétrospective, par ailleurs décevante, du professeur de Damien Hirst.

Royal Academy of Arts, Londres, du 21 septembre au 10 décembre

Alexandra Bircken, moteur de voiture, 2023. Photographie : Jackson White/© Alexandra Bircken, avec l’aimable autorisation de Maureen Paley, Londres et Herald St, Londres

Alexandra Bircken a commencé dans la mode, mais a fini par créer des œuvres d’art à partir de toutes sortes d’objets, depuis des moteurs de voiture découpés jusqu’à des costumes griffés et des morceaux de son corps. L’artiste allemande révèle comment sa fascination a commencé.

David Dimbleby et sa fille ont organisé une exposition de grande envergure

L’artiste John Stezaker est un maître du collage effrayant

La quatrième œuvre d’art sur le socle de Londres vise à « unir la communauté trans du monde entier »

Les prix de photographie de rue LensCulture de cette année proposent un tour du monde de l’humanité

Joe Lycett a peut-être laissé le stand-up derrière lui, mais il est tout sauf un artiste sérieux

Saint Paul à Malte par Adam Elsheimer, vers 1600

Photographie : National Gallery, Londres

Intense, apocalyptique et primitiviste, cette scène nocturne donne vie à une lettre de saint Paul dans laquelle il raconte son naufrage à Malte. Mais il donne à cette scène un ton très différent de celui de l’île de vacances d’aujourd’hui. Paul décrit les habitants de Malte comme préhistoriques et coupés de la culture avancée du monde méditerranéen antique qui les entourait. Elsheimer les montre nus, sûrement inspiré par des histoires et des stéréotypes des peuples du Nouveau Monde. Il représente Paul jetant dans le feu un serpent qui l’a mordu : Paul écrit que lorsqu’il a survécu au venin du serpent, les Maltais en ont conclu qu’il devait être un dieu. Avec ses mers tourbillonnantes, le feu sur une colline lointaine et ses habitants sauvages, ce tableau a quelque chose en commun avec la pièce de Shakespeare du début des années 1600, La Tempête. La méthode idiosyncratique d’Elsheimer de peindre à l’huile sur cuivre donne aux étincelles, au feu et à l’écume de mer une magie vive et vive.

National Gallery, Londres

