Les très grandes lunettes Spectacles de Snap offrent une AR impressionnante aux développeurs à 99 $ par mois

Les nouvelles lunettes de réalité augmentée de Snap sont la prochaine grande nouveauté, au sens littéral du terme. Ces lunettes de réalité augmentée sont extrêmement grandes. L’entreprise de médias sociaux considère cette empreinte comme une sorte de compromis entre un casque de réalité étendue complet et des lunettes intelligentes beaucoup plus portables.

Il convient de mentionner d’emblée que, comme leur prédécesseur, les Spectacles 5 sont conçues spécifiquement pour les développeurs. Snap pourrait les ouvrir plus largement aux consommateurs, mais si je devais me risquer à une supposition, je dirais que ce sera probablement davantage une affaire de Spectacles 6.

Crédits image : Chauffage Brian

J’ai eu l’occasion de tester les nouvelles Spectacles et je peux immédiatement vous dire deux choses.

L’AR est impressionnant, malgré un champ de vision très limité. Ils sont aussi gros qu’ils le paraissent sur les photos.

Étant donné que le public cible est constitué de développeurs, Snap adopte une approche de vente de produits sous forme de matériel en tant que service, en facturant aux développeurs 99 $ par mois. Cependant, avant de vous enthousiasmer, gardez à l’esprit qu’il y a une période d’engagement d’un an, ce qui vous rapportera un peu moins de 1 200 $ avant impôts.

Les personnes intéressées devront faire une demande de matériel via un programme de développement dans Lens Studio. Une fois leur demande approuvée, elles auront également accès aux ressources d’assistance de l’équipe Snap Lab.

Malgré leur grande taille, les nouvelles lunettes Spectacles pèsent 250 g, ce qui est nettement moins que les 650 g des Visio Pro. Lors de ma démonstration, j’ai trouvé la technologie AR impressionnante pour un casque entièrement autonome, même si les visuels et la qualité interactive sont gênés par un champ de vision réduit. À 46 degrés, cependant, Snap affirme qu’elle est presque 3 fois plus grande que les Spectacles 4, ce qui est un pas dans la bonne direction.

Crédits image : Chauffage Brian

Les lunettes sont alimentées par une paire de processeurs Qualcomm Snapdragon, un sur chaque branche. Le moteur spatial de Snap, quant à lui, fait du bon travail pour comprendre où vous vous trouvez dans l’espace.

L’entreprise de médias sociaux lance également un nouveau système d’exploitation en plus de son nouveau matériel. Construit sur le noyau Android, SnapOS est conçu pour rationaliser le développement de la plateforme.

Les Spectacles seront lancées avec des partenaires de contenu clés, dont Lego, Niantic et ILM Immersive. Ce dernier lancera un titre « Star Wars » pour la plateforme portable, et Niantic, le créateur de Pokemon Go, proposera ses titres Peridot et Scaniverse. La société lance également de nouveaux outils de génération de vidéos IA pour les créateurs, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de type Google Lens pour son chatbot My AI, et déploie une version « simple » de l’application dans le cadre d’un test pour la rendre plus facile à utiliser.