Les très courts épisodes de Treks de Star Trek manquent la cible

Quand Paramount a été lancé Treks très courts un Il y’a quelques semainesil l’a fait avec un court métrage qui marquait une frontière très fine entre être grossier et fléchissant certains sciemment randonnée humour. Mais à mesure que les choses progressaient, les choses ne faisaient que se rapprocher de la première.

L’entrée de cette semaine, « Pire contact », voit Jonathan Frakes et Gates McFadden reviennent dans le rôle de Will Riker et Beverly Crusher, dans le rôle du Entreprise fait un premier contact avec une nouvelle espèce extraterrestre, pour découvrir que leurs coutumes ne sont pas exactement les plus attrayantes pour l’adhésion à la Fédération.

Star Trek : des randonnées très courtes | Pire contact | StarTrek.com

Alors que les courts métrages précédents étaient d’un humour similaire, il y a juste quelque chose dans celui-ci en particulier qui frappe le genre de chose. randonnée les fans craignaient Ponts inférieurs pourrait être avant sa diffusion – où randonnée C’est en soi une vilaine plaisanterie, plutôt qu’un moyen d’humour, que ses idéaux de coopération multi-espèces peuvent être défaits par la morve et le poisson cuit au micro-ondes.

C’est peut-être une chose un peu haute et puissante à dire sur ce qui est finalement un court dessin animé sans conséquence sur l’humour dégoûtant – tout n’a pas besoin d’être si sérieux. Mais Ponts inférieurs déjà prouvé que tu peux être très drôle Star Trek et toujours être très bien Star Trek. Il convient également de garder à l’esprit que Treks très courts était annoncé comme une célébration de 50 ans de Star Trek animation. Au lieu de cela, j’ai l’impression que ça tourne c’est un nez morveux, si c’est l’étendue de son humour.

