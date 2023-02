Les tremblements de terre les plus dévastateurs de ce siècle — RT World News

À la lumière de l’horrible tremblement de terre qui a semé la dévastation en Turquie et en Syrie, RT examine les tremblements de terre les plus puissants de ces dernières années

Le tremblement de terre qui a frappé la Turquie lundi a tué plus de 1 000 personnes et fait plus de 5 000 blessés, ce qui a incité Ankara à le décrire comme le plus destructeur que la nation ait connu depuis des décennies. La catastrophe ne s’est toutefois pas limitée à la Turquie, car la Syrie a confirmé des centaines de morts et de nombreux blessés.

RT se penche sur les tremblements de terre les plus tragiques observés jusqu’à présent au cours de ce siècle.

2004 : Horreur dans l’océan Indien Le début des années 2000 a vu une série de tremblements de terre dévastateurs. En décembre 2004, un séisme d’une magnitude de 9,3, le troisième plus puissant jamais enregistré, a frappé avec un épicentre juste au large de la côte ouest de l’Indonésie. La secousse a provoqué un tsunami géant de 30 mètres de haut qui a dévasté les communautés le long des côtes de l’océan Indien, tuant un total de 227 898 personnes dans 14 pays, ce qui en fait la catastrophe naturelle la plus meurtrière enregistrée dans l’histoire. Outre le nombre considérable de morts, les infrastructures ont été détruites et l’activité économique a été perturbée dans toutes les régions côtières telles que les provinces indonésiennes d’Aceh et du Tamil Nadu en Inde. Le tremblement de terre était si puissant qu’il a même déclenché des événements sismiques plus petits jusqu’en Alaska.

2010 : Catastrophe dans les Caraïbes En janvier 2010, un tremblement de terre de magnitude 7,0 a frappé Haïti, une île des Caraïbes. L’épicentre était situé près de la ville de Léogâne, à seulement 25 km de la capitale Port-au-Prince. Les répliques causées par le tremblement de terre se sont poursuivies pendant près de deux semaines et comprenaient au moins 52 secousses plus petites mesurant 4,5 ou plus. La catastrophe a touché quelque 3 millions de personnes. Le gouvernement haïtien a également déclaré que la calamité avait fait environ 220 000 morts. Environ 250 000 résidences et 30 000 bâtiments commerciaux ont été détruits, tandis que des dégâts importants ont été causés à Port-au-Prince et dans plusieurs autres villes.

2011 : pire catastrophe depuis Tchernobyl En mars 2011, un méga-séisme sous-marin a frappé avec un épicentre dans l'océan Pacifique, à environ 72 km à l'est du Japon. D'une magnitude de 9,1, il s'agissait du deuxième tremblement de terre le plus puissant du 21e siècle et du quatrième plus important jamais enregistré depuis l'établissement des pratiques modernes de tenue de registres en 1900.

La justice statue sur la catastrophe nucléaire de Fukushima Le tremblement de terre a coûté la vie à plus de 19 700 personnes et en a forcé des centaines de milliers à quitter leur foyer. Un tsunami causé par le tremblement de terre a conduit à la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima, qui a été décrite comme la pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl en 1986. Trois des réacteurs de l’installation japonaise ont fondu, entraînant une décharge d’eau radioactive dans la zone entourant le usine. Les résidents dans un rayon de 20 km autour de la centrale de Fukushima ont été évacués. Les dommages économiques estimés de l’événement se sont élevés à 235 milliards de dollars, selon la Banque mondiale, ce qui en fait la catastrophe la plus coûteuse de l’histoire.

2008 : ‘Grand tremblement de terre du Sichuan’ En mai 2008, un puissant tremblement de terre a frappé la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine. D’une magnitude de 8,0, le séisme a provoqué le plus grand nombre de géorisques jamais enregistrés, dont quelque 200 000 glissements de terrain. Elle a été ressentie jusqu’à Pékin et Shanghai, ainsi qu’en Thaïlande et au Vietnam. La catastrophe a fait plus de 80 000 morts et laissé près de 5 millions de sans-abri, ce qui en fait le tremblement de terre le plus meurtrier en Chine depuis 1976.