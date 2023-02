Les tremblements de terre en Turquie et en Syrie vont aggraver les luttes humanitaires de la région

Au moins 2 600 personnes ont été tuées après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie aux petites heures du matin du 6 février. Un tremblement de terre de magnitude 7,5 a suivi plus tard dans l’après-midi, ainsi que des dizaines de répliques puissantes, ajoutant à la dévastation dans une région déjà bouleversé par des années de conflits et de crises économiques et humanitaires.

Une guerre civile de plus de 10 ans en Syrie a déstabilisé la région pendant des années, qui souffre toujours d’une urgence humanitaire continue – et chroniquement sous-financée. Des millions de personnes sont déplacées à l’intérieur de la Syrie ou ont fui vers la Turquie, qui fait face à une inflation élevée et à une crise économique qui s’aggrave. Le tremblement de terre a provoqué des dégâts et des destructions considérables dans certaines des zones les plus à risque de la région.

Des milliers de personnes sont blessées et le nombre de morts devrait augmenter à mesure que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent dans des conditions difficiles, froides et orageuses. Des milliers de bâtiments se sont effondrés, chassant les gens de chez eux ou les laissant attendre dans des voitures alors que les répliques se poursuivaient.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé près de Nurdağı, dans le sud de la Turquie, selon le United States Geological Survey. Le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie ont été parmi les régions les plus durement touchées, mais le séisme a été ressenti jusqu’au Liban, en Égypte, en Jordanie et en Israël.

Cette catastrophe a frappé une région déjà fragile, marquée par des décennies de guerre civile en Syrie et des crises économiques, humanitaires et de santé publique. La Turquie est confrontée à une crise économique profonde, avec une monnaie qui s’effondre et une inflation extraordinaire qui a atteint environ 80 % l’année dernière, la plus élevée depuis environ 25 ans. Une enquête de la fin de l’été a révélé que près de 70 % des personnes interrogées en Turquie avaient du mal à se nourrir. Pendant des années, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a adopté une politique économique hétérodoxe, qui consiste à maintenir des taux d’intérêt bas, laissant la Banque centrale turque avec peu d’outils pour refroidir l’économie en surchauffe. Les coûts économiques du tremblement de terre ne sont pas entièrement clairs, mais le United States Geological Survey estime qu’ils pourraient représenter environ 2 % du PIB de la Turquie.

Cette partie de la Turquie – y compris Gaziantep, qui est proche du lieu du séisme – accueille également une importante population de réfugiés syriens. La crise économique en Turquie a contribué à alimenter une réaction violente contre les quelque 3,6 millions de réfugiés syriens dans le pays, qui sont déjà confrontés à la pauvreté, à la discrimination, à une augmentation des attaques violentes et aux risques d’expulsion.

Et en Syrie, la guerre civile continue, et elle a créé l’une des crises humanitaires les plus persistantes – et constamment sous-financées – au monde. Le tremblement de terre a provoqué des destructions généralisées dans le nord de la Syrie, y compris le dernier bastion tenu par les rebelles dans le nord-ouest, où l’on estime que des centaines de personnes ont été tuées. Environ 4 millions de personnes là-bas, dont beaucoup ont été déplacées plusieurs fois d’autres parties de la Syrie, dépendent de l’aide humanitaire internationale. Une grande partie de cette aide alimentaire et médicale arrive d’un passage frontalier depuis la Turquie.

Les groupes humanitaires de la région craignent que le tremblement de terre n’aggrave l’urgence humanitaire. « Nos collègues du nord-ouest de la Syrie ont signalé que la situation est catastrophique, la zone touchée par le tremblement de terre étant le centre de plus de 1,8 million de Syriens déplacés qui souffraient déjà après une décennie de conflit en Syrie », a déclaré Kieren Barnes, Mercy Corps Country. Directeur pour la Syrie, dans un communiqué. “Déjà, 4,1 millions de personnes souffraient de la faim dans le nord-ouest de la Syrie et l’insécurité alimentaire s’est aggravée depuis le début de la guerre en Ukraine, avec une flambée des prix des denrées alimentaires essentielles et des pénuries de denrées de base dans certaines communautés”.

Environ 2,1 millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie sont également exposées au risque d’une épidémie mortelle de choléra. L’épidémie a commencé dans le nord-est de la Syrie, attribuée à l’eau contaminée de l’Euphrate – sur laquelle les gens comptaient, en partie, à cause de l’infrastructure hydraulique détruite par des années de combats. Environ 47 % de la population syrienne dépend de l’eau potable insalubre, un risque potentiellement encore plus grand après les dégâts massifs causés aux infrastructures par le tremblement de terre. Dans le nord-ouest de la Syrie, en particulier, cette épidémie a mis à rude épreuve un système de santé déjà surchargé et sous-financé, qui devra désormais également trouver des moyens de soigner les blessés du tremblement de terre.

“Beaucoup dans le nord-ouest de la Syrie ont été déplacés jusqu’à 20 fois, et avec des installations de santé surchargées, même avant cette tragédie, beaucoup n’avaient pas accès aux soins de santé dont ils avaient cruellement besoin”, a déclaré Tanya Evans, directrice nationale pour la Syrie du Comité international de secours. , a déclaré dans un communiqué.

Des combats au sol éclatent toujours dans le nord-ouest de la Syrie, tout comme des frappes aériennes meurtrières, généralement de la part des forces pro-gouvernementales, qui ont frappé le nord-ouest de la Syrie. Mais pendant des années, le gouvernement syrien, avec l’aide de la Russie, a battu des villes du nord de la Syrie, comme Idlib et Alep, et ses environs, qui ont tous affaibli et endommagé des bâtiments et des infrastructures. Des dizaines de milliers de personnes vivent déjà dans des abris de fortune, des camps ou des tentes. “Ce qui le rend plus dangereux, c’est que les bombardements ont affecté les bâtiments, qui ont presque détruit les infrastructures”, a déclaré un représentant des Casques blancs au Washington Post.

La dévastation s’étend au-delà du nord-ouest de la Syrie alors que le pays dans son ensemble a été submergé par des années de guerre et de destruction. Les sanctions internationales contre la Syrie aggravent également la crise économique à laquelle les Syriens sont confrontés. Le pays est confronté à une pauvreté record et généralisée et à des pénuries alimentaires. Environ 90 % des Syriens vivent en dessous du seuil de pauvreté et près de 75 % des Syriens ont du mal à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. La guerre en Ukraine, qui a fait grimper les prix des denrées alimentaires et du carburant dans le monde entier, a également mis à rude épreuve l’économie syrienne.

En Syrie également, où des groupes différents et concurrents contrôlent différentes zones, il existe un risque d’accès inégal à l’aide et à l’assistance à la suite du séisme. Le président syrien Bashar al-Assad a peu d’amis internationaux, et bien que des partenaires comme la Russie et l’Iran aient offert leur soutien, il est probable que la plupart des gouvernements occidentaux soutiendront les organisations humanitaires plutôt que de fournir un soutien direct. John Kirby, coordinateur en chef du Conseil de sécurité nationale, a déclaré lundi lors d’un appel que les États-Unis travaillaient avec “des organisations d’aide humanitaire avec lesquelles nous nous associons régulièrement pour les aider dans leurs efforts sur le terrain et en Syrie”.

Et dans toute la région, la crise est toujours aiguë, alors que les agences et les responsables recherchent des survivants dans les décombres et que les répliques continuent de secouer la région. La Maison Blanche a décrit la situation comme “fluide” et de nombreuses agences humanitaires tentent d’évaluer pleinement la situation. Le Guardian rapporte également qu’il y a des questions sur la capacité de réponse de nombreuses agences d’aide dans la région, car beaucoup d’entre elles sont basées dans des endroits comme Gaziantep, ravagé par le séisme.

Le tremblement de terre aggrave catastrophe sur catastrophe en Syrie et en Turquie. Il est susceptible d’exacerber ceux qui existent déjà – déplacement, alimentation, économie et santé – tout en en créant de nouveaux, imprévisibles.