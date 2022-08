Les tremblements de terre de San Jose nommeront l’entraîneur adjoint de l’USMNT, Luchi Gonzalez, comme entraîneur

Luchi Gonzalez restera entraîneur adjoint de l’USMNT jusqu’à la Coupe du monde 2022 avant de prendre la relève à San Jose. John Dorton/ISI Photos/Getty Images

Luchi Gonzalez devrait être nommé nouveau manager des tremblements de terre de San Jose, a confirmé une source à ESPN.

Une conférence de presse est prévue mercredi à 13h30 PT à San Jose. Tom Bogert de MLSSoccer.com a été le premier à annoncer la nouvelle.

Gonzalez, 42 ans, remplace Matias Almeyda, qui a été licencié en avril après un début de saison de 0-4-3. Depuis, les Quakes sont gérés par intérim par Alex Covelo. San Jose occupe actuellement la 13e place de la Conférence Ouest à 14 équipes, avec 24 points en 25 matches.

Le natif de Hialeah, en Floride, est actuellement entraîneur adjoint de l’équipe nationale masculine des États-Unis.

Des sources disent à ESPN qu’il continuera dans ce rôle jusqu’à la fin de la participation de l’équipe américaine à la Coupe du monde 2022 où les États-Unis doivent affronter le Pays de Galles le 21 novembre, l’Angleterre quatre jours plus tard et l’Iran le 29 novembre. Ce n’est pas clair combien de temps après la Coupe du monde que Gonzalez commencera à travailler pour San Jose.

La seule expérience de gestion précédente de Gonzalez était avec le FC Dallas, un poste qu’il a occupé pendant trois saisons à partir de la campagne 2019 après avoir dirigé l’académie du club pendant six ans auparavant.

Il a mené le FCD aux séries éliminatoires à deux reprises, une fois en 2019 et à nouveau lors de la campagne touchée par la pandémie en 2020. En cours de route, il s’est forgé une réputation de développement de jeunes joueurs, un groupe qui comprenait le défenseur de Boavista Reggie Cannon, le milieu de terrain de Venise Tanner Tessmann et Augsbourg. l’attaquant Ricardo Pepi.

Mais il a été licencié à six semaines de la fin de la saison régulière 2021 après avoir compilé un record de seulement 6-11-9. Son record global en championnat et en séries éliminatoires avec Dallas était de 28-31-26. Il a pris ses fonctions actuelles au sein de l’USMNT en décembre 2021.

En tant que joueur, Gonzalez a joué collégialement à la Southern Methodist University et a été la sixième sélection globale des Quakes lors du SuperDraft MLS 2002. Mais il n’a fait que huit apparitions pour San Jose cette saison-là. Il est allé jouer en Suède pour Bodens BK et l’équipe péruvienne du Sporting Cristal avant de revenir en MLS avec les Colorado Rapids en 2005 où il a passé deux saisons. Il a terminé sa carrière avec les équipes de deuxième division du Miami FC et du Minnesota Thunder.