Les tremblements de terre de la Turquie ont transformé Nurdagi en « rien ». Peut-il être sauvé ?

Une vaste zone de cimetière près de bâtiments endommagés à Nurdagi, en Turquie. Des chiffres peints à la bombe marquent les tombes des personnes tuées lors des tremblements de terre du 6 février. (Nicole Tung pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

NURDAGI, Turquie – Hasan Kilic visite toujours ce qui reste du bâtiment où il a perdu presque tout le monde – sa femme, ses parents, un frère et deux de ses trois fils. Il était là en avril, toujours souffrant de blessures qui l’avaient maintenu en soins intensifs pendant des semaines après les tremblements de terre. Il était de retour le mois dernier, son corps guérit un peu, mais son regard se creusait alors qu’il réfléchissait à tout ce que lui et cette ville avaient souffert.

En ce qui lui sembla être un instant, une estimation 5 000 personnes dans la ville et les villages environnants ont été tuées et « Nurdagi a été transformé en rien », a déclaré Kilic.

Les tremblements de terre dévastateurs de février en Turquie ont peu épargné Nurdagi. Près de six mois plus tard, ce qu’il en reste – les survivants, des bâtiments éparpillés – est en train de disparaître. Les habitants ont été exilés dans des communautés de conteneurs maritimes à la périphérie de la ville ou dans des villes lointaines. Des immeubles d’appartements paralysés sont rasés au bulldozer et emportés.

Une nouvelle menace monte dans la Turquie ravagée par le tremblement de terre : des montagnes de décombres

Mais sur une colline balayée par les vents au-dessus de la ville, de nouveaux immeubles s’élèvent à un rythme étonnant. Nurdagi et les villages qui l’entourent deviennent la vitrine d’un plan visant à construire des centaines de milliers de maisons dans la zone du tremblement de terre en un an – une promesse faite par le président Recep Tayyip Erdogan qui a apaisé la colère du public face à la réponse lente du gouvernement au séisme et a valu des votes à Erdogan lors de la récente élection présidentielle en Turquie.

Pour Nurdagi, la promesse d’Erdogan signifie effectivement déplacer la ville. Les plans du gouvernement, pour reconstruire sur ce que les responsables disent être un terrain plus solide, ont attiré les critiques de certains ingénieurs, inquiets du rythme effréné de la construction après que des normes laxistes ont été accusées de la destruction généralisée lors des tremblements de terre, qui ont tué plus de 50 000 personnes en Turquie et dans les pays voisins. Syrie.

Des années d’avertissements et d’inaction dans une ville turque détruite par des tremblements de terre

Et les habitants ont exprimé leur confusion sur le sort de la ville. Nurdagi sera-t-il vraiment reconstruit – avec des parcs, des places, des magasins et un semblant de son ancienne identité ?

Mais ils avaient enduré un hiver rigoureux et maintenant un été brûlant dans des logements temporaires, et il leur restait d’innombrables épreuves à affronter – trouver du travail, payer les factures, faire face à la perte d’enfants ou de parents. Pour de nombreux résidents traumatisés, le nouveau Nurdagi n’a pas pu être construit assez tôt.

Saniye Cetin, 36 ans, dont la maison avait été endommagée et devait être démolie, a réussi à obtenir un appartement dans un nouveau développement à l’extérieur de Nurdagi qui avait ouvert juste avant les tremblements de terre.

« Notre autre maison était plus grande », a-t-elle déclaré. L’appartement a une vue imprenable sur les montagnes, mais il n’y a rien autour, comme un supermarché, et elle n’a pas de voiture. Mais elle et sa fille ont eu plus de chance, elle le savait, que des dizaines de milliers de personnes à travers la zone du tremblement de terre qui réclament des maisons.

« Qu’importe si nous ne l’aimons pas ? » dit-elle.

Dans les camps de déplacés, les agents de santé s’inquiètent du bilan mental des personnes hébergées dans des tentes ou des conteneurs d’expédition, en particulier les enfants, qui se blâment souvent pour les calamités qui ont frappé leurs familles. D’autres habitants, comme Kilic, passent leurs journées en veillée solennelle sur le site de leurs tragédies, debout à côté de bâtiments défigurés ou de terrains vagues où se trouvaient autrefois des appartements.

Quand la terre a tremblé : raconter les moments où les tremblements de terre ont frappé la Turquie et la Syrie

Dans une rue au coin de l’immeuble de Kilic, un homme d’âge moyen regardait fixement un terrain vide un après-midi récent. Près de 50 personnes sont mortes dans le bâtiment qui s’y trouvait autrefois, dont sa mère et sa sœur, a-t-il déclaré. L’homme, un fonctionnaire, a refusé de donner son nom parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux journalistes. Il a dit qu’il venait sur le site deux ou trois fois par semaine.

« Mes souvenirs sont tous ici, alors je reste ici », a-t-il déclaré. « Je regarde cette terre vide, et je pars. »

En bas de la rue où il se tenait, des graffitis couvraient la base de l’un des rares bâtiments encore debout.

« Toute la douleur ne passera pas avec le temps », a-t-il déclaré.

Certaines régions ravagées par les tremblements de terre étaient chargées de mémoire, comme Antakya, l’ancienne Antioche, site de l’histoire gréco-romaine, byzantine et ottomane. Certains des vestiges de ces civilisations, ainsi que des dizaines de milliers de résidents contemporains, ont été perdus dans les secousses.

Nurdagi appartenait à une autre catégorie dans le catalogue de la dévastation – une ville plus récente, vieille de quelques décennies seulement, peuplée d’anciens villageois qui avaient déménagé pour des raisons économiques ou autres.

« Je ne pense pas qu’il y ait un souvenir de la ville – un sentiment d’appartenance à la ville », a déclaré Kemal Vural Tarlan, un militant des droits des migrants qui visite Nurdagi depuis la fin des années 1990. Il a déclaré que son héritage le plus durable était une étape sur une route migratoire historique pour les Roms. Plus récemment, la ville était connue pour son important commerce de minibus d’occasion et comme centre de prêt usuraire.

Les choses qui lui donnaient l’impression d’être une ville – les immeubles d’appartements qui se sont effondrés – n’avaient commencé à apparaître qu’au cours des 20 dernières années, a-t-il déclaré. Après la tragédie de février, les responsables ont accordé à Nurdagi une sorte de reconnaissance, affirmant que ce serait le site d’un « musée du tremblement de terre », destiné à « construire un pont entre le passé et l’avenir », a déclaré le gouverneur local.

La famille de Hasan Kilic était propriétaire d’un immeuble de trois étages dans la ville depuis 35 ans, regardant un hameau se transformer en ville.

Les appartements de la famille étaient à l’étage, au-dessus d’une rangée de boutiques. L’un des magasins, a-t-il dit, a peut-être enlevé des colonnes dans le bâtiment, entraînant un effondrement partiel de la structure lorsque les tremblements de terre ont frappé.

Ses parents n’étaient même pas attendus en ville. Ils vivaient dans un village voisin, cultivaient du blé et des poivrons, et étaient venus à Nurdagi la nuit glaciale avant les tremblements de terre parce que l’appartement était plus facile à chauffer que leur autre maison.

« J’aurais aimé être parti aussi », a déclaré Kilic, 48 ans.

Parallèlement aux visites de son bâtiment détruit, Kilic fréquentait le cimetière, y passant tellement de temps que son fils survivant l’avait exhorté à parler à un psychiatre, a-t-il déclaré. Le médecin lui a prescrit des médicaments pour le calmer, mais ils l’ont rendu nauséeux et « stupide », a-t-il déclaré.

Il avait demandé à vivre dans le nouveau logement mais ne savait pas s’il était éligible, et en plus, il n’était pas sûr s’il devait rester à Nurdagi.

« Je suis né ici; J’ai grandi ici », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas. » Une fois que son fils serait parti à l’université, « il n’y aurait plus rien pour me retenir ici », a-t-il déclaré.

Dans les camps de conteneurs de Nurdagi, à côté des écoles temporaires, des terrains de jeux et des réfectoires, des psychologues du gouvernement ont également installé des bureaux. Des mois après les tremblements de terre, disaient-ils, le « mode de survie » qui avait les résidents soutenus par des centaines de répliques s’éloignaient. Maintenant, le traumatisme causé par la catastrophe s’accentuait.

Parmi ceux qui avaient besoin de conseils figuraient environ 1 000 enfants qui avaient perdu un parent, un frère ou une sœur ou un autre parent. La thérapie comprenait des cours d’art, où les enfants peignaient inévitablement le tremblement de terre : « leurs bâtiments, leurs proches, les jouets qu’ils ont perdus », a déclaré Seyma Colak, une psychologue.

Dans tant de photos, les enfants ont peint leurs familles comme si elles étaient entières et que personne n’était mort, ont déclaré des agents de santé.

Beaucoup d’enfants « se reprochent d’avoir survécu », a déclaré Colak. Les adolescents ont particulièrement essayé de «réprimer leur traumatisme», estimant qu’ils devaient rester forts pour leur famille.

En dehors de la ville, des fondations en béton ont été coulées entre des oliveraies et une autoroute, et les coquilles d’une demi-douzaine d’immeubles sont déjà apparues. Ailleurs dans la province, de grandes maisons de village bien rangées ont également été achevées. La construction est supervisée par TOKI, l’agence publique du logement, dont les projets ont mieux résisté aux tremblements de terre que de nombreux bâtiments construits par des particuliers. Les inspecteurs, travaillant pour le gouvernement ou des entreprises privées, ont déclaré que des normes de construction strictes étaient appliquées aux nouveaux développements, malgré la rapidité avec laquelle ils étaient érigés.

Les plans prévoient la construction de plus de 5 000 unités dans tout le district, ont déclaré des responsables de la construction, ajoutant qu’il n’était toujours pas clair si les activités commerciales reprendraient dans la vieille ville ou seraient rapprochées des nouveaux logements.

Zeynel Akar, 43 ans, un résident de Nurdagi qui travaille comme comptable pour l’un des entrepreneurs en construction, a déclaré que le succès du projet dépendrait de la capacité des entreprises et des opportunités d’emploi est revenu à Nurdagi et si des choses comme des magasins ont été construites sur le nouveau site. « Sinon, les gens devront migrer ailleurs », il a dit. « Parce que la vie n’est pas durable. »

Vus des montagnes au-dessus de Nurdagi, les camps de conteneurs dominent désormais le paysage. Certaines des unités provenaient du Qatar, où elles ont été utilisées pour loger les détenteurs de billets lors de la récente Coupe du monde de football.

Dans un camp, la famille de Hatice Koyuncu avait personnalisé son unité, construisant un porche à partir de contreplaqué mis au rebut et cultivant un jardin d’aubergines, de tomates et de poivrons, une activité qui, selon elle, l’a aidée à tuer le temps et à apaiser son épilepsie. La famille espérait un des nouveaux appartements, ou bien la permission de reconstruire leur maison détruite. « Si Dieu le veut », a déclaré Koyuncu.

Sa fille de 21 ans, Nuray, était plus inquiète pour l’avenir : inquiète de ses responsabilités en tant qu’aînée pour s’occuper de sa famille. Elle craignait qu’ils ne soient pas en mesure de payer l’un des nouveaux appartements pendant qu’ils remboursaient les dettes contractées avant les tremblements de terre. Elle était sur le point d’obtenir son diplôme universitaire, formée comme technicienne de laboratoire, mais craignait de ne pas pouvoir trouver un emploi si elle ne quittait pas Nurdagi, et ne pouvait pas partir sans emmener sa mère et son jeune frère.

« Je me sens très nerveuse à propos de ces choses », a-t-elle déclaré. Et elle était hantée par le passé.

Lorsqu’elle visite maintenant la vieille ville, elle est frappée par la « solitude » de la ville et la noirceur nocturne. Les décombres lui rappelaient ceux qui avaient été piégés en dessous.

« C’est une chose très dévastatrice à voir à l’endroit où vous avez grandi », a-t-elle déclaré. « Ça va passer. Mais je ne sais pas s’il sera oublié.