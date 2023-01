Les trébuchements du CFP révèlent où le Michigan et l’État de l’Ohio doivent s’améliorer

Michel Cohen Écrivain de football universitaire et de basketball universitaire

Fin novembre, quelques semaines avant que le carrousel des entraîneurs ne le redirige vers Louisville, l’entraîneur-chef de l’époque de Purdue, Jeff Brohm, est apparu lors d’un appel Zoom pour prévisualiser le voyage inaugural du programme au championnat Big Ten.

Les Chaudronniers avaient remporté la division Ouest à l’envers de la ligue, un groupe surtout connu pour avoir perdu neuf matchs consécutifs pour le titre contre les challengers émergeant de l’Est. Les parieurs s’attendaient à la même chose en 2022 en faisant du Michigan invaincu un favori de 15 points. Et plus Brohm étudiait les Wolverines sur film, plus il voyait une équipe capable de terminer la saison invaincue – matchs des éliminatoires de football universitaire inclus.

“Pour moi”, a déclaré Brohm, “c’est ce pour quoi le Big Ten est connu : de grandes défenses et des jeux de course formidables. Et si vous pouvez ajouter le jeu de passes, alors vous avez vraiment une chance. Dans cette conférence, vous êtes va avoir au moins un mois de matchs par mauvais temps, et vous devez être capable de faire autre chose que simplement étaler le ballon et le lancer.

“Donc, je pense que vos meilleures équipes font statistiquement exactement ce que fait le Michigan. Ils peuvent frapper le football. Ils peuvent vous le lancer. Ils ont beaucoup de sets différents. Ils peuvent vous répartir quand ils en ont besoin. Ils jouent une défense exceptionnelle Et, maintenant, ils ont l’élément d’un quart-arrière vraiment athlétique et talentueux qui leur permet de lancer le ballon verticalement. Beaucoup de gros jeux dans ce jeu de passe, en lançant le ballon au-dessus de leur tête et en profitant. Donc je pense vous venez de rassembler tout cela et vous avez une recette pour une équipe de championnat national. »

Que devraient penser les fans de Buckeye de l’état de l’Ohio ?

Il était difficile de contester les références du Michigan sur papier. Les Wolverines sont entrés dans le CFP au troisième rang national pour l’attaque précipitée et avaient une défense qui se classait parmi les cinq meilleures pour les points, la précipitation, l’efficacité des passes et les premiers essais autorisés. Ainsi, lorsque le quart-arrière de deuxième année JJ McCarthy a ouvert l’Ohio State pour 263 verges et trois touchés, complétant enfin le jeu au sol avec des prouesses aériennes de bonne foi, il a certainement semblé que l’équipe de Jim Harbaugh avait le paquet total.

Mais pour la deuxième année consécutive, les plus grandes forces du Michigan ont été neutralisées sur la plus grande scène du sport lors d’une défaite 51-45 contre Texas Christian qui a révélé certaines des mêmes faiblesses découvertes lors de l’Orange Bowl l’année dernière. Et lorsque l’État de l’Ohio n’a pas fait mieux lors d’une défaite 42-41 contre la Géorgie plus tard dans la soirée, des questions sur la véracité d’une équipe des Big Ten remportant le titre national pour la première fois depuis que les Buckeyes l’ont fait en 2014 ont fait surface une nuit. deux écoles du sud se sont réjouies.

“Quand vous mettez autant de travail, autant d’énergie et autant de temps dans quelque chose, et que vous êtes là et que vous n’obtenez tout simplement pas la victoire”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Ohio State, Ryan Day, sa voix s’estompant avec déception. “C’est une entreprise de performance, et vous gagnez ou vous perdez – et nous avons perdu le match. C’est juste ce qui nous fait mal au cœur. Nous sommes ici pour gagner, et cela ne s’est pas produit.”

Il existe deux lentilles à travers lesquelles la campagne 2022 peut être visualisée pour les fans de football du Midwest. Enfiler une paire de lunettes teintées de rose signifie apprécier le Big Ten comme la deuxième ligue à avoir deux équipes atteignant les demi-finales nationales la même année, un exploit accompli pour la première fois par la Conférence du Sud-Est. Ses deux participants – Michigan et Ohio State – ont perdu le Fiesta Bowl et le Peach Bowl, respectivement, de sept points combinés, les deux programmes ayant une chance de gagner dans les dernières secondes. Et après deux décennies de régression, la récupération par Harbaugh de la place de son alma mater dans le panthéon du football universitaire est une aubaine pour le sport.

“Nous nous sommes battus de tout notre cœur”, a déclaré McCarthy lors de la conférence de presse d’après-match avant de sortir après avoir répondu à une seule question. “Il y a beaucoup de choses que nous aurions pu faire mieux. J’ai hâte de regarder la cassette. Mais nous reviendrons, et je le promets.”

Un autre calendrier hors conférence banal en 2023, associé aux retours de joueurs vedettes comme McCarthy, le tailback Donovan Edwards et le secondeur intérieur Junior Colson, signifie que les Wolverines ont de fortes chances de décrocher leur troisième place consécutive au CFP la saison prochaine. Mais afin d’éviter une autre défaite, l’équipe de Harbaugh devra réduire certains écarts – vitesse, force, ténacité et planification de match – qui ont été exposés par Georgia et TCU, alors que le Michigan a appris la différence entre simplement atteindre les demi-finales et surmonter la bosse.

Comment TCU a renversé le Michigan

Il devrait y avoir une véritable inquiétude pour Harbaugh et les co-coordinateurs offensifs Sherrone Moore et Matt Weiss qu’une ligne offensive couronnée la meilleure du football universitaire pour des saisons consécutives ait été surclassée les deux fois où elle a affronté un adversaire de haut rang au-delà du Big Ten . Les Wolverines de la saison dernière ont cédé 30 pressions de quart-arrière, quatre sacs et sept plaqués pour une défaite à une défense géorgienne historiquement talentueuse chargée de choix de repêchage de la NFL. Les Wolverines de cette année ont été battus pour 20 pressions de quart-arrière, quatre sacs et 13 plaqués pour perte par un front TCU sous-dimensionné qui ne comprend qu’un seul pro infaillible.

Le fait que le Michigan soit entré dans le Fiesta Bowl autorisant seulement 4,3 plaqués pour perte par match montre à quel point la ligne offensive a mal performé, et les Horned Frogs se sont retrouvés avec un avantage de 263-186 dans les verges au sol.

Le garde gauche Trevor Keegan, qui a déclaré que les Wolverines avaient été dépassés, a terminé avec sa pire note de blocage de course de l’année sur Pro Football Focus. Le plaqueur gauche Ryan Hayes et le centre Olu Oluwatimi, qui ont remporté à la fois le prix Rimington et le trophée Outland, ont chacun affiché leur 10e meilleure note de la campagne. Aucun des joueurs de ligne de départ du Michigan n’a produit des scores qui ont dépassé leurs moyennes de saison individuelles lorsque leurs arrières en avaient le plus besoin.

“Nous avons parlé toute la semaine précédant le match de l’importance de jouer physiquement”, a déclaré l’entraîneur-chef du TCU, Sonny Dykes, lors de sa conférence de presse d’après-match. “Et je pensais que nous étions définitivement l’équipe la plus physique sur le terrain ce soir.”

Les pannes défensives endurées par les deux programmes Big Ten étaient tout aussi préoccupantes, ce qui a souligné leur talent et leur vitesse inférieurs aux normes aux deuxième et troisième niveaux.

Les Wolverines, dont le coordinateur défensif de première année, Jesse Minter, était finaliste pour le prix Broyles, se sont défaits avec 11 plaqués manqués qui étaient un peu moins que leur sommet de la saison après une victoire contre l’Illinois, selon PFF. L’approche agressive et lourde de blitz de Minter a laissé ses arrières défensifs vulnérables à l’arrière, et le demi de coin DJ Turner a senti l’odeur d’essayer de faire tomber les larges Taye Barber et Quentin Johnston sur une paire de passes de touché totalisant 81 verges. Dans le jeu de course, où les grenouilles cornues ont en moyenne 6,4 verges par course, le tandem de Kendre Miller et Emari Demercado s’est combiné pour forcer huit plaqués manqués.

Dans tout le pays, la Géorgie a généré des gains tout aussi explosifs contre l’État de l’Ohio pour prolonger la fin décousue d’une première saison par ailleurs exemplaire pour le coordinateur défensif Jim Knowles, demi-finaliste du prix Broyles. Day avait arraché Knowles de l’État de l’Oklahoma et en avait fait l’un des coordinateurs les mieux payés du pays, avec pour directive de construire une défense capable de battre le Michigan et d’offrir un lest d’après-saison à une infraction perpétuellement explosive. Mais une poignée de longs touchés ont condamné l’État de l’Ohio dans sa défaite contre les Wolverines plus tôt cette saison – un match dans lequel le secondaire s’est avéré battable après que Knowles ait empilé la boîte – et les Bulldogs ont capitalisé sur cette même faiblesse.

Sept joueurs géorgiens différents ont capté des passes gagnant au moins 20 verges samedi, couronnées par un touché de 76 verges contre le large Arian Smith qui a tordu la sécurité Lathan Ransom dans la couverture. Le quart-arrière Stetson Bennett a complété 23 des 34 passes pour 398 verges et trois scores pour surpasser son homologue, CJ Stroud, et garder vivant le rêve des Bulldogs de titres consécutifs. Stroud a joué sans doute le meilleur match de sa carrière, avec 348 verges et quatre touchés, mais quittera l’État de l’Ohio sans jouer dans un match de championnat d’aucune sorte.

“Nous avons de nouveau abandonné des jeux explosifs”, a déclaré Day. “Et c’est quelque chose dont nous avons passé beaucoup de temps à parler, c’est d’éviter le gros jeu. Je pense que la différence était que, dans ce match, cela ne nous a pas démoralisés. Nous avons continué à nous balancer et à nous battre, et nous avons juste continué .

“Mais appelez-le pour ce que c’est: si nous voulons gagner ces matchs, nous ne pouvons pas abandonner ces gros jeux explosifs. Il est difficile de revenir dessus.”

Comprendre la recette pour gagner un titre national est une chose. Amasser les bons entraîneurs et joueurs pour y parvenir en est une autre.

Lire la suite:

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basketball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter @Michael_Cohen13.