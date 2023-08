Les traversées en petits bateaux dépassent les 18 000 au cours de la deuxième semaine la plus élevée cette année alors que Rishi Sunak fait face à une pression croissante face à la crise des migrants

Les petites traversées en bateau ont dépassé les 18 000 cette année – après que le Royaume-Uni ait connu la deuxième semaine la plus chargée de personnes effectuant le voyage dangereux.

Le Premier ministre subit une pression croissante pour faire plus pour tenir sa promesse d’arrêter les bateaux – après que 1 909 personnes supplémentaires soient venues cette semaine seulement.

Migrants traversant les eaux dangereuses arrivant au Royaume-Uni hier Crédit : EPA

Il s’agit de la deuxième semaine la plus élevée cette année, car la mer calme et le temps plus chaud en font une semaine cible pour traverser la dangereuse étendue d’eau.

Hier, le Premier ministre a refusé de dire s’il serait en mesure de tenir sa promesse d’arrêter les bateaux avant les prochaines élections.

Un nombre impressionnant de 25 000 personnes ont fait le voyage depuis que le Premier ministre est arrivé au n ° 10 en novembre dernier, malgré l’adoption de nouvelles lois pour faciliter l’interdiction à ceux qui arrivent ici de pouvoir rester.

Des centaines de personnes effectuent désormais le périlleux voyage chaque jour.

Downing Street a insisté sur le fait que les chiffres étaient en baisse par rapport à l’année dernière et que leurs plans pour les arrêter fonctionnaient.

De nouveaux accords pour renvoyer les migrants dans des endroits comme l’Albanie commencent également à avoir un effet dissuasif, disent-ils.

La nouvelle loi sur les petits bateaux signifie que quiconque vient ici après le 7 mars n’a jamais le droit de s’installer au Royaume-Uni.

Mais hier, un rapport accablant a averti que le coût du logement des migrants dans les hôtels pourrait dépasser 5 milliards de livres sterling par an si les bateaux ne sont pas arrêtés.

Les experts pensent que l’arriéré pourrait devenir permanent avec des milliers de personnes ayant besoin d’un logement et d’un soutien à long terme.

L’Institut de recherche sur les politiques publiques (IPPR) a averti que la crise s’aggraverait d’ici les prochaines élections générales, qui doivent avoir lieu d’ici janvier 2025.

La politique consistant à envoyer par avion les demandeurs d’asile au Rwanda pour traitement est suspendue dans l’attente d’une décision de justice sur sa légalité.

Même si cela va de l’avant, il y a des doutes sur le nombre de personnes qui peuvent être transportées par avion là-bas.

Marley Morris, de l’IPPR, a déclaré que « dans la plupart des scénarios plausibles, les arrivées dépasseront toujours les expulsions » même si la politique est approuvée et la loi sur la migration illégale pleinement mise en œuvre.

Il a ajouté: «Cela signifiera une population croissante de personnes dans les limbes en permanence, ce qui exercera une pression énorme sur les systèmes d’hébergement et de soutien du Home Office.

« Tout gouvernement entrant serait probablement confronté à un défi terrible et de plus en plus coûteux. »

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que les traversées en petits bateaux étaient toujours en baisse par rapport à l’année dernière. Mais il a ajouté : « Nous devons mettre un terme à cela.

« Ce n’est pas un problème facile à régler. Je n’ai jamais dit que nous serions capables de le résoudre du jour au lendemain.