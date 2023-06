Les traversées de routes secondaires ne sont pas toujours possibles lors de catastrophes en Colombie-Britannique: ministre

Le gouvernement a développé et continuera de développer des itinéraires alternatifs à destination et en provenance des communautés risquant d’être isolées par des catastrophes naturelles, a déclaré mardi le ministre des Transports de la Colombie-Britannique.

Mais Rob Fleming a également tempéré les attentes.

« Donc, dans les cas où il existe un itinéraire alternatif viable, où des améliorations peuvent être apportées, nous examinerons cela », a déclaré Fleming. «Nous avons certainement un certain nombre de projets en Colombie-Britannique où cela a été fait. Mais il n’est pas toujours possible dans chaque communauté de percer une route secondaire qui serait goudronnée et rendue à l’état d’une autoroute.

Il a fait ces commentaires après avoir annoncé que le gouvernement s’attend à ce que l’autoroute 4 à l’est de Port Alberni « soit complètement fermée pendant au moins une autre semaine » pour donner aux équipages le temps d’enlever les arbres dangereux et autres dangers pour les réparations nécessaires.

L’autoroute, qui relie des communautés touristiques clés comme Tofino et Ucluelet sur la côte ouest de l’île de Vancouver à des endroits à l’est via Port Alberni, a fermé le 6 juin après le début de l’incendie d’origine humaine de Cameron Bluffs.

Janelle Staite, directrice adjointe de la région de la côte sud au ministère, a déclaré que la zone touchée s’ouvrirait d’abord à la circulation alternée à une seule voie, suivie d’une réouverture complète au milieu du mois prochain.

Alors que les camions commerciaux transportant des marchandises et des déplacements essentiels peuvent atteindre Port Alberni, Tofino et Ucluelet par une route alternative composée de routes industrielles privées et de routes de service forestier, la route n’est pas pavée et manque de services. Ces conditions, associées au fait que les inondations et les incendies ont déjà causé des fermetures de routes et potentiellement d’autres à l’horizon, ont soulevé des questions sur la planification provinciale d’itinéraires alternatifs.

Fleming a déclaré que le gouvernement envisage toujours des alternatives, mais a également reconnu les limites imposées par la géographie de la Colombie-Britannique.

«Je pense qu’à la suite de la rivière atmosphérique (à l’automne 2021), lorsqu’il s’agissait d’un plan de restauration de l’autoroute 8 à travers le canyon du Fraser et l’autoroute 1, des itinéraires alternatifs ont été envisagés et étaient presque impossibles en raison de la très difficile terrain », a déclaré Fleming. « (Il) a été jugé préférable de construire selon une norme très résistante au climat l’infrastructure qui avait été emportée dans la rivière ou fortement endommagée. »

Fleming a reconnu que la fermeture de l’autoroute 4 a créé des défis majeurs pour les résidents et les entreprises vivant dans les communautés touchées, ainsi que pour les touristes voyageant depuis et vers Tofino et Ucluelet.

Les deux communautés sont des destinations de voyage majeures pour les touristes nationaux et internationaux en Colombie-Britannique, dont beaucoup viennent d’Europe entre autres.

« Nous sommes impatients d’ouvrir la route le plus rapidement possible », a déclaré Fleming. « Mais évidemment, la sécurité est notre priorité numéro un et nous ne pouvons pas rouvrir l’autoroute tant que nous ne savons pas que le public voyageur sera en sécurité », a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement est en contact étroit avec les entreprises concernées pour discuter des moyens de les aider.

Fleming a déclaré que la Colombie-Britannique avait également contacté le gouvernement fédéral au sujet de l’aide aux entreprises touchées ainsi qu’aux compagnies aériennes régionales et nationales pour voir si elles pouvaient réduire le coût des vols vers la région afin d’améliorer les transports.

Les résidents de Port Alberni, Tofino et Ucluelet ne sont pas les seuls Britanno-Colombiens à surveiller la situation des transports.

Dans une situation similaire se trouvent ceux qui vivent près de la route de l’Alaska, alors que le feu de forêt de Donnie Creek continue de brûler dans le coin nord-est de la Colombie-Britannique, à 136 km au sud-est de Fort Nelson et à 158 km au nord de Fort St. John. L’autoroute 52 reste également fermée dans le cadre des efforts d’évacuation à Tumbler Ridge en raison du feu de forêt de West Kiskatinaw.

Fleming a fait référence à la fermeture de l’autoroute près de Tumbler Ridge lorsqu’il a été interrogé sur la probabilité que la situation de l’autoroute 4 se répète ailleurs dans la province. D’autres parties de la Colombie-Britannique seront « sans aucun doute confrontées à des défis similaires », a-t-il déclaré en soulignant les préparatifs actuellement en cours entre divers organismes et ministères.

« Nous entrons dans un modèle météorologique différent, à venir bientôt, avec un temps humide et venteux », a déclaré Fleming. « Il existe également différentes prévisions régionales qui joueront un rôle dans ce que nous sommes susceptibles de vivre en juin et juillet et dans le reste de l’été. »

