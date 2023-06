Les traversées de la Manche ont chuté de 20 %, selon Rishi Sunak – mais les critiques disent que c’est juste à cause du mauvais temps

RISHI Sunak a révélé que les traversées en petits bateaux avaient chuté de 20 % cette année et a déclaré : « Notre plan fonctionne.

Lors d’une visite à Douvres, le Premier ministre a annoncé que le nombre de personnes effectuant le périlleux voyage dans la Manche était de 7 600, contre près de 10 000 à la même époque l’année dernière.

Rishi Sunak a révélé que les traversées en petits bateaux avaient chuté de 20% cette année et a déclaré: « Notre plan fonctionne » Crédit : PA

Un navire de 222 lits fait l’objet d’un radoub à Falmouth, en Cornouailles Crédit : PA

Mais les critiques ont attribué la chute au mauvais temps, le militant Nigel Farage insistant : « Stop the Boats ne fonctionne pas, il y a juste du vent.

M. Sunak a répondu : « Il y a beaucoup de choses que je peux contrôler.

« Le temps n’en fait pas partie. J’aimerais qu’il en soit ainsi. »

Il a ajouté que la première barge de migrants, au large de Portland, dans le Dorset, commencera à emmener des centaines de migrants d’ici quinze jours – avec deux autres barges en route.

Leurs emplacements seront dévoilés prochainement.

Plus de 5 000 demandeurs d’asile doivent être placés sur des navires et sur d’autres sites à grande échelle – dont deux nouveaux camps à RAF Wethersfield et Scampton – d’ici l’automne pour faire baisser le coût des hôtels.

Ceux-ci en hébergent actuellement 47 000, ce qui coûte aux contribuables 6 millions de livres sterling par jour.

D’autres politiques visant à réduire les coûts consistent à obliger certains hommes célibataires à partager des chambres.

Le Premier ministre a déclaré qu’un accord avec les Français avait vu le nombre de tentatives de traversée interceptées passer de 42% à 53.

Et un accord séparé avec l’Albanie a entraîné une chute de 90% des migrants de la Manche en provenance de ce pays, avec seulement 139 arrivées jusqu’à présent cette année.

Cependant, seuls 1 800 de ceux qui avaient déjà atteint la Grande-Bretagne ont été rapatriés en raison d’un énorme arriéré de cas.

Après avoir rejoint une patrouille sur un cutter de la Border Force, M. Sunak a déclaré aux journalistes : « Notre plan commence à fonctionner.

« J’ai dit que j’arrêterais les bateaux et je le pensais. Je n’aurai pas de repos tant que les bateaux ne seront pas arrêtés. »

Mais alors que le nombre de personnes en attente de traitement des demandes d’asile a chuté de 17 000, il a admis : « Notre générosité d’esprit est utilisée contre nous ».

Yvette Cooper, du Labour, a déclaré: «Le Premier ministre s’est rendu à Douvres aujourd’hui pour se féliciter, même si l’arriéré d’asile qu’il a promis d’éliminer est à un niveau record.

«Les décisions sont en baisse, les travailleurs sociaux ont diminué, l’utilisation des hôtels est en hausse, les retours sont toujours en baisse – seulement 1% des cas de petits bateaux de l’année dernière ont été traités.

« Un arriéré est un arriéré, peu importe à quel point ils essaient de le faire disparaître. »

Le vice-président conservateur Lee Anderson s’est joint aux appels pour faire appliquer les plans d’envoi par avion des demandeurs d’asile au Rwanda pendant que leurs demandes étaient entendues.

Il a déclaré aux députés: «Partager des chambres et des péniches et compter sur les Français n’est pas la réponse.

« Je pense que nous le savons tous, quiconque a du bon sens ici sait quelle est la réponse, et c’est de faire décoller les vols vers le Rwanda le plus rapidement possible. »

La députée de Douvres, Natalie Elphicke, a déclaré hier: «Le Premier ministre montre qu’avec du courage et de l’adhérence, il peut commencer à renverser la crise des petits bateaux.

« Mais ça va être vraiment difficile à moins que davantage de bateaux ne soient empêchés de quitter les côtes françaises en premier lieu. »

Pendant ce temps, il est apparu que des passeurs proposent des réductions de dernière minute pour combler les lacunes sur les bateaux, ces créneaux coûtant un tiers du prix habituel à 1 000 €.

Cependant les bateaux sont de plus en plus bas de gamme et dangereux.

Beaucoup sont maintenant bricolés dans des usines du marché noir en Turquie et en Europe de l’Est avant d’être transportés par camions vers la France.

Les navires fragiles grossissent, avec jusqu’à 90 migrants embarqués.

Les moteurs fabriqués en Chine ne peuvent pas les transporter sur un seul réservoir, ce qui les oblige à transporter du carburant.

Certains passagers reçoivent des gilets de sauvetage tandis que d’autres doivent se contenter de chambres à air de moto.

Pourtant, quatre personnes sur dix n’ont pas du tout de gilet de sauvetage et jusqu’à 90 % ne savent pas nager.