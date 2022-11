Les traversées chinoises annulées et les coupes «radicales» de navires frappent le marché d’exportation américain

Expédition de conteneurs dans un terminal à conteneurs du complexe Port de Long Beach-Port de Los Angeles, à Los Angeles, Californie, le 7 avril 2021. Lucy Nicholson | Reuter

Une augmentation des départs annulés ou annulés en provenance d’Asie à destination des États-Unis frappe durement certains des plus grands ports nationaux, notamment le port de Long Beach et le port de Savannah, réduisant leur capacité à expédier des exportations. La diminution du nombre de navires en provenance d’Asie sur la route transpacifique crée une augmentation du temps d’attente, ou temps de séjour, des conteneurs d’exportation au port de Long Beach. La société de recherche sur la chaîne d’approvisionnement Project44 suit les exportations de “la porte d’entrée au chargement sur un navire”, a déclaré Joshua Brazil, vice-président de Project44 pour les informations sur la chaîne d’approvisionnement, et cette métrique a atteint 18,33 jours au port de Long Beach, au 10 novembre.

“Nous prévoyons 28 départs à blanc pour le quatrième trimestre, ce qui représente environ 15% de notre capacité trimestrielle de navires”, a déclaré Mario Cordero, directeur exécutif du port de Long Beach. “Alors que les compagnies maritimes réduisent leurs escales de navires sous la forme de départs à vide, cela réduit la capacité des volumes sortants. Cela dit, nous continuons à donner la priorité aux exportations plutôt qu’aux vides, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles les vides se multiplient au terminal.” Cordero a déclaré que le port prévoit que les importations chargées continueront de diminuer pour le reste de l’année civile.

Coupes «radicales» des navires à venir alors que les tarifs d’expédition cratèrent

Les transporteurs maritimes ont augmenté le nombre de départs annulés dans le but de faire face au baisse des commandes maritimes ainsi que pour mettre un plancher sur les prix du fret maritime qui ont chuté. La société de transport HLS a écrit dans une note aux clients : “De plus en plus de transporteurs se sont mis d’accord sur la stratégie consistant à” retirer de la capacité pour répondre à la demande “, bien que personne ne veuille être le premier à suspendre un service, qui perd potentiellement des parts de marché”. HLS a mis en garde contre des réductions de capacité plus “radicales” de la part de THE Alliance (l’alliance océanique de Hapag-Lloyd, Yang Ming et ONE), soulignant que 2M Alliance (composée de Maersk Line et MSC) a déjà suspendu un tiers de ses services sur la côte ouest. La navigation à vide et la suspension du service vers la côte est des États-Unis devraient également augmenter. Sea-Intelligence a écrit dans son récent rapport sur les traversées en blanc qu’il avait détecté des annulations inopinées pour la période de l’année civile des semaines 42 à 52 au cours des deux dernières semaines.

“Les traversées à vide ont été considérablement augmentées sur le Transpacifique, mais pas tellement sur l’Asie-Europe”, a déclaré Alan Murphy, PDG de Sea-Intelligence. Selon ses données, il y a eu 34 traversées vierges supplémentaires sur la côte ouest de l’Asie et l’Amérique du Nord et 16 sur la côte est de l’Amérique du Nord, selon ses données, les transporteurs annonçant sept à 11 traversées vierges supplémentaires au cours de toutes les semaines sauf cinq de la période analysée. la fin de l’année, dit-il. Mais pour l’instant, pour les semaines 51 et 52, les transporteurs n’ont prévu aucune traversée en blanc sur la route Asie-Côte ouest de l’Amérique du Nord, ce qui, selon Murphy, reflète l’indécision des transporteurs quant à la manière d’aborder le potentiel avant le Nouvel An chinois. se ruer. “Cela semble plus être une approche attentiste, quant à savoir s’il y aura un pic de demande saisonnier”, a-t-il ajouté. Sur les routes Asie-Europe du Nord, Sea-Intelligence ne voit que six départs vierges supplémentaires, et sur les routes Asie-Méditerranée une augmentation de quatre départs vierges.

Fin d’un record pour les ports américains

“Les traversées en blanc reflètent le ralentissement du marché et la réaction des transporteurs maritimes à consolider ou à annuler des voyages pour tenir compte de l’évolution des conditions du marché”, a déclaré Cordero. “Après une course record qui nous a propulsés à des années record, nous avons prévu cela plus tôt cette année. … Les choses commencent à s’estomper”, a-t-il déclaré. “La bonne nouvelle est que les opérations reviennent à la normale et que le port de Long Beach est prêt à gérer la croissance du volume de conteneurs”, a-t-il ajouté. De janvier à octobre 2022, les volumes de conteneurs du port sont supérieurs de 1,5 % à la même période l’an dernier. Cependant, les importations chargées sont essentiellement stables. Après avoir culminé à 436 977 équivalents vingt pieds (EVP) en mai, les importations mensuelles chargées ont suivi une tendance à la baisse à partir de juin. Jeudi, Cordero a présenté la mise à jour d’octobre du port, les dockers et les opérateurs de terminaux ayant déplacé 658 428 EVP de conteneurs de fret le mois dernier. Il s’agit d’une baisse de 16,6 % d’une année sur l’autre, avec des importations en baisse de 23,7 % à 293 924 EVP et des exportations également en baisse de 2 % à 119 763 EVP. Le port a également connu une diminution de 13,4 % des conteneurs vides transitant par le port à 244 743 EVP. Avec moins de navires faisant escale dans le port, Cordero a déclaré que cela avait permis aux acteurs du port de résorber l’arriéré de conteneurs d’importation qui se trouvaient sur le terminal depuis plus de neuf jours. Représentant 4 % de tous les conteneurs, le nombre de conteneurs de longue durée est désormais le plus bas depuis que le port a commencé à suivre les conteneurs en octobre 2021. Mais les conteneurs attendant de quitter le port par chemin de fer restent un problème, en baisse de 14 jours il y a deux semaines à un neuf jours encore élevé.

Les rails sont pris dans les problèmes océaniques

Les rails connaissent des difficultés de croissance en raison de la faible disponibilité des châssis océaniques à la rampe ferroviaire d’Oakland et de la côte est, en particulier pour les petits marchés intérieurs. “Le principal facteur contributif est le manque de centres de distribution et d’entrepôts recevant une capacité à travers les États-Unis et le temps de séjour des conteneurs maritimes en attente de déchargement”, a déclaré Paul Brashier, vice-président du factage et de l’intermodal chez ITS Logistics. “Les châssis d’Oakland devraient être normalisés tout au long du mois de novembre, car de nombreux fournisseurs de châssis repositionnent les châssis d’un marché LA/LB sursaturé. Les ralentissements et les perturbations déjà subis au port d’Oakland ont entraîné une augmentation du volume dans les ports des côtes est et du golfe.”

Congestion des ports de la côte Est et du Golfe