Les travaux sur Peace Road commencent jeudi dans le comté de DeKalb – Shaw Local

Des fermetures quotidiennes de voies sont attendues à partir de jeudi le long de Peace Road à Sycamore dans le comté de DeKalb pour des travaux d’entretien qui se poursuivront jusqu’à lundi, selon le département des autoroutes du comté de DeKalb.

Les signaleurs fermeront une voie à la fois dans les zones de travail pendant que les équipes travaillent le long de la route, selon un communiqué de presse de l’ingénieur du comté de DeKalb, Nathan Schwartz.

Les automobilistes doivent s’attendre à des retards possibles entre 8h00 et 15h00 tous les jours jusqu’au lundi.

Les premières fermetures de voies auront lieu à l’approche du pont entre Freed Road et Illinois Route 64 sur Peace Road à Sycamore, puis des fermetures de voies quotidiennes auront lieu entre Puri Drive et Woodgate Drive à Sycamore, au nord et au sud de l’intersection de la route 23.

Toute question ou préoccupation doit être adressée au département des autoroutes du comté de DeKalb au 815-756-9513.