Les travaux sur le pont Mill Creek de Kelowna signifient la fermeture de rues

La rue Ellis sera bientôt fermée entre les avenues Rosemead et Buckland pour des travaux de réhabilitation du pont Mill Creek.

Les travaux débuteront le mercredi 10 août et dureront environ deux semaines. Cela se fera entre 7 h et 17 h, avec une journée de construction partielle le dimanche 14 août.

Il y aura des perturbations mineures et des déviations et une signalisation sera en place pendant la construction. Les résidents de la région sont encouragés à planifier leurs déplacements et à se donner plus de temps pour se rendre à destination.

« Ce projet devrait se dérouler au cours de l’été afin d’avoir le moins d’impact possible sur les poissons et leur habitat », a déclaré Scott Bushell, chef de projet. “La réhabilitation nécessaire du pont de Mill Creek assurera la longévité de la structure et améliorera la capacité du canal de Mill Creek à cette structure.”

