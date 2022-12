Les travaux routiers nuisibles dans notre rue sont si graves que c’est comme une ZONE DE GUERRE – nous ne pouvons nous garer nulle part et notre Noël est gâché

Les RÉSIDENTS furieux des travaux routiers intempestifs dans leur rue ont déclaré qu’il était impossible de se garer n’importe où et l’ont qualifié de “zone de guerre”.

Les habitants affirment que leur route a été transformée en une série de tranchées profondes de six pieds avec leurs maisons vibrantes.

Les résidents sont furieux des travaux routiers intempestifs dans leur rue Crédit : STEVE ALLEN

Et ils ont comparé les tranchées profondes et les longs mois de travaux à une “zone de guerre” Crédit : STEVE ALLEN

Matt Smith a déclaré que sa maison vibrait du travail “horrible” Crédit : STEVE ALLEN

John Coles, 75 ans, a déclaré que les travaux le rendaient fou, lui et d’autres résidents Crédit : STEVE ALLEN

Des tranchées, des machines et un flux constant de travailleurs ont causé de graves perturbations aux habitants Crédit : STEVE ALLEN

Ils font face à 18 mois de perturbations alors que Severn Trent Water remplace le réseau de canalisations en plomb vieux de 100 ans en dessous d’eux.

Et, pour certains, l’idée de passer Noël avec des routes fermées, nulle part où se garer et des tranchées tout autour d’eux est tout simplement trop lourde à supporter.

Matt Smith, 37 ans, a déclaré: “Cela fait trois semaines que la maison a commencé à vibrer.

“Cela ressemblait un peu à une zone de guerre avec le bruit et l’effet que cela avait sur la maison.

“Cela devrait toucher à sa fin maintenant, mais comme vous pouvez le voir, c’est loin d’être terminé.”

Severn Trent admet qu’ils ont déjà deux semaines de retard après avoir rencontré du “hard rock” dans leurs efforts pour améliorer la tuyauterie dans la région de Tunstall à Stoke.

Mais pour les résidents, cela ne fait que prolonger l’agonie.

“Ce forage est autre chose”, a ajouté Matt, un ingénieur informatique.

“Nous avons reçu une lettre indiquant qu’il pourrait y avoir des problèmes pour accéder à la propriété, mais je n’imaginais rien de tel.

“Ma partenaire n’a nulle part où garer sa voiture. Elle doit la mettre à des centaines de mètres de la maison à un endroit où elle a en fait besoin d’un permis pour se garer. C’est horrible.”

Le fabricant de pots Andrew McGough, 60 ans, n’a pas non plus été impressionné.

Il a dit: “C’est ridicule. Il y a quatre routes fermées et elles ont été fermées pendant quatre jours avant même de commencer.

“Pourquoi ne peuvent-ils pas faire un morceau, le goudronner et passer au suivant? De cette façon, les gens pourraient continuer à vaquer à leurs occupations.

“C’est une blague absolue. Nous venons de faire creuser tous les trottoirs pendant des mois par les câblodistributeurs et maintenant ceci. Pourquoi ne peuvent-ils pas travailler ensemble?”

“DIFFICILE ET DANGEREUX”

Les résidents de May Avenue ont reçu l’ordre de ne pas laisser leur voiture sur la route entre 7 h et 17 h.

Et ceux qui ne s’y conforment pas reçoivent un ticket d’avertissement.

Alyssa Speakman, 18 ans, étudiante infirmière qui vit avec ses parents, avait une contravention sur sa voiture, garée à quelques mètres de chez elle.

Elle a déclaré: “Cela rend la vie très difficile et c’est dangereux quand les enfants sortent de l’école et commencent à courir. Il y a beaucoup de tranchées profondes.

“Ma voiture a un ticket mais je ne sais pas où je peux me garer qui ne soit pas à des kilomètres de la maison ou à un endroit où j’ai besoin d’un permis.

“S’il est encore là à Noël, je ne sais pas où nos visiteurs vont se garer.”

Ils tremblent à l’idée des tranchées qui arrivent sur St Chad’s Road, la prochaine sur la liste des réparations de Severn Trent Water.

‘NOUS RENDANT FOUS’

Ils sont déjà aux prises avec les fermetures de routes, en particulier John Coles, 75 ans, qui entre et sort de la route jusqu’à huit fois par jour en emmenant sa femme Caroline à ses deux emplois.

John a déclaré: “Cela nous rend déjà fous. Il n’y a maintenant qu’une seule route pour entrer ou sortir du domaine et il y a des voitures garées de chaque côté et vous ne pouvez pas passer.

“Nous devons éteindre celle-ci pour atteindre notre maison et ils n’ont laissé qu’un petit espace pour nous permettre d’y accéder. Ils disent qu’ils vont rester dans cette zone pendant encore un an. Nous serons tous fous d’ici là.”

Sa femme Caroline, 60 ans, a ajouté : “Nous devons déjà partir 20 minutes plus tôt pour nous rendre à mon travail de ménage et ce sera pire quand ils fermeront celui-ci.

“Vous pouvez à peine sortir sur King William Street, puis lorsque vous atteignez enfin la route principale, il y a un ensemble de feux de circulation temporaires pour autre chose.

“Je sais que cela doit être fait, mais doivent-ils tout faire en même temps.”

Leur voisin Reg Alcock, 86 ans, un entrepreneur de transport à la retraite, a déclaré: “C’est une douleur dans le cul. Ils ont dit qu’ils seraient ici pendant 22 jours. Ils sont ici depuis 21 maintenant et ils n’ont même pas commencé. notre route.

“J’ai de la chance car j’ai un garage à l’arrière mais je suis le seul à en avoir. Je ne sais pas ce que vont faire mes voisins. A ce rythme ils ne seront là qu’après Noël.”

Mais certains ont été soulagés de voir enfin les travaux se dérouler et par la vue des gros tuyaux en plastique qui remplaceront ceux en plomb posés lors de la construction des maisons dans les années 1930.

Le directeur de l’entreprise, Michael Owen, 66 ans, a déclaré: “Le Water Board a dû creuser cette route 10 ou 20 fois pour faire face aux fuites des anciennes conduites de plomb. Cela affecte la pression de l’eau des gens et personne ne veut un problème avec leur pression d’eau.

“Ce travail doit être fait. Cela rendra la vie meilleure. Nous devons juste être patients.”

Michael Owen, 66 ans, s’est dit soulagé de voir le travail accompli Crédit : STEVE ALLEN

Et John Kyle, âgé de 76 ans, était également plus indulgent envers la compagnie des eaux Crédit : STEVE ALLEN

Les travaux sur l’avenue May ont causé beaucoup de perturbations pour les résidents Crédit : STEVE ALLEN

Et John Kyle, 73 ans, chauffeur de poids lourd à la retraite, était plus indulgent envers la compagnie des eaux mais pouvait voir un autre problème se présenter.

Il a déclaré: “Ils nous ont tous informés à temps et nous n’avons pas le choix en la matière car c’est quelque chose qui doit être fait.

“Les anciennes canalisations de cette route causent toutes sortes de problèmes et nous nous porterons tous mieux lorsqu’elles seront remplacées.

“Mais quand ils seront terminés, la surface de la route ressemblera à un patchwork avec tout le travail ici et je me demande si le Conseil viendra et la resurfacera.”

Une porte-parole de Severn Trent a déclaré: “Les travaux de remplacement des conduites que nous réalisons actuellement à Stoke on Trent sont des améliorations essentielles de notre infrastructure.

“Cela fait partie des 650 millions de livres sterling que nous investissons pour garantir que notre réseau est dans la meilleure position possible pour répondre aux exigences du changement climatique et à une population croissante.

“Nous savons que les travaux routiers peuvent être gênants et nous faisons tout ce que nous pouvons pour minimiser les perturbations qu’ils causent aux communautés.

“Ils sont en place pour protéger les travailleurs et les usagers de la route, tout en effectuant des travaux complexes, qui peuvent souvent inclure des excavations profondes.”

Le porte-parole s’est excusé auprès des résidents pour toute “perturbation ou inconvénient” causé par les travaux et a déclaré qu’ils s’efforçaient de les terminer dans les plus brefs délais.