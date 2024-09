Les travaux routiers du PennDOT, PA Turnpike pourraient entraîner des retards

7 septembre — WILKES-BARRE — PennDOT a annoncé que le projet Carverton Road ne démarrera pas lundi comme prévu en raison d’un retard dans l’arrivée des matériaux.

PennDOT a annoncé la semaine dernière qu’il fermerait la route 1036 — Carverton Road — entre McDermott Lane et 8th Street à Kingston Township pour effectuer un remplacement d’urgence des canalisations.

Les travaux devaient commencer cette semaine et le PennDOT avait prévu la fin du mois de septembre pour rouvrir la route. Lorsque le projet débutera, les travaux dépendront des conditions météorologiques et seront susceptibles d’être modifiés.

Fermeture de la rue Main à Nanticoke à partir de lundi

PennDOT a annoncé que Main Street, entre Market Street et North Walnut Street à Nanticoke, sera fermée à partir du lundi 9 septembre jusqu’au vendredi 13 septembre, dans le cadre du projet d’aménagement paysager de Nanticoke en cours.

PennDOT a déclaré qu’il existe un détour local utilisant Market Street et North Walnut Street.

Les automobilistes doivent s’attendre à des retards et emprunter un autre itinéraire si possible.

Restriction de voie cette semaine sur l’I-81 en direction nord à Wilkes-Barre

PennDOT a annoncé qu’il y aura une restriction de voie sur l’Interstate 81 en direction nord à Wilkes-Barre à la sortie 170B de la North Cross Valley Expressway/Wilkes-Barre pour placer une barrière sur la rampe de sortie.

Les travaux auront lieu le lundi 9 septembre, à compter de 20 heures, et se termineront vers 6 heures du matin le mardi 10 septembre.

La barrière restera en place jusqu’à la fin de l’année.

Les automobilistes sont priés de réduire leur vitesse et d’être vigilants dans la zone de travaux.

Les automobilistes peuvent vérifier l’état des routes principales en visitant www.511PA.com. Le service 511PA, gratuit et disponible 24 heures sur 24, fournit des avertissements de retard de circulation, des prévisions météorologiques, des informations sur la vitesse du trafic et un accès à plus de 1 000 caméras de circulation. Le service 511PA est également disponible via une application pour smartphone pour les appareils iPhone et Android, en appelant le 5-1-1 ou en suivant les alertes locales sur X.

Fermeture nocturne prévue pour l’extension nord-est de l’autoroute PA Turnpike dimanche

La Pennsylvania Turnpike Commission informe les automobilistes que l’extension nord-est (Interstate 476) sera fermée dans les deux sens entre les échangeurs de Wyoming Valley (sortie n° 115) et de Pocono (sortie n° 95) le dimanche 8 septembre et le lundi 9 septembre, de minuit à 5 heures du matin.

La fermeture est nécessaire pour des travaux sur le pont et si les conditions météorologiques le permettent.

Si tous les travaux sont terminés dimanche matin, la deuxième fermeture ne sera pas nécessaire.

Pendant la fermeture, la circulation sera dirigée hors du PA Turnpike et les conducteurs pourront utiliser les détours suggérés suivants pour revenir sur le PA Turnpike.

Détour vers le nord :

—I-80 Ouest 16,8 milles

—I-81 Nord 23,6 milles

—PA 315 Nord 0,3 miles

—Rentrer à l’échangeur n°115 de Wyoming Valley

Détour vers le sud :

—PA 315 Sud 1,4 miles

—I-81 Sud 23,7 milles

—I-80 Est 16,8 milles

—Rentrer à l’échangeur Pocono #95

La police d’État de Pennsylvanie et le personnel de PA Turnpike seront positionnés dans les zones touchées pour aider les conducteurs. Des panneaux à messages numériques fourniront également des informations sur cette fermeture.

Les automobilistes sont encouragés à planifier leurs déplacements en conséquence. Les horaires des travaux sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques.

Contactez Bill O’Boyle au 570-991-6118 ou sur Twitter @TLBillOBoyle.