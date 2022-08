Les travaux routiers de West Kelowna sont prévus pour les prochaines semaines

L’été et l’automne seront occupés pour les équipes de voirie de la ville de West Kelowna.

La ville dépense 1,5 million de dollars pour améliorer environ 7,6 kilomètres de routes dans le cadre de son programme annuel de réfection des routes.

Les projets de cette année comprennent :

Scott Crescent du chemin Bear Creek au chemin Vancouver à compter du 15 août

Preston Road de Glenrosa Road à l’extrémité sud à partir du 22 août

Promenade Shetler du chemin Elliott à la promenade Doucette à partir du 29 août

Sundance Drive de Shannon Way à Upper Sundance Road à partir du 5 septembre

Kyle Road de Byland Road à Kyle Court à partir du 12 septembre

Shamrock Drive de Old Okanagan Hwy jusqu’au bout du cul-de-sac à partir du 19 septembre

Juliann Road de Byland Road à Stevens Road à partir du 26 septembre

Les dates de début sont susceptibles de changer en fonction de la météo et d’autres facteurs.

Le réseau routier de West Kelowna est inspecté chaque année et les routes sont prioritaires pour la réparation, ce qui comprend souvent le fraisage et le remplacement de la surface asphaltée. La ville affirme qu’elle planifie et coordonne les travaux routiers afin de réduire l’impact sur les résidents, les navetteurs et les visiteurs avoisinants dans la mesure du possible.

