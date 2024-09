Les travaux rapportent 1,5 million de livres sterling alors que le club vend des trésors

Lyon et Turnbull

Il a déclaré que les 1,5 million de livres sterling récoltés par la vente aux enchères soutiendraient le reste de la collection et ses œuvres dans sa nouvelle maison du Glasgow Art Club.

Le Paisley Lawn Tennis Club de Sir John Lavery était l’une des plus de 90 peintures vendues par le Paisley Art Institute.

Un tableau représentant Paisley du XIXe siècle a été vendu aux enchères pour plus de 500 000 £.

Le Rose et Or de Francis Campbell Boileau Cadell vendu pour 250 200 £

Ayant besoin de récolter des fonds pour poursuivre l’action de l’association, elle prend la décision radicale de vendre un quart de ses tableaux à Lyon et Turnbull à Édimbourg.

Ses expositions annuelles étaient organisées au musée et sa collection était conservée en réserve.

L’institut a été créé en 1876 et collectionne des œuvres depuis 1914.

Le Paisley Art Institute est un collectif dirigé par des artistes et des amateurs d’art qui organise chaque année une exposition à grande échelle pour les artistes contemporains.

Le printemps était l’une des trois peintures du triptyque Banks of Allan Water de George Henry.

Lors de la vente aux enchères, le tableau de Sir John Lavery représentant des mondains de Paisley lors d’une soirée de tennis en 1889 s’est vendu pour 537 700 £, prime d’achat comprise.

Pendant ce temps, Pink and Gold de FCB Cadell s’est vendu pour 250 200 £ et le triptyque Banks of Allan Water de George Henry, un chef-d’œuvre « oublié » créé en 1888, a été vendu en privé à un collectionneur écossais pour 237 650 £.

L’acheteur, basé en Écosse, a exprimé l’espoir qu’elle soit exposée à un moment donné dans une institution publique.

Joe Hargan, président de PAI, s’est dit ravi que les trois œuvres du triptyque soient conservées ensemble comme l’artiste l’avait initialement envisagé.

Le montant total récolté grâce à la vente des œuvres s’élève à 1,63 million de livres sterling.

Nick Curnow, responsable des beaux-arts chez Lyon & Turnbull, a déclaré : « C’était un plaisir d’être à la tribune et de voir autant d’intérêt pour une merveilleuse gamme d’artistes écossais. »