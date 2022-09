La ville de Genève procédera au rinçage des bouches d’incendie dans toute la communauté pendant trois semaines à compter du lundi 19 septembre dans le cadre d’un programme d’entretien continu.

Les bouches d’incendie seront vidangées de 8 h à 15 h du lundi au vendredi. L’eau est potable, mais les résidents sont encouragés à laisser couler leurs robinets pendant quelques minutes s’ils remarquent une décoloration, selon un communiqué de presse.

Les résidents sont priés de limiter leur consommation d’eau si possible et de s’abstenir de laver leurs vêtements pendant cette période pour éviter les taches d’eau rouillée. Dans le cas où l’eau rouillée décolore les vêtements, les résidents doivent garder leur linge humide et acheter un paquet de solution antirouille auprès d’un détaillant local, indique le communiqué.

Des panneaux seront placés dans les quartiers pour rappeler aux résidents que le programme est en cours dans leur secteur. Les résidents peuvent également consulter un carte de progression du rinçage des bornes-fontaines sur le site de la ville au www.geneva.il.us ou sur Twitter. Les travaux devraient être terminés début octobre, si le temps le permet.

La ville purge les bornes-fontaines pour améliorer la qualité globale de l’eau en nettoyant les conduites d’eau de la rouille et de la corrosion et en s’assurant que toutes les bornes-fontaines fonctionnent correctement.

Pour plus d’informations, contactez James Childress, superviseur de la maintenance du système et du service client des Travaux publics de Genève, au 630-232-1551 ou par e-mail à jchildress@geneva.il.us.