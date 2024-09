Les travaux ont commencé sur une scène d’inauguration au Capitole. La dernière a fait partie de l’attaque du 6 janvier

WASHINGTON — Les travaux sur la plate-forme d’investiture présidentielle ont commencé mercredi au Capitole américain, les dirigeants du Congrès enfonçant les premiers clous cérémoniels dans une scène qu’ils ont conçue comme un symbole de l’engagement de l’Amérique en faveur du transfert pacifique du pouvoir – une tradition qui a presque été bouleversée en 2021 lorsque les partisans de Donald Trump violemment pris d’assaut le Capitole.

Alors que les dirigeants républicains et démocrates se réunissaient dans un moment de bipartisme avec le National Mall de Washington déployé devant eux, aucune mention directe n’a été faite de l’attaque du 6 janvier 2021 où Les partisans de Trump ils ont utilisé des tuyaux, du bois et d’autres matériaux de la scène d’investiture pour attaquer les forces de l’ordre et empêcher la certification de l’élection.

Mais les souvenirs de ce jour-là, et exacerbés s’inquiète de la violence dans la saison électorale tendue de cette année après la dernière tentative d’assassinat apparente contre Trump, a éclipsé l’événement.

« Ces travailleurs vont littéralement préparer le terrain pour un transfert pacifique du pouvoir », a déclaré la sénatrice Amy Klobuchar, la démocrate du Minnesota qui préside le comité mixte supervisant les préparatifs de l’investiture.

Les préparatifs de la dernière inauguration sont devenus partie intégrante des violences qui ont éclaté au Capitole le 6 janvier 2021avec des émeutiers envahissant la scène et la haute plate-forme de presse qui se dresse devant elle pendant leur siège du bâtiment.

Les ouvriers qui mettaient la dernière main à la structure ont dû fuir ce matin-là alors que les émeutiers se rapprochaient. Ils ont ensuite dû nettoyer les débris et reconstruire des parties de la scène pour l’investiture du président Joe Biden deux semaines plus tard.

Klobuchar, entourée d’ouvriers du bâtiment portant des casques de chantier et des gilets réfléchissants, a présenté l’investiture présidentielle l’année prochaine comme une opportunité de « célébrer notre démocratie et les valeurs sacrées qui nous unissent en tant que nation ».

Pour ajouter au symbolisme, les six dirigeants du Congrès ont souligné que l’événement coïncidait également avec l’anniversaire de la pose de la première pierre du Capitole par George Washington.

Les législateurs ont enfoncé une poignée des quelque 500 000 clous qui maintiendront la scène ensemble. Le chef des républicains à la Chambre, Steve Scalise, s’est mis à la tâche avec enthousiasme, utilisant sa main gauche pour terminer avant ses collègues, tandis que Klobuchar a terminé la cérémonie avec enthousiasme, frappant son marteau avec un sourire et un rire.

Une fois terminée pour la cérémonie du 20 janvier, la plateforme pourra accueillir près de 1 600 personnes – le président et le vice-président élu, d’anciens présidents, des dignitaires étrangers, des juges de la Cour suprême et des dirigeants du Congrès – pour marquer le début d’une nouvelle administration.

Au-dessus de la cérémonie, cinq drapeaux américains flotteront. L’un sera le drapeau actuel, deux porteront 13 étoiles pour les colonies d’origine et deux porteront le nombre d’étoiles en vigueur au moment de l’admission du président dans l’Union.

Le drapeau de la Californie de la vice-présidente Kamala Harris sera soit à 31 étoiles, soit à 27 étoiles pour la Floride de Trump. Et le prochain président sera soit la première femme noire et la première Américaine d’origine sud-asiatique à occuper un poste de président, soit seulement le deuxième à réussir son retour à la Maison Blanche.

Le photographe de l’Associated Press, J. Scott Applewhite, a contribué à ce reportage.