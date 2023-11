Les travaux en IA de Big Law jettent les bases d’une utilisation plus large de la technologie dans les entreprises

L’IA générative arrive dans le back-office de Big Law, à en juger par les offres d’emploi publiées au cours des derniers mois par Latham & Watkins, Linklaters et plusieurs autres cabinets de premier plan.

Au moins neuf entreprises américaines et britanniques recherchent activement plus de deux douzaines de développeurs de logiciels, d’analystes, de programmeurs et d’ingénieurs de données pour développer leurs capacités en IA, selon des publications trouvées sur les sites Web de cabinets d’avocats et d’agrégateurs d’emplois.

Depuis le dévoilement du téléphone, un axiome du Big Law est que les avocats et leurs cabinets se méfient de la technologie et tardent à l’adopter, malgré les discours publics occasionnels affirmant le contraire. Les nouvelles offres d’emploi, publiées sur LinkedIn, Indeed.com et ailleurs par des entreprises bien établies, montrent que les entreprises ressentent la pression concurrentielle pour intégrer la technologie dans leurs opérations.

D’ici quelques années, « je ne peux pas imaginer que chaque entreprise du top 100 n’occupera pas quelques postes impliquant le pouvoir transformateur de l’IA générative », a déclaré Vidhya Prabhakaran, associé de Davis Wright Tremaine et membre du comité directeur de l’IA de l’entreprise. « Il y a tellement d’utilisations potentielles. Nous essayons juste de le débloquer.

Les cabinets se concentrent sur les applications pratiques, depuis l’utilisation de l’IA pour aider les avocats à effectuer des recherches et rédiger des mémoires jusqu’à la rationalisation des fonctions de marketing et de développement commercial.

“L’équipe compte un nouveau joueur”, a déclaré Ralph Baxter, ancien président d’Orrick, Herrington & Sutcliffe, qui conseille des cabinets et des sociétés de technologie juridique. “Et ce n’est pas un être humain.”

Descriptions de poste floues

Certains des emplois informatiques de back-office qui demandent une expérience en IA sont vagues, de par leur conception.

ChatGPT d’OpenAI et les technologies similaires évoluent rapidement. Leurs utilisations finales dans le secteur juridique, ainsi que les niveaux de perturbations qu’ils peuvent provoquer, ne sont toujours pas clairs.

Linklaters, une société londonienne vieille de près de 200 ans, cherche à embaucher un analyste en IA. Le rôle est de soutenir le programme d’IA de l’entreprise, qui « comporte plusieurs domaines de travail à différents stades de développement », selon l’offre d’emploi.

Allen & Overy, Goodwin Procter, Bryan Cave Leighton Paisner, Husch Blackwell et Simpson Thacher & Bartlett font également partie des cabinets qui recrutent pour des postes non-avocats en IA. Chacun souligne l’importance de l’expérience en IA – l’une d’elles nécessite un travail préalable sur des questions « de pointe » en matière d’IA – dans leurs offres d’emploi.

Allen & Overy a embauché sept développeurs, data scientists et autres dans son équipe d’innovation depuis février, a déclaré David Wakeling, responsable du groupe d’innovation des marchés de l’entreprise. A&O, qui devrait s’associer à Shearman & Sterling pour créer une nouvelle société de grande envergure, cherche également à pourvoir quatre postes supplémentaires.

«Nous avons réalisé très tôt qu’il s’agissait d’une technologie incroyablement perturbatrice», a déclaré Wakeling, dont le cabinet a annoncé en février qu’il intégrait «Harvey», une plate-forme d’IA qui a été améliorée pour le travail juridique. « La loi, ce sont des mots, et nous avons une nouvelle façon de maîtriser les mots. »

Goodwin Procter n’a pas lancé sa propre plateforme d’IA, a déclaré Rachel Dooley, directrice de l’innovation de l’entreprise.

L’objectif de l’entreprise est d’aider ses clients avec leurs propres cours intensifs sur la manière de tirer le meilleur parti de la technologie. Cela signifie éviter les pièges comme les « hallucinations » – au cours desquelles les programmes crachent des mensonges ou des « faits » absurdes avec une confiance apparente – que l’on peut encore trouver dans des programmes comme GPT-4, Bard de Google et Bing de Microsoft.

Dooley a déclaré que son équipe avait dirigé quatre tables rondes vidéo au sein du cabinet, qui se tiennent désormais mensuellement. La première conférence a attiré environ 600 personnes. « Les gens ont soif d’en savoir plus », a-t-elle déclaré.

L’entreprise prévoit d’embaucher pour plusieurs postes supplémentaires également axés sur l’IA, notamment des scientifiques des données, a déclaré Dooley.

Le nouvel analyste de recherche de Goodwin « jouera un rôle essentiel dans l’adoption et l’éducation à l’utilisation de GenAI dans la recherche juridique et commerciale », selon l’offre d’emploi. Le travail rapporte entre environ 85 000 $ et 143 000 $ par an, selon l’expérience et le lieu.

Le salaire est conforme à celui des emplois d’IA dans le back-office des autres entreprises. Une ouverture chez Simpson Thacher de Wall Street pour un poste de data scientist se situe au sommet de l’échelle salariale, avec un salaire compris entre 145 000 et 165 000 dollars.

Les salaires proposés par les entreprises pour leurs postes de back-office axés sur l’IA pourraient être bas, a déclaré John Mann, directeur général de la société de recherche de cadres Alex & Red. Les entreprises devront être « flexibles et réactives » envers les candidats qui négocient des salaires plus élevés.

Quinze des 26 emplois répertoriés, y compris celui de Dentons, sont répertoriés comme des postes « hybrides » qui nécessitent une présence au bureau mais permettent également un certain travail à domicile. Les autres postes ne précisent pas si le membre du personnel devra travailler au bureau à temps plein.

Les entreprises « continuent de développer des informations sur le marché du point de vue des salaires », a déclaré Jenny Schwope, associée principale en recherche de cadres au sein du cabinet de conseil en droit Calibrate.

Davis Wright Tremaine pourrait chercher à embaucher entre trois et sept nouveaux postes de back-office axés sur l’IA au sein de l’entreprise au cours de l’année à venir, en partie parce que cela devient un « impératif pour le client », a déclaré Prabhakaran. Le cabinet a licencié 21 employés en février, rejoignant d’autres qui ont réduit leurs effectifs en réponse au ralentissement de la demande dans le secteur juridique.

Davis Wright Tremaine a lancé sa propre version de ChatGPT, selon Prabhakaran. Sa plateforme d’IA générative n’est pas utilisée à des fins juridiques et n’a pas accès aux données des clients, a-t-il déclaré. Au lieu de cela, il est utilisé pour le développement commercial et les tâches administratives.

D’autres entreprises qui recrutent de nouveaux travailleurs en IA le font en partie pour promouvoir l’utilisation de leurs propres nouveaux outils d’IA exclusifs. Dentons a dévoilé en août « fleetAI », un chatbot basé sur GPT-4, qui permet aux avocats du cabinet au Royaume-Uni, en Irlande et au Moyen-Orient d’effectuer des recherches juridiques et de générer du contenu juridique.

L’entreprise prévoit de déployer FleetAI dans ses bureaux du monde entier et a deux autres chatbots en préparation, dont un qui se concentrera sur les services juridiques. Les responsabilités professionnelles du nouveau responsable de l’adoption de l’IA juridique chez Dentons à Londres comprendront le développement de relations de travail avec les équipes juridiques pour encourager « l’utilisation généralisée de nos outils d’IA ».

Un remplacement pour les gens ?

Certains dirigeants de cabinets d’avocats ont déclaré que, comme toute perturbation technologique à grande échelle, il est probable que l’IA entraînera le remplacement des travailleurs au cours des prochaines années.

D’autres, l’IA créera plus d’emplois qu’elle n’en supprimera. Ces outils sont susceptibles d’améliorer l’emploi des employés plutôt que de les menacer, selon Dooley, responsable de l’innovation chez Goodwin.

“Je ne pense pas que ce soit un outil de remplacement”, a-t-elle déclaré. “C’est un outil d’élévation.”