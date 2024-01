les travaux de tikari enveloppent « une pièce autour d’un arbre » dans le sud de Londres

Embrasser la nature avec une maison de jardin

La société britannique Tikari Works s’implique Sud de Londres pour compléter ce sinueux logement surnommé « Une pièce autour d’un arbre ». Le projet a été conçu pour fusionner le design moderne avec son site arboré. Commandée par un client avec une vision d’un salon de jardin et d’une terrasse polyvalents, la maison est astucieusement enroulée autour d’un majestueux cèdre du Liban. L’objectif principal était de fournir un espace de vie flexible à une famille grandissante tout en créant simultanément un sanctuaire qui préserve l’intimité des voisins.

photos © Dan Glasser

le toit à baldaquin tissé autour d’un arbre

Au cœur de « Une pièce autour d’un arbre » de Tikari Studio se trouve un concept de conception principal : un toit qui se comporte comme un vaste auvent, se faufilant de manière complexe entre les branches du décor boisé. Construit avec des poutres en bois d’ingénierie et soutenu par de fines colonnes en acier, ce toit sert de dispositif architectural unificateur tout en faisant la transition entre les espaces intérieurs et les espaces extérieurs abrités. L’aménagement et la structure ont été soigneusement élaborés par le architectes pour sauvegarder les racines du vénérable cèdre, en utilisant une poutre de fondation flottante et des fondations sur mini-pieux pour minimiser l’impact du bâtiment sur l’environnement naturel.

La grille de toit introduit une interaction dynamique entre la géométrie orthogonale et les bords curvilignes du bâtiment. En réponse à l’environnement et aux diverses fonctions, le toit se dilate et se comprime, créant une tension positive au sein de l’espace. Revêtu de panneaux d’acier ondulés peints par pulvérisation sur mesure, le toit semble planer au-dessus du paysage, établissant un équilibre délicat entre l’intervention architecturale et la canopée naturelle du cèdre.

à l’intérieur de la maison réalisée par Tikari Works

À l’intérieur, les architectes ont adopté une palette de matériaux expressifs laissés dans leur état exposé, conférant à la maison une sensation de dynamisme brut. Les poutres profondes du toit ajoutent de la profondeur et du drame, tandis que le bois teinté en noir passe intentionnellement au second plan, permettant aux couleurs vibrantes du jardin d’occuper le devant de la scène. Une façade vitrée structurelle incurvée brouille les frontières entre l’intérieur et l’extérieur, offrant aux espaces internes une connexion fluide avec le jardin luxuriant.

Une série d’éléments artisanaux sur mesure conçus et construits par Tikari Works ponctuent les intérieurs. Une cuisine en chêne, un socle d’évier en béton coulé et un meuble de rangement mobile contribuent à la flexibilité des aménagements et de la reconfiguration des pièces. Ces éléments sur mesure servent non seulement à des fins pratiques, mais contribuent également à l’harmonie globale de l’espace, mettant en valeur l’attention portée aux détails qui définit « Une pièce autour d’un arbre ».