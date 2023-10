Les travaux de terrassement cérémoniaux de Hopewell, dans l’Ohio, marquent la désignation du patrimoine mondial de l’UNESCO

CHILLICOTHE, Ohio (AP) — Pendant 400 ans, les autochtones d’Amérique du Nord se sont rassemblés en masse vers un groupe de sites cérémoniels dans l’actuel Ohio pour célébrer leur culture et honorer leurs morts. Samedi, l’ampleur de la portée de l’ancienne culture Hopewell a été mise en avant pour attirer un nouveau groupe de visiteurs du monde entier.

« Nous nous appuyons sur les épaules de génies, de génies hors du commun qui nous ont précédés. C’est pour cela que nous sommes ici aujourd’hui », a déclaré la chef Glenna Wallace, de la tribu Eastern Shawnee de l’Oklahoma, à une foule rassemblée au parc historique national Hopewell Culture pour consacrer huit sites là-bas et ailleurs dans le sud de l’Ohio qui sont devenus des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO le mois dernier. .

Elle a déclaré que cet honneur signifie que le monde connaît désormais le génie des Amérindiens, que l’homme de 84 ans a grandi en voyant les histoires, les manuels scolaires et les médias populaires qualifier de « sauvages ».

Wallace a félicité les innombrables personnalités tribales, les représentants du gouvernement et les défenseurs locaux qui ont rendu cette désignation possible, notamment le regretté auteur, enseignant et garde-parc local Bruce Lombardo, qui a dit un jour : « Si Jules César avait amené une délégation en Amérique du Nord, ils seraient allés à Chillicothe.

« Cela signifie que cet endroit était le centre de l’Amérique du Nord, le centre de la culture, le centre des événements, le centre des Amérindiens, le centre de la religion, le centre de la spiritualité, le centre de l’amour, le centre de la paix », » dit Wallace. « Ici, à Chillicothe. Et c’est ce que représente Chillicothe aujourd’hui.

Les énormes travaux de terrassement cérémoniels de Hopewell – décrits comme « en partie une cathédrale, en partie un cimetière et en partie un observatoire astronomique » – comprennent des sites anciens répartis sur 90 miles (150 kilomètres) au sud et à l’est de Columbus, dont un situé sur le terrain d’un terrain de golf privé et d’un pays. club. Cette désignation place le réseau de monticules et de structures en terre dans la même catégorie que les merveilles du monde, notamment l’Acropole grecque, le Machu Picchu péruvien et la Grande Muraille de Chine.

La présence de matériaux tels que l’obsidienne, le mica, les coquillages et les dents de requin a clairement montré aux archéologues que les cérémonies organisées sur les sites il y a environ 2 000 à 1 600 ans attiraient des peuples autochtones de tout le continent.

La cérémonie d’inscription s’est déroulée dans le contexte de Mound City, un lieu de rassemblement sacré et un cimetière situé à quelques pas de la rivière Scioto. Quatre autres sites du parc historique – Hopewell Mound Group, Seip Earthworks, Highbank Park Earthworks et Hopeton Earthworks – rejoignent Fort Ancient Earthworks & Nature Preserve en Oregonia et Great Circle Earthworks à Heath pour constituer le réseau.

« Mon souhait en ce jour est que les gens qui viennent ici du monde entier, du comté de Ross, de tout l’Ohio, de tous les États-Unis – d’où qu’ils viennent – mon souhait est qu’ils soient inspirés, inspirés par le le génie qui les a créés, ainsi que la persévérance et le long travail qu’il a fallu pour les créer », a déclaré le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine. « Ils sont impressionnants. »

Nita Battise, vice-présidente du conseil tribal de la tribu Alabama-Coushatta du Texas, a déclaré qu’elle travaillait au parc historique de Hopewell il y a 36 ans – lorsqu’ils devaient supplier les gens de venir leur rendre visite. Elle a déclaré que de nombreuses batailles avaient été gagnées depuis.

« Le moment est venu, et voir nos sites traditionnels et ancestraux reconnus à l’échelle mondiale est phénoménal », a-t-elle déclaré. « Nous devons toujours nous rappeler d’où nous venons, car si vous ne vous en souvenez pas, cela vous le rappelle. »

Kathy Hoagland, dont la famille vit à proximité de Frankfort, dans l’Ohio, depuis les années 1950, a déclaré que la communauté locale « en a également besoin ».

« Nous en avons besoin sur le plan culturel, nous en avons besoin sur le plan économique, nous en avons besoin sur le plan social », a-t-elle déclaré. «Nous en avons besoin à tous égards.»

Hoagland a déclaré que le fait d’avoir les yeux du monde entier sur eux aidera les résidents locaux à « se lier d’amitié avec notre passé », à stimuler leurs entreprises et à aplanir les divisions politiques.

« C’est ici. Vous ne pouvez pas nous enlever cela, et par conséquent, cela nous rassemble tous d’une manière tout à fait unique », a-t-elle déclaré. « Alors, c’est ça qui est beau. Tout le monde met tout cela de côté et nous nous rassemblons.

Le directeur du National Park Service, Chuck Sams, le premier Amérindien à occuper ce poste, a déclaré que présenter les réalisations des anciens Hopewell à un public mondial « nous aidera à raconter au monde toute l’histoire de l’Amérique et la remarquable diversité de notre héritage culturel ». »

Julie Carr Smyth, Associated Press