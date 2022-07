Les travaux de rénovation de la cuisine de l’école secondaire Rock Falls se poursuivent – ​​Shaw Local

ROCK FALLS – Les travailleurs de Gehrke Construction à DeKalb ont poursuivi mercredi leurs efforts pour rénover la cuisine et la cafétéria situées au sous-sol de l’école secondaire Rock Falls.

C’est l’un des deux projets en cours au lycée. Les projets ont débuté en mai dans le but de les terminer le plus près possible de la rentrée 2022-23.

Kenny Wolf de Gehrke Construction travaille sur les carreaux de plafond mercredi à la cafétéria rénovée de Rock Falls High School. (Alex T. Paschal/[email protected]/credit)

L’installation d’un chauffage, d’une climatisation et d’une ventilation modernes dans la cuisine et la cafétéria est partiellement financée par 1,2 million de dollars en fonds fédéraux de subventions de récupération COVID-19.

L’autre projet, mis en œuvre par Loescher de Sterling, est la rénovation de 800 000 $ au Tabor Gymnasium qui comprend également de nouvelles unités de CVC.

Le projet de cuisine a nécessité le démantèlement et l’enlèvement de toutes les unités de cuisson et d’entreposage frigorifique, y compris les lignes de service en acier inoxydable, pour répondre aux normes fédérales.

Le directeur des installations du lycée, Bryan Berogan, avait déclaré avant la rénovation que la cuisine était en grande partie inchangée depuis les années 1970.

Une grande partie du travail effectué par Gehrke a nécessité l’installation complète du revêtement de sol lundi.

Joel Plum de Gehrke Construction travaille sur les carreaux de plafond mercredi dans la cafétéria rénovée de Rock Falls High School. (Alex T. Paschal/[email protected]/credit)

Les membres du conseil scolaire de l’école ont passé en revue l’avancement des travaux lors de sa réunion du 20 juillet. À ce moment-là, Berogan a informé le conseil que les deux réfrigérateurs n’étaient pas encore arrivés, mais que 90 % des autres équipements de cuisine étaient à portée de main et prêts. étre installé.

Berogan a déclaré qu’une fois les nouvelles unités de chauffage et de climatisation installées dans la cuisine et le gymnase, elles ne peuvent pas fonctionner tant que les fabricants n’ont pas prévu de techniciens certifiés pour mettre en œuvre le processus de démarrage informatisé.

Parce que les fabricants manquent de personnel en raison de la pandémie, on lui a dit que ces arrangements prenaient parfois deux à trois semaines à planifier.

Rock Falls se prépare à commencer l’année scolaire sans cuisine opérationnelle, prévoyant de servir des déjeuners froids.