Les travaux de l’Interstate 80 dans le comté de Bureau près de Sheffield reportés du 13 au 14 juin – Shaw Local

Les travaux sur une portion de 12 milles de l’Interstate 80 dans le comté de Bureau ont été reportés.

Les travaux ont été reportés de 21 h à 5 h le mardi 13 juin et le mercredi 14 juin.

Le ministère des Transports de l’Illinois travaille dans la région pour accueillir la construction du pont 645 E. Road près de Sheffield.

L’Interstate 80 sera fermée entre l’échangeur Route 78 (sortie 33) et l’échangeur Route 40 (sortie 45).

Des travaux mettront en place des poutres sur le nouveau pont. I-80 fermera chaque nuit et rouvrira à 5 heures du matin le lendemain matin. Un détour affiché pour la I-80 dirigera les automobilistes vers les routes 78, 6 et 40. Le projet devrait être terminé au début de l’automne.

Les automobilistes peuvent s’attendre à des retards, doivent prévoir du temps supplémentaire pour les déplacements dans cette zone et doivent être préparés à une circulation lente et arrêtée. Pour éviter la zone de travail, lorsque cela est possible, l’utilisation d’itinéraires alternatifs doit être envisagée. Les conducteurs sont priés de prêter une attention particulière aux changements de conditions et de signalisation dans les zones de travail, de respecter les limites de vitesse affichées, de s’abstenir d’utiliser des appareils mobiles et d’être attentifs aux travailleurs et à l’équipement.

Au cours des six prochaines années, IDOT prévoit d’améliorer plus de 3 535 miles d’autoroute et 9 millions de pieds carrés de tablier de pont dans le cadre du programme d’immobilisations Rebuild Illinois, qui investit 33,2 milliards de dollars dans tous les modes de transport. Les réalisations de la deuxième année comprenaient environ 5,2 milliards de dollars d’améliorations à l’échelle de l’État sur 3 020 milles d’autoroute et 270 ponts, ainsi que 428 améliorations supplémentaires en matière de sécurité.